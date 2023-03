Konica Minolta nommée acteur majeur dans le rapport mondial d’IDC MarketsScape sur les services et les solutions de sécurité pour les documents papier

/EIN News/ -- MISSISSAUGA, Ontario, 16 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée (Konica Minolta) a annoncé aujourd’hui qu’elle a été nommée un « acteur majeur » dans le rapport IDC MarketScape: Worldwide Security Solutions and Services Hardcopy 2022-2023 Vendor Assessment (doc. no US48851622, janvier 2023). On y souligne que la philosophie de Konica Minolta sur le milieu de travail connecté et futé est l’une des principales forces de son offre. L’étude visait à évaluer les solutions et les services de sécurité pour les documents papier en fonction du modèle d’IDC MarketScape, qui porte sur les facteurs quantitatifs et qualitatifs permettant aux fournisseurs de tirer leur épingle du jeu dans cet important marché mondial.



Le milieu de travail connecté et futé est un modèle distribué et axé sur le client qui appuie sa transformation numérique en lui permettant de travailler autant sur place qu’à distance et d’accéder aux données de partout, en tout temps. Pour créer ce modèle, Konica Minolta a combiné ses services d’impression et de TI, et traite ses produits d’impression comme les autres appareils de l’Internet des objets (IdO) intégrés au cadre informatique. Dans le rapport de MarketScape, on souligne que Konica Minolta adopte une approche holistique de la sécurité et tient compte des ressources d’impression dans sa vision globale de la sécurité informatique.

« Nous croyons que dans les milieux de travail actuels, la sécurité est plus importante que jamais, explique Chris Bilello, vice-président du développement des solutions d’affaires de Konica Minolta. Les organisations de tous les secteurs cherchent encore les meilleures façons de travailler à la suite des bouleversements et des changements découlant de la pandémie. Vu la multiplication des atteintes à la sécurité, nous aspirons à proposer les meilleurs produits et services, dotés de fonctions de sécurité essentielles pour protéger les activités de nos clients. »

Bon nombre de ces fonctions de sécurité sont des technologies intégrées aux appareils offertes à titre de solutions autonomes des services gérés d’impression et documentaires. IDC MarketScape explique que Konica Minolta s’est tournée vers la sécurité de l’impression et des documents il y a près de 20 ans déjà lorsqu’elle a décidé, en tant que fabricant d’appareils d’impression, d’offrir des fonctions de sécurité essentielles (comme le cryptage et la réécriture du disque dur), qui répondent aux normes de défense militaires. Suivant les avancées dans les technologies de stockage, Konica Minolta a migré sa gamme de produits vers le stockage sur disque SSD (Solid State Drive), qui procure des fonctions de sécurité améliorées, comme le cryptage automatique en continu.

Le rapport d’IDC MarketScape mentionne aussi que le souci de sécurité de l’entreprise passe également par ses solutions et ses plateformes d’impression et de gestion infonuagiques ainsi que son hébergement des services. En mai 2022, Konica Minolta a lancé Shield Guard, un nouveau service infonuagique de surveillance et de gestion de la sécurité à distance pour les appareils multifonctions bizhub. Shield Guard est une plateforme infonuagique centralisée qui génère des notifications automatiques et résout les problèmes afin que les entreprises puissent surveiller la sécurité de leurs parcs d’appareils de n’importe où. Elle comprend un tableau de bord graphique présentant tous les indicateurs de rendement clés (IRC), qui donne en un coup d’œil l’état du système et facilite la gestion des appareils et des politiques pour les administrateurs de réseau.

« Il peut être difficile de gérer les paramètres de sécurité de plusieurs appareils multifonctions, souligne M. Bilello. Les administrateurs de réseau ont souvent de la difficulté à créer des mots de passe forts et à s’en souvenir. Combinée à bizhub SECURE, bizhub SECURE Platine ou bizhub SECURE Healthcare, la solution Shield Guard facilite grandement la gestion des politiques de sécurité, le regroupement des appareils, le réglage de politiques pour chaque appareil ainsi que la création de rapports à exporter et à distribuer à l’interne. De plus, elle signale aux administrateurs – en temps réel et directement sur le tableau de bord – les appareils à risque, les paramètres non sécurisés d’appareils multifonctions et les évaluations des appareils et des politiques par l’envoi d’alertes de sécurité et de courriels automatisés en cas de non-conformité d’un appareil. »

Pour Shield Guard comme pour ses autres produits, Konica Minolta entame la collaboration avec un processus de consultation comprenant une évaluation exhaustive sous l’angle de la sécurité. Son portefeuille de services connexes comprend des services d’impression gérés, une infrastructure de services gérés, des services infonuagiques, des services de contenu gérés, des processus documentaires et d’automatisation et des services de sécurité gérés. Avec ses appareils d’impression, dont ses appareils multifonctions bizhub primés, Konica Minolta peut fournir à ses clients des solutions complètes offrant des mesures de sécurité essentielles.

IDC MarketScape invite les entreprises à envisager Konica Minolta comme fournisseur, car sa vision du milieu de travail connecté et futé procure une base solide aux organisations qui cherchent à déployer des mesures de sécurité selon une approche modernisée de l’infrastructure documentaire et d’impression.

De plus, le rapport mentionne que Konica Minolta doit faire partie de la présélection de fournisseurs pour les entreprises qui souhaitent utiliser des services mondialisés assurant l’uniformité entre plusieurs emplacements géographiques.

Au sujet de Konica Minolta

Konica Minolta a entamé son parcours il y a 150 ans, avec la volonté de voir et de faire les choses autrement. Elle innove pour le bien de la société et du monde entier. Et c’est toujours cet objectif qui l’anime, hier et aujourd’hui. Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne les bureaux pour créer une véritable connectivité dans un milieu de travail intelligent et connecté. Elle propose une gamme complète de solutions qui tirent profit de la mobilité et des services infonuagiques et optimisent les opérations au moyen de processus documentaires automatisés. Sa division des services de TI offre divers services de stratégie et de soutien informatiques ainsi que différentes solutions de sécurité réseau dans l’ensemble des marchés verticaux. L’entreprise a été reconnue par Brand Keys 16 années consécutives comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions. Konica Minolta, Inc. a figuré à l’indice mondial de durabilité Dow Jones pendant 9 années de suite. C’est en partenariat avec ses clients que l’entreprise donne forme aux idées et apporte une valeur ajoutée à la société. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.konicaminolta.ca et suivez Konica Minolta sur LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter et Instagram!

Au sujet d’IDC MarketScape

Le modèle d’analyse des fournisseurs d’IDC MarketScape vise à donner un aperçu du degré de compétitivité des fournisseurs de technologies de l’information et de la communication (TIC) sur un marché donné. La méthode de recherche comprend une méthode de notation rigoureuse axée sur le calcul de critères qualitatifs et quantitatifs, dont les résultats sont présentés dans un seul graphique indiquant la position de chaque fournisseur dans un marché donné. IDC MarketScape offre un cadre clair permettant de comparer concrètement l’offre de produits et de services, les capacités, les stratégies ainsi que les facteurs actuels et futurs du succès commercial des fournisseurs de solutions de technologies de l’information et de télécommunication. Il offre aussi aux acheteurs de technologies une analyse tous azimuts des forces et des faiblesses des fournisseurs actuels et potentiels.

