Lancement de Rosy & Earnest, une nouvelle ligne de parfums fins certifiés EWG Verified™ et entièrement transparente

Caroline and Marilou, Fondatrices - Rosy & Earnest

Rosy & Earnest devient la deuxième marque d'eau de parfum à l’échelle mondiale à obtenir la certification EWG Verified™ et la première au Canada.

Beaucoup de gens ne savent pas que le mot "parfum" sur une étiquette peut "cacher" des composants d'une liste de plus de 3000 à 4000 ingrédients, dont plusieurs sont liés à des risques pour la santé ” — Caroline Gélineault, co-founder of Rosy & Earnest.

MONTRéAL, QUéBEC, CANADA, March 17, 2023 / EINPresswire.com / -- Rosy & Earnest, une nouvelle marque de parfums niches , est lancée avec ses deux premiers parfums exclusifs certifiés EWG Verified™ : Be Rosy et Be Earnest. Rosy & Earnest est seulement la 5e marque dans la catégorie des fragrances à recevoir la très convoitée certification EWG Verified™ assurant que les produits utilisés dans la composition de ses parfums ne sont pas nocifs pour la santé tout en garantissant une transparence complète des ingrédients utilisés.Rosy & Earnest devient, par ailleurs, la deuxième marque à l’échelle mondiale dans la catégorie des eaux de parfum à répondre aux critères stricts de l’Environmental Working Group pour sa certification EWG Verified™ et la première au Canada.« Nous croyons à la transparence et à la fabrication de parfums qui ne contiennent pas d'ingrédients nocifs. C'est pourquoi nous nous engageons à lister tous nos ingrédients et nous sommes fières de dire que nos parfums sont EWG Verified™, une marque qui garantit que nos fragrances sont exemptes de produits préoccupants et répondent aux normes les plus strictes pour votre santé », a déclaré Caroline Gélineault, l’une des deux cofondatrices de la marque. « Le processus de développer des fragrances qui répondaient aux normes EWG Verified™ a certainement été un défi, mais nous ne pourrions pas être plus heureuses des résultats! » a ajouté Marilou Hamer, également cofondatrice de Rosy & Earnest.Le nez derrière les deux nouveaux parfums, Nathalie Feisthauer, maître parfumeur primée à la tête de la société indépendante, Lab Scent, basée à Paris, se réjouit du partenariat avec Rosy & Earnest et de son rôle dans la création de ses premières fragrances : « Imaginer des parfums autour de belles matières premières, tout en respectant les convictions de transparence était un défi qui m'a beaucoup inspirée ».Créer des parfums à la fois envoutants et sûrs est un objectif difficile à atteindre ont expliqué ses fondatrices. « Beaucoup de gens ne savent pas que le mot "parfum" sur une étiquette peut "cacher" des composants d'une liste de plus de 3000 à 4000 ingrédients, dont plusieurs sont liés à des risques pour la santé », a souligné Caroline Gélineault. « Nous pensons que tous devraient savoir ce qu’ils mettent sur leur peau et nous voulons que nos clientes et clients sachent que nos formulations sont créées avec le plus grand soin et en respectant les normes les plus strictes en matière de santé», a renchéri Marilou Hamer.Les deux premiers parfums de la marque, Be Rosy et Be Earnest, sont disponibles en format 50ml et sont vendus au détail au prix de 125 dollars américains ou 165 dollars canadiens, chacun. Un ensemble d'échantillons comprenant les deux fragrances est également disponible au prix de 12$ US ou 15$ CAN. Be Rosy et Be Earnest sont présentement disponibles exclusivement en ligne sur le site www.rosyandearnest.com au Canada et aux États-Unis, avec des plans d'étendre la gamme dans le futur.Pour plus d'informations sur Rosy & Earnest et ses nouveaux parfums, veuillez consulter le site www.rosyandearnest.com Renseignements pour la presse :Rosy&Earnestmedia@rosyandearnest.com514.497.4022À propos de Rosy & EarnestRosy & Earnest est une marque de parfums de niche dont les deux premiers parfums, Be Rosy et Be Earnest se sont mérités la certification EWG Verified™ garantissant qu’ils sont exempts de produits préoccupants et répondent aux normes les plus strictes pour la santé. Engagée à l’entière transparence de ses ingrédients de fabrication, Rosy & Earnest est la deuxième ligne d'Eau de parfum à recevoir le très convoité sceau EWG Verified™ à l’échelle mondiale et la première au Canada ainsi que l’une des rares marques dans la catégorie des fragrances.À propos de l'Environmental Working GroupL'Environmental Working Group est un organisme sans but lucratif et non partisan qui donne aux gens les moyens de vivre une vie plus saine dans un environnement plus sain. Grâce à la recherche, à la défense des intérêts et à des outils éducatifs uniques, l'EWG incite les consommateurs à faire des choix éclairés et à prendre des mesures civiques. Visitez www.ewg.org pour plus d'informations. (à faire vérifier par EWG ou leur demander de nous envoyer paragraphe en français et en anglais)