STOOF INTERNATIONAL présente des nouveautés mondiales en matière de blindage au salon DSEI 2023 Chiba Japan 2023

Depuis 1989, STOOF International, dirigé par Fred Stoof, 5e génération, s'est concentré sur la recherche, le développement et la production de véhicules blindés et de cellules de sécurité!” — Berliner Tageblatt (Journal de Berlin)

TOKYO, TOKYO, JAPAN, March 15, 2023 / EINPresswire.com / -- Dans l'interview actuelle du "Berliner Tageblatt" avec Fred Stoof de Stoof International de la République fédérale d'Allemagne, Fred Stoof décrit la DSEI 2023 Chiba Japan, qui a lieu actuellement du 15 mars au 17 mars 2023 dans la capitale japonaise Tokyo, avec des mots clairs, Fred Stoof disant : "La foire DSEI Japan Makuhari ici à Tokyo est l'une des plus grandes expositions de défense en Asie, ici sur place les entreprises leaders du secteur de la défense se rencontrent pour présenter leurs dernières technologies et innovations !"STOOF INTERNATIONAL de Borkheide, dans le Land allemand de Brandebourg, où l'entreprise STOOF INTERNATIONAL, strictement protégée, effectue des recherches et fabrique les derniers développements pour les véhicules blindés, est également présente à Tokyo.Alors qu'il s'est récemment entretenu avec le président allemand Frank-Walter Steinmeier, ce sont actuellement des représentants du gouvernement et des militaires de haut rang, comme l'attaché de défense de l'ambassade d'Allemagne, le colonel Karsten Kiesewetter, l'envoyé à l'ambassade d'Allemagne à Tokyo, le Dr Klaus Vietze et le général de brigade Direktor Planung Kommando Heer (KdoH), auxquels Fred Stoof présente les derniers développements de STOOF INTERNATIONAL à Tokyo.Lorsque Karl August Stoof a fondé son entreprise en 1865, il était à la pointe du progrès avec la fabrication de voitures hippomobiles. Lorsque les premières automobiles sont arrivées sur le marché, ses successeurs se sont lancés dans la production de véhicules. Le besoin de véhicules blindés s'est rapidement développé, qu'il s'agisse de la voiture de l'empereur allemand Guillaume II, de l'homme politique et leader révolutionnaire irlandais Michael Collins, du pape Pie XI, de l'empereur japonais Hirohito ou de la voiture du roi Paul Ier de Grèce ainsi que d'autres dirigeants de l'époque, les automobiles spécialement protégées sont nécessaires depuis plus d'un siècle et le sont encore aujourd'hui pour repousser les attaques.Depuis 1989, STOOF International, dirigé par la cinquième génération de Fred Stoof, se concentre sur la recherche, le développement et la production de véhicules blindés et de cellules de sécurité axés sur la sécurité.Ce n'est qu'au début de l'année 2023 que le légendaire "TROJAN", basé sur le Toyota LC 300, a été présenté par STOOF International dans la classe de résistance VR9 et est ainsi considéré sans conteste, dans ce niveau de blindage maximal, comme le SUV le plus fortement blindé jamais certifié, avec une protection maximale absolue pour les missions civiles, militaires et policières, utilisable comme SUV blindé et berline blindée pour une conduite tranquille sur toutes les routes, en terrain léger, moyen et difficile, renforcé par des composants haute performance sur la carrosserie, le châssis, la suspension, les roues et les freins.Dans un monde où la sécurité devient une question de plus en plus importante, les voitures blindées sont le premier choix pour les personnes qui ont besoin d'une protection spéciale. Des officiels du gouvernement aux célébrités en passant par les hommes d'affaires qui se protègent contre d'éventuelles attaques, les voitures blindées deviennent de plus en plus populaires et pour les présenter, le salon DSEI Japan Makuhari, qui se tiendra à Tokyo du 15 mars au 17 mars 2023, constitue la plateforme la plus importante d'Asie.Le DSEI 2023 est l'une des principales occasions pour les responsables gouvernementaux et les experts de la défense d'échanger sur les derniers développements du secteur et de tisser leurs réseaux lors des nombreux forums de discussion et séminaires.Le standard des véhicules blindés dans la norme certifiée VR9 et VR7, est un degré de blindage internationalement reconnu et est défini par le Comité européen de normalisation (CEN) et l'Institut national de la justice (NIJ). Les véhicules blindés VR9 et VR7, que STOOF INTERNATIONAL fabrique à Borkheide en Allemagne, sont capables de résister à différentes menaces telles que les attaques balistiques, les explosions et les attaques avec des armes très lourdes.Ce type de véhicule est généralement destiné à des fins militaires et à la protection de VIP et de fonctionnaires gouvernementaux. Le nombre d'entreprises produisant des véhicules B7 est limité, car il est coûteux d'amener un véhicule à ce niveau élevé, dans cette ligue STOOF INTERNATIONAL est le leader mondial incontesté.Les véhicules blindés de STOOF INTERNATIONAL sont testés conformément à la norme militaire STANAG 4569 (STANAG, Standardization Agreement du NATO Standardization Office, NSO), le test officiel et la certification des véhicules STOOF à protection spéciale étant effectués par le bureau de tir indépendant de l'État allemand de Mellrichstadt, qui fait partie du ministère bavarois allemand de l'Économie, du Développement régional et de l'Énergie.Deux exemples d'attaques terroristes contre des représentants du gouvernement, qui n'auraient pas survécu sans la protection de leurs voitures lourdement blindées, montrent l'importance de ces véhicules.Le 19 avril 1995, Jose María Aznar, alors leader de l'opposition en Espagne, a survécu à un attentat à l'explosif dans sa voiture de fonction de type Audi, dans la classe de résistance B6/B7 encore en vigueur en 1995 ; Aznar a survécu avec des blessures légères.Le 9 février 1998, un attentat a été perpétré contre le président géorgien de l'époque, Edouard Chevardnadze. Les auteurs de l'attentat ont utilisé des grenades perforantes de type RPG-7. Malgré deux impacts sur le capot du véhicule blindé B6/B7 classe S, le conducteur a réussi à sortir le véhicule de la zone dangereuse. Bien que le véhicule ait été gravement endommagé, Chevardnadze, son chauffeur et deux de ses gardes du corps n'ont pratiquement pas été blessés.En réponse à une question posée par le "Berliner Tageblatt" à Fred Stoof lors du salon DSEI Japan Makuhari sur ce qui rend les véhicules blindés certifiés VR si particuliers, Fred Stoof a déclaré au "Berliner Tageblatt" à Tokyo : "Les véhicules à protection spéciale de la norme VR7 et VR9, sont un instrument indispensable pour la protection des personnalités de la plus haute importance. Ils offrent un haut niveau de sécurité et de mobilité et garantissent que les occupants sont protégés dans les situations dangereuses, car il s'agit avant tout de la vie des occupants".

