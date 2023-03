Globalsat recebe Prêmio de Inovação em Mobilidade de Satélite MSUA por Impacto ESG (ambiental, social e governança)

A partir da esquerda: Ismael Mendoza, CTO; J. Alberto Palacios, Presidente Executivo; Jack Yanez, COO; Igor Falcão, CEO; Bruna Sanches, CFO; Porfírio Suárez, Diretor Prêmio MSUA Satellite Mobile Innovation 2023: Inovação de impacto ambiental, social e de governança para a Globalsat

O prêmio corresponde a uma solução inovadora que utiliza MSS (Mobile Satellite Service) para fornecer comunicações confiáveis para infraestrutura crítica.

Em locais sem conectividade confiável, nós e nossos parceiros locais fornecemos uma ponte confiável por meio de nossa experiência regulatória, comercial e cultural.” — Igor Falcão, Globalsat CEO

SãO PAULO, BRASIL, March 15, 2023 /EINPresswire.com/ -- Esta é a terceira vez que a Globalsat é homenageada pelo MSUA em uma categoria relacionada à inovação.

O prêmio Top Land Mobility Satcom Innovation é concedido pela MSUA (Mobile Satellite Users Association) as organizações consideradas por terem apresentado as principais inovações introduzidas no mercado terrestre móvel via satélite no ano passado, e o prêmio 2023 em Meio Ambiente, Social, Governança (ESG) e Inovação de Impacto foi para a Globalsat, a empresa multinacional líder em MSS (Mobile Satellite Service), com escritórios em todo o Hemisfério Ocidental.

A área de abrangência do projeto se estende entre regiões montanhosas, a selva amazônica e uma zona costeira de mais de 2.900 km, sendo uma das regiões com maior diversidade ecológica do planeta.

Populações de pequenas cidades remotas espalhadas lutam para sobreviver em condições climáticas adversas que incluem temperaturas extremas, grandes altitudes, chuvas contínuas, vida selvagem e insetos invasores. Atualmente, mais de um terço da população da área vive isolada, sem acesso à rede elétrica e outras infraestruturas que possam oferecer oportunidades econômicas vitais.

A premiada solução de IoT funciona com a rede de satélites da Globalstar projetada para monitorar estações de energia renovável localizadas em áreas remotas da América Latina. O lançamento incluirá 23 mil dispositivos em toda a região.

As estações, que são instaladas em áreas remotas, historicamente tiveram implicações de custo em relação ao acesso e interrupções não anunciadas que resultaram em perda de tempo, receita e dados. A solução implementada pela Globalsat permitirá aos clientes obter dados diários, incluindo informação sobre o estado dos equipamentos e consumo de energia.

Pontos-chave do projeto premiado:

• O maior e mais ambicioso projeto de eletrificação rural da história.

• O projeto levará acesso à eletricidade a mais de um milhão de habitantes.

O desafio:

• Os mais de cem mil sites estão localizados principalmente em áreas muito remotas, de difícil acesso e sem cobertura celular.

• A única forma de extrair informações de cada site é por meio de uma visita presencial para extrair os dados.

• Isso tem gerado um número significativo de sites com falhas que não puderam ser solucionadas porque os usuários não as reportaram, além de perdas de informações das Power Boxes e até mesmo seu roubo ou transferência de um ponto a outro.

A solução:

• A cada 24 horas todos esses parâmetros são processados pela interface e então empacotados em um frame de dados compacto, posteriormente este frame será transmitido via satélite usando um terminal SmartOne C customizado conectado à interface. Os dados são transmitidos para um gateway Globalstar e enviados para os servidores da Globalsat, onde são processados e publicados em um aplicativo da web.

Igor Falcão, CEO da Globalsat, comenta: “Assim como o mundo está vendo um aumento nas opções atuais e futuras de conectividade de banda larga, vemos uma maior expectativa e necessidade de aplicações de banda estreita, especialmente onde a infraestrutura que fornece serviços críticos como água e energia distribuição”.

Falcão acrescenta que "as organizações responsáveis pela entrega e continuidade desses serviços vitais às vezes dão como certo a conectividade onde ela não existe ou não é confiável. É aqui que entramos e fornecemos a ponte, junto com nossos parceiros de negócios, combinando tecnologia e experiência com nosso amplo conhecimento das questões regulatórias, comerciais e culturais locais em todos os territórios onde temos presença local."

A cerimônia de premiação aconteceu em Washington DC, durante o segundo dia de conferências e exposições do evento Satellite 2023, onde os principais líderes do setor se reúnem anualmente para se conectar e fazer negócios. Se você estiver participando da conferência, sinta-se à vontade para nos encontrar em nosso estande nº 1641.