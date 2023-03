AGF annonce les distributions en espèces de mars 2023 pour certains FNB AGF

/EIN News/ -- TORONTO, 17 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Placements AGF Inc. (PAGFI) a annoncé aujourd’hui les distributions en espèces de mars 2023, pour le FNB Obligations mondiales Multisecteurs – Approche systématique AGF, le FNB Actions mondiales Infrastructures – Approche systématique AGF, le FNB Actions mondiales Croissance durable AGF et le FNB Obligations Occasions mondiales AGF, qui versent des distributions trimestrielles. Les porteurs de parts, inscrits au 27 mars 2023, recevront les distributions en espèces payables le 31 mars 2023.



Détails concernant les montants définitifs des distributions « par part » :

FNB Symbole Bourse Distribution en espèces par part ($) FNB Obligations mondiales Multisecteurs – Approche systématique AGF QGB NEO Bourse 0,17$ FNB Actions mondiales Infrastructures – Approche systématique AGF QIF NEO Bourse 0,21$ FNB Actions mondiales Croissance durable AGF AGSG NEO Bourse 0,01$ FNB Obligations Occasions mondiales AGF AGLB NEO Bourse 0,17$

Les renseignements contenus dans la présente n’ont pas pour but de fournir des conseils de nature juridique, comptable, fiscale ou financière, ni des conseils se rapportant à l’investissement ou à tout autre sujet et ne devraient pas être considérés comme étant de tels conseils. Des commissions, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être reliés à un fonds négocié en bourse (FNB). Veuillez lire le prospectus ou les documents « Aperçu du FNB » pertinents avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement. Les parts de FNB s’achètent et se vendent au cours du marché à la bourse et les frais de courtage réduisent leurs rendements.

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l’échelle mondiale, qui offre l’excellence en investissant sur les marchés publics et privés, dans le cadre de ses trois secteurs d’activités distincts : Placements AGF, Capital Privé AGF et Patrimoine Privé AGF.

AGF apporte de la discipline selon une approche visant à procurer une expérience exceptionnelle à la clientèle et à incorporer des pratiques saines, responsables et durables. Les solutions d’investissement de la Société, qui reposent sur les compétences d’AGF axées sur des activités fondamentales et quantitatives de même que sur l’investissement privé, s’étendent à l’échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers et leurs clients, jusqu’aux particuliers bien nantis et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d’entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF, dont le siège social est situé à Toronto (Canada), a des bureaux et des équipes de service de l’exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord et en Europe. Avec un actif géré, ainsi que des actifs donnant droit à des commissions, totalisant près de 42 milliards $, AGF offre ses produits et services à plus de 800 000 investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

