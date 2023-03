PHILIPPINES, March 17 - Press Release

March 17, 2023 Gatchalian alarmed over possible oil spill impact on fish production, livelihood; provides help to affected residents Senator Win Gatchalian expressed alarm over possible fish shortage and livelihood loss for the residents of Oriental Mindoro, where fishing is a primary source of livelihood, amid the massive oil spill. Locals fear more fishermen will bear the brunt as some 13 thousand fisherfolks and their families in Mindoro alone have already been affected. Fish production is expected to decline in the coming months as the oil spill has now reached Antique and Palawan and could possibly reach Romblon and Aklan, where the country's premier tourist destination of Boracay is located, Gatchalian bewailed. Several tourism activities in the whole Mimaropa region will likely be affected which can deprive stakeholders of their livelihood. The oil spill also threatens to damage different forms of wildlife, including mangroves and seaweeds. "It would take us some time to recover from the horrendous impact of this incident, not only on the environment and the livelihood of our people including those in the tourism industry, and thus, we should extend whatever assistance we can give to help alleviate the plight of those affected by the oil spill," Gatchalian pointed out. Gatchalian is visiting the affected municipalities of Oriental Mindoro as he leads today's relief operations in the province. He is joined by Valenzuela City Vice Mayor Lorie Natividad-Borja and representatives from Valenzuela's local DSWD and they will donate sacks or rice worth five million pesos to the municipalities of Bansud, Bongabong, Bulalacao, Gloria, Naujan, Pinamalayan, Pola, Roxas, and Mansalay. "Sa mga ganitong pagkakataon kailangan ng probinsya ng tulong natin. Pauna pa lamang ito sa mga tulong na ipapahatid natin sa mga apektadong residente na kadalasang bumabawi sa kita sa panahon ng summer kung saan dumarami ang mga turista," said Gatchalian. "Kailangang maging handa tayo sa lahat ng oras sa anumang pagkakataon. Sana natuto na tayo sa ganitong mga trahedya. Kailangang mayroon na tayong pangmalawakang contingency plan upang maiwasan na ang muling pagtagas at pagkalat ng langis sa ating mga karagatan na pumapatay sa ating kabuhayan," he ended. Gatchalian naalarma sa posibleng pangmatagalang epekto ng oil spill; personal na namigay ng tulong sa mga apektadong residente Nagpahayag ng pagkaalarma si Senador Win Gatchalian na posibleng humantong pa sa sitwasyon na magkulang ang suplay ng isda at mawalan ng kabuhayan ang mas marami pang residente ng Oriental Mindoro dahil sa oil spill. Pangingisda ang pangunahing pinagmumulan ng kabuhayan ng mga taga Mindoro. Nasa 13 libong mangingisda na sampu ng kanilang mga pamilya ang kasalukuyang apektado ng oil spill sa Mindoro. Ayon sa mga eksperto inaasahang bababa ang produksyon ng isda sa mga susunod na buwan lalo na't umabot na ang oil spill sa Antique at Palawan at posibleng umabot sa Romblon at Aklan, kung saan matatagpuan ang pangunahing tourist destination na Boracay, ayon kay Gatchalian. Marami rin, ani Gatchalian, ang mga aktibidad ng turismo sa buong rehiyon ng Mimaropa na malamang ay maapektuhan din ng naturang trahedya. Ang oil spill ay nagbabanta din na makapinsala sa iba't ibang wildlife, kabilang ang mga mangrove at seaweeds. "Kailangan natin ng panahon para makabangon mula sa malagim na epekto ng insidenteng ito, hindi lamang sa kapaligiran at sa kabuhayan ng ating mga kababayan, kasama na ang mga nasa industriya ng turismo. Dapat nating ipaabot ang anumang tulong na maibibigay natin upang makatulong sa pagpapagaan ng kalagayan ng mga naapektuhan ng tumagas na langis," sabi ng senador. Si Gatchalian ay bumibisita ngayon sa mga apektadong munisipalidad ng Oriental Mindoro at nagsasagawa ng relief operations. Kasama si Valenzuela City Vice Mayor Lorie Natividad-Borja at mga kinatawan mula sa lokal na DSWD ng Valenzuela, ang grupo ay nag-aabot ng sako sakong bigas, na nagkakahalaga ng limang milyong piso, sa mga munisipalidad ng Bansud, Bongabong, Bulalacao, Gloria, Naujan, Pinamalayan, Pola, Roxas, at Mansalay. "Sa mga ganitong pagkakataon kailangan ng probinsya ng tulong natin. Pauna pa lamang ito sa mga tulong na ipapahatid natin sa mga apektadong residente na kadalasang bumabawi sa panahon ng summer kung saan dumarami ang mga turista," ayon kay Gatchalian. "Kailangang maging handa tayo sa lahat ng oras sa anumang pagkakataon. Sana natuto na tayo sa ganitong mga trahedya. Kailangang mayroon tayong pangmalawakang contingency plan upang maiwasan na ang muling pagtagas at pagkalat ng langis sa ating mga karagatan na pumapatay sa ating kabuhayan," pagtatapos nya.