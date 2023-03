Attensis spillbaserte opplæring førte til at Bosch-Siemens økte salget med 26 %

Share This Article

Bosch-Siemens' smarttelefonbaserte opplæring ga en 26 % økning i salg hos de ansatte som gjennomførte opplæringen.

De ansatte brukte i gjennomsnitt halvannen time hver på å «spille» – noe som resulterte i et redusert kunnskapsgap på 93 %.

Opplæringsmodulene skal nå rulles ut globalt.



Mer fleksible- og moderne opplæringsmetoder for ansatte er nøkkelen til å hjelpe butikker i konkurransen mot internetthandel, ifølge Bosch-Siemens.

OSLO, Norge, March 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Oppfordringen kom etter den forbløffende suksessen fra en opplæringspilot i regi av Bosch-Siemens . Prosjektet hadde som mål å øke innsikt og kunnskap om produktene for ansatte ved fysiske utsalgssteder.

Opplæringen ble pilotert i 10 butikker som ble målt opp mot 10 «kontrollbutikker» av samme størrelse og med tilsvarende lokasjoner. Butikkene som var gjenstand for opplæringen opplevde en økning i salg av vaskemaskiner på 26,2 %, mens butikker som ikke deltok i opplæringen, så en nedgang på 13 %.

Nå er opplæringen lansert i hele Norden, og over 1000 ansatte bruker BSH GO-opplæringsappen, på tvers av en rekke ulike forhandlere. Spillet har blitt spilt over 110 000 ganger, som utgjør hele 1300 timer med opplæring.

Opplæringsmetoden er utviklet av spesialister på spillbasert opplæring hos Attensi , og bruker spillteknologi for å motivere ansatte til å repetere opplæringen til ønsket læringsutbytte er oppnådd.

Ellen Vrålstad, Vice President Sales/Business Development Director i Attensi, sier: «Denne tilnærmingen til opplæring, ved bruk av simulasjonsbaserte apper som leveres via mobil, har fordeler for alle involverte. De ansatte får bedre kjennskap og selger flere enheter, noe som hjelper dem med å prestere bedre. Samtidig kan forhandlerne tilby spesialkunnskap og et servicenivå som kundene ikke får hos nettbaserte konkurrenter.»

«Tallene viser at folk ikke bare fullfører opplæringen to eller tre ganger – de kommer tilbake igjen og igjen, og spiller i noen tilfeller opptil ti ganger. Denne repetisjonen bidrar til å lukke kunnskapsgapet vi identifiserte innledningsvis med opptil 93 %.»

«Først og fremst ga dette kunden vår, Bosch-Siemens, et betydelig konkurransefortrinn, og det hjalp virkelig produktene deres med å skille seg ut på butikkgulvet. Vi har nå ambisiøse planer om å fortsette utrullingen i 2022 og fremover.»

Bosch-Siemens fokuserte den innledende opplæringen på e svært spesifikk produktserie – Vaskemaskiner med selvdosering. Dette har nå blitt utvidet til å omfatte et bredt spekter av apparater og funksjoner.

«Selvdosering er en nyskapende funksjon folk er svært interessert i, og det hjelper om de kan få forklart fordelene i detalj,» sier Thomas Antonsen, Bosch-Siemens' Head of Sell-out Management and Training Excellence for Nord-Europa.

«Vi jobbet opprinnelig med 20 forhandlere for å justere opplæringens suksess. Vi valgte ut butikker fra den samme kjeden, og av lignende størrelser der ti fikk opplæring, og ti mottok den ikke. Blant de som hadde fått opplæring, så vi en gjennomsnittlig salgsøkning på 26 % for maskinene med selvdosering.»

«Vi er selvfølgelig interessert i å selge mer av egne produkter, og det å utstyre ansatte ved utsalgssteder med riktig kunnskap om produktet. Dette har vist seg å gi en betydelig økning i salget.»

«Vi anser dette også som fordelaktig for forhandleren, ettersom det hjelper dem med å tilby noe nettbaserte forhandlere ikke er i stand til. Kunnskapsrike og vennlige ansatte som kan snakke med kunden ansikt til ansikt og svare på vanskelige spørsmål, verdsettes fremdeles, og gjør det mer sannsynlig at kunder kjøper noe, særlig når det kommer til dyrere varer som elektronikk/hvitevarer.»

«Denne piloten ble lansert i de skandinaviske markedene, men har nå blitt rullet ut i USA og Baltikum. Vi håper å lansere den i Storbritannia snart.»

«Folk ønsker å få innhold levert på en praktisk og tilgjengelig måte, og Attensi-opplæringsappen har hjulpet oss med å oppnå det.»

Attensi, som bruker en kombinasjon av spill- og kodingseksperter, sammen med kompetanse innen atferdspsykologi, sier at metodene hjelper læringen å feste seg, slik at kritisk produktkunnskap blir enkelt å huske og videreformidle til kunder.

«Vi har jobbet med Bosch-Siemens siden 2018. Det vellykkede pilotprosjektet banet vei for å utvide prosjektet, og vi er alltid på utkikk etter nye og interessante måter å utvikle opplæringen vi tilbyr på», tilføyer Ellen Vrålstad.

«Vi er nå i ferd med å introdusere et konkurranseelement, som gir ansatte en resultattavle med de høyeste poengsummene, slik at de kan konkurrere med kollegene sine. Folk får skikkelig konkurranseinstinkt, og glemmer nesten at de lærer i forsøket på å nå toppen av resultattavlen. Det er som arkadespillenes storhetstid på 1980-tallet, bortsett fra at folk faktisk lærer mens de spiller!»

Tilbakemeldinger fra de ansatte har også vært positive. De har ønsket den fleksible tilnærmingen til opplæring velkommen. Dette betyr at de kan gjennomføre den når det passer dem, og alle de ansatte er enige om at opplæringen har gjort dem bedre på å foreslå produkter for kunder.

Attensi har levert spillbasert simulasjonsopplæring i mer enn 150 land og på mer en 50 språk. Kundelisten vår omfatter Circle K, Bosch Siemens Home Appliances, Accenture, Hiscox, Equiniti og flere andre.

