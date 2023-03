Cologix amène les premiers AWS Outposts à ses centres de données de Vancouver

Cologix est le seul fournisseur AWS Direct Connect à Vancouver et répond désormais aux exigences des déploiements AWS Outposts

/EIN News/ -- DENVER, 15 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cologix , le chef de file nord-américain d’interconnexions neutres et des centres de données hyperscale edge, a annoncé aujourd’hui qu’elle amenait AWS Outposts à ses centres de données de Vancouver, Canada.



« Nous sommes ravis d’amener AWS Outposts à nos centres de données de Vancouver », a déclaré Chris Heinrich, chef des revenus de Cologix. « Nos clients et le marché de Vancouver dans son ensemble bénéficieront de l'accès aux capacités d'AWS au sein de nos installations Cologix. »

Les clients peuvent désormais déployer AWS Outposts au centre de données de périphérie numérique VAN3 de Cologix, une installation de 42 000 pieds carrés et le plus grand centre de données neutre de la région. Cologix offre à ses clients un accès sécurisé à AWS Direct Connect dans son centre de données de périphérie numérique VAN2. Il s'agit d'un emplacement idéal pour se connecter compte tenu de la densité des options d'interconnexion et de l'infrastructure de niveau entreprise. En tant que principal fournisseur de colocation de Vancouver, Cologix fournit une connectivité à plus de 20 réseaux uniques et un accès direct au nœud principal du Vancouver Internet Exchange, hébergé dans le centre de données de périphérie numérique VAN1 de Cologix. Tous les centres de données de Cologix situés à Vancouver sont certifiés ISO 27001 et conformes aux normes HIPAA, SOC1, SOC2 et PCI.

« Il s'agit d'un ajout majeur à nos offres à Vancouver pour assurer une connexion de bout en bout aux services AWS pour les clients de Cologix », a déclaré la cheffe de produit de Cologix, Peg Hallberg. « Nous fournissons désormais la seule solution de colocation et de connectivité de Vancouver avec accès aux passerelles au nuage d’AWS Direct Connect et la possibilité de se déployer avec AWS Outposts.

Les clients qui utilisent AWS Outposts à partir des centres de données de Cologix peuvent se connecter aux services en nuage d’AWS, grâce aux passerelles au nuage d’AWS Direct Connect, via Access Marketplace de Cologix, pour des interconnexions rapides, sécurisées, sur demande et activées par logiciel. Grâce au portail en libre-service facile à utiliser, les clients peuvent créer des connexions au nuage, au réseau et à d'autres fournisseurs de services en moins d'une minute.

AWS Outposts est une famille de solutions entièrement gérées fournissant une infrastructure et des services AWS à pratiquement n'importe quel emplacement sur site ou périphérique pour une expérience hybride vraiment fiable. Le matériel informatique/les serveurs d’AWS situés dans les centres de données de Cologix prennent en charge la stratégie de nuage hybride des clients qu’ils développent une fois et qu’ils déploient dans le nuage ou sur site sans avoir à réécrire ou à réorganiser leurs applications. Les développeurs peuvent utiliser les mêmes interfaces de programmation (API), et services qui se trouvent dans le nuage pour développer des applications sur site. Outposts est idéal pour les charges de travail qui nécessitent un accès à faible latence aux systèmes sur site ainsi que pour le traitement des données locales, le stockage des données locales et la connexion à une large gamme de services disponibles dans la région AWS locale. AWS Outposts coordonne tout dans un seul environnement.

« Les clients de Cologix peuvent se connecter en toute sécurité aux régions AWS Outposts via les passerelles d’AWS hébergées chez Cologix, avec une faible latence, une haute disponibilité et une connectivité privée adjacente au nuage », a ajouté Hallberg. « Ces connexions offrent aux entreprises un accès local aux charges de travail locales auparavant uniquement disponibles dans le nuage. Les clients d'AWS Outposts peuvent être assurés que leurs données sont conservées en toute sécurité dans une installation de Cologix. Cette capacité à utiliser les services au nuage d'AWS dans les centres de données de Cologix de Vancouver reflète notre engagement à offrir à nos clients les meilleures options disponibles pour développer leurs activités à la périphérie numérique.



