Le CN et le Diversity Dividends Collective reconnus dans le cadre de la Legalweek Leaders in Tech Law Awards de l’ALM

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 17 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a le plaisir d’annoncer que le Diversity Dividends Collective (DDC), dont le CN est l’un des membres fondateurs, a été nommé finaliste dans la catégorie « Facilitation de l’ESG par la technologie » dans le cadre des prix Legalweek Leaders in Tech Law Awards 2023 de l’ALM. Cette nomination souligne les initiatives qui réussissent, par l’utilisation de la technologie, à faire progresser les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance au sein d’une organisation ou pour l’ensemble de la société.



Plus de 40 services juridiques, dont ceux du CN, sont membres du DDC, un collectif unique en son genre conçu et lancé par Diversity Lab pour promouvoir la diversité, l’équité et l’inclusion au sein des équipes de conseillers externes des services juridiques d’entreprise. Cette initiative permet d’élargir la portée des avocats sous-représentés au sein des cabinets d’avocats qui ont accès à des mandats de qualité, qui interagissent régulièrement avec les avocats internes et qui sont crédités pour être à l’origine de mandats. Les objectifs du collectif sont triples :

Créer le premier consortium de services juridiques travaillant ensemble à normaliser la façon dont la profession juridique évalue et mesure la performance en matière d’ESG des équipes d’avocats-conseils externes.

Tenir les membres du collectif responsables des mesures à prendre, en fonction des données recueillies, pour favoriser les progrès de la diversité et de l’inclusion au sein des cabinets d’avocats.

Tenir les cabinets d’avocats responsables de faire progresser l’inclusion au sein des équipes d’avocats-conseils externes en donnant davantage de travail aux cabinets qui le font et moins de travail à ceux qui ne le font pas.



« La diversité, l’équité et l’inclusion sont des valeurs fondamentales au CN. Je suis extrêmement fière que nos Services juridiques se soient joints au DDC et aient réussi la certification 2.0 à la règle Mansfield des services juridiques. Cette certification signifie que nos Services juridiques ont mis en place des mesures concrètes et transparentes en vue de rendre plus rigoureux nos efforts pour faire progresser la DEI. Nous avons également pris des mesures quantifiables pour nous assurer que les avocats-conseils que nous embauchons partagent nos valeurs d’entreprise. Nous avons ainsi approfondi notre engagement de favoriser une culture de valorisation de la diversité, ce qui a renforcé nos Services juridiques. Nous sommes maintenant inscrits à la certification 3.0 à la règle de Mansfield afin d’enchâsser encore davantage les principes de diversité, d’équité et d’inclusion dans la stratégie et les activités des Services juridiques du CN. »

- Jody Evely, vice-présidente adjointe et avocate générale – États-Unis, CN



Diversity Lab a aidé les membres du DDC à recueillir des données sur cinq indicateurs de mesure pour évaluer la performance en DEI de leurs principaux cabinets d’avocats. Près de 90 % des cabinets qui ont reçu une demande de données ont répondu, et les renseignements ainsi recueillis ont été transmis à leurs clients au moyen d’un tableau de pointage interactif. Plus de 250 cabinets d’avocats, plus de 450 équipes d’avocats-conseils externes et plus de 10 000 avocats ont été touchés par cet effort combiné. Le collectif continue de rassembler de l’information importante dont la profession pourra se servir pour établir des critères de référence d’inclusion pour les équipes d’avocats-conseils externes.

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. En tant que seul chemin de fer à relier les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 18 600 milles, le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de l’environnement.

Sources: