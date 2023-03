Global Sources Conecta Mercados de Todo o Mundo com Fornecedores de Ásia Também em Português

CHINA, March 22, 2023 / EINPresswire.com / -- Plataforma multi-canal também oferece os seus servicos de sourcing B2B em português, oferecendo a compradores lusófonos acesso fácil e verificado aos mercados asiáticosOs mercados do mundo de expressão portuguesa encontram múltiplas oportunidades de inclusão e realização de negócios em diferentes áreas comerciais devido às facilidades oferecidas pela Global Sources, uma das maiores plataformas de sourcing B2B do mundo, sedeada em Hong Kong.Para tornar o acesso aos seus serviços e ferramentas verdadeiramente global, a reconhecida plataforma internacional multi canal está presente globalmente em diferentes idiomas, um dos quais é o português. Num contexto de hiperglobalização dos mercados, esta empresa cumpre a sua missão de facilitadora do comércio global oferecendo confiança, transparência, e rastreabilidade a compradores de todo o mundo e a vendedores que operam a partir dos mercados chinês, vietnamita e indiano, entre outros países asiáticos.A Global Sources avalanca os seus diferentes canais para impulsionar o comércio internacional, desde logo oferecendo a sua plataforma B2B em www.globalsources.com , assim como aplicações móveis, feiras comerciais, revistas e até conferências de sourcing nas quais várias oportunidades de negócio se apresentam.Os números da Global Sources ilustram o alcance global da plataforma, que conta com mais de 10 milhões de compradores comerciais de todos os continentes, incluindo 200.000 compradores verificados. A plataforma também conta com a participação de 97 dos 100 maiores vendedores retalhistas e e-retalhistas do mundo. “A dimensão da audiência de utilizadores com a qual trabalhamos ilustra perfeitamente o nível de acesso que oferecemos e a importância dos nossos serviços, que são escolhidos e frequentemente utilizados por compradores e vendedores em diferentes indústrias,” afirmou um representante da companhia.Fundada em Hong Kong em 1995, o crescimento da plataforma tem sido exponencial ao longo das suas quase duas décadas de existência. Em termos práticos, a Global Sources ajuda compradores a encontrar o fornecedor certo para as suas necessidades específicas. “Ao trabalhar com compradores e vendedores com identidades verificadas, muitas das incertezas que o comércio global muitas vezes acarreta desaparecem da equação,” disse o mesmo representante.A Global Sources permite a cada utilizador ter acesso a um mercado gigante, verificar o histórico do comprador ou vendedor com o qual pretende realizar negócios, fazer visitas 360º às fábricas dos fornecedores, entre outras ferramentas que permitem reduzir os custos e tempo que os negócios internacionais frequentemente exigem.Diversos instrumentos de pesquisa sobre tendências de mercado e publicações sobre diferentes indústrias são outros recursos que a Global Sources oferece aos seus membros. “Queremos que cada comprador e vendedor que utilize a plataforma tenha acesso a dados sólidos sobre valores e tendências de mercado para poderem consubstanciar as suas decisões, compras e posicionamento no mercado,” disse o representante da Global Sources.Também se promovem encontros privados entre fornecedores pré-seleccionados e compradores verificados para facilitar negócios, além das múltiplas oportunidades que se geram nas Global Sources Exhibitions organizadas pela plataforma para facilitar o networking cara-a-cara entre participantes nas feiras que se realizam em Hong Kong.Para mais informações sobre a Global Sources, por favor visite: