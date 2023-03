Le Kia EV9 est dévoilé : Un véhicule électrique révolutionnaire, doté d’un design audacieux et progressiste et de caractéristiques authentiques de VUS

Une identité de VUS robuste et un design élégant de véhicule électrique redéfinissant le segment des véhicules électrifiés et le mode de vie de ses conducteurs

Inspiré par la philosophie de design « Les opposés réunis » de Kia, l’EV9 allie les qualités contrastées de la nature et de la modernité

L’extérieur stylé et audacieux incarne la confiance, la clarté et le calme

L’architecture électrique à plancher plat de l’E-GMP de Kia augmente l’espace intérieur, offrant une troisième rangée et un confort accru, tout en créant une sophistication indéniable

L’EV9 sera lancé dans le monde entier ce mois-ci, accélérant la transformation de la marque en tant que fournisseur de solutions de mobilité durable.

/EIN News/ -- SÉOUL, Corée du Sud, 14 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, Kia Corporation a dévoilé des photographies intégrales du design extérieur et intérieur du Kia EV9. Ce premier VUS électrique à trois rangées de sièges incarne un style audacieux et une élégance sophistiquée. Le Kia EV9 représente un tremplin indispensable dans la transformation de la marque, qui vise à devenir un fournisseur de solutions de mobilité durable.

L’apparence audacieuse et confiante de l’EV9 est inspirée par la philosophie de design « Les opposés réunis » de Kia, une philosophie qui exploite la tension créative générée par les contrastes de la nature et de la modernité pour créer un ensemble harmonieux. Les concepteurs de Kia ont trouvé un équilibre unique entre les formes lisses et sculptées et les formes géométriques affirmées, créant un VUS contemporain à la présence gracieuse et sereine.

« Le Kia EV9 est résolument innovant et vise à redéfinir les normes du design, de la connectivité, de l’utilité et de la responsabilité environnementale, » explique M. Karim Habib, Vice-président directeur et chef du Centre international du design de Kia. « Le Kia EV9 offre aux clients une qualité exceptionnelle et une nouvelle option électrique dans le segment des VUS. La topologie de ce nouveau véhicule assure une expérience instinctive et un confort hors pair pour le conducteur et tous les occupants, grâce à l’utilisation innovante de l’espace, des technologies et du design. »

Design extérieur : Une nouvelle référence pour le design des VUS électriques

Guidés par la philosophie de design « Les opposés réunis » de la marque, les concepteurs de Kia s’efforcent de créer des véhicules visuellement attrayants et uniques. L’un des piliers de cette idéologie, « L’audace pour la nature », inspire l’alliage d’éléments du monde naturel et du monde matériel et a joué un rôle essentiel dans le design de l’extérieur de l’EV9. Du résultat émane la robustesse incontestée et permanente d’un VUS et le calme serein d’un véhicule électrique sophistiqué. Cet ensemble unique ne manquera pas de s’imposer comme une nouvelle référence dans le design des VUS électriques de l’avenir.

L’avant de l’EV9 arbore des lignes et des surfaces simples et nettes, incarnant un équilibre de confiance, de clarté et de calme. Accentuée par l’éclairage numérique et les élégants phares verticaux, la calandre en museau de tigre typique de l’EV9 lui confère une allure visionnaire et futuriste. L’avant en museau de tigre numérique allie deux petits phares cubiques intégrés à la carrosserie de chaque côté des phares avant. Les feux de jour étoilés à DEL novateurs de l’EV9 créent une nouvelle expérience et un style d’éclairage animé sophistiqué qui inspirera la calandre de tous les futurs modèles électriques de Kia.

Inspiré d’un polygone, le profil latéral de l’EV9 allie l’identité robuste et affirmée d’un VUS à un aérodynamisme exceptionnel. Les ailes triangulaires dynamiques et les cages de roues prononcées aux formes géométriques s’intègrent au fuselage, unifiant les différents éléments du polygone pour créer une structure cohésive et une allure déterminée. Les poignées intégrées et la forme conique de l’arrière du toit accentuent la sensation d’un mouvement souple et efficace.

À l’arrière, les lignes minimalistes et claires du hayon sont élégamment soulignées par les feux arrière minces rappelant les phares avant, ce qui accentue encore davantage l’allure robuste et confiante de l’EV9.

Design intérieur : Un nouvel espace social avec un confort accru et des technologies de pointe

Le pilier « La technologie pour la vie » de la philosophie de design « Les opposés réunis » de Kia vise à confirmer que la technologie et l’innovation sont les solutions pour promouvoir des interactions positives et intuitives entre les humains et les machines et pour innover en matière de mobilité. Ces valeurs ont joué un rôle important dans la création de l’intérieur de l’EV9, permettant aux concepteurs de Kia de prioriser l’espace, le confort et la technologie pour tous les occupants, tout en réimaginant les capacités d’un VUS familial.

Créé sur la plateforme modulaire électrique internationale de Kia (E-GMP), l’EV9 arbore un empattement long, un centre de gravité bas et une architecture électrique parfaitement plate, facilitant la création d’un espace généreux pour tous les occupants. Ceux-ci sont d’ailleurs invités à se connecter et se relaxer en tout confort dans l’une des trois rangées de sièges. Offrant un choix de six ou de sept places assises, l’EV9 de Kia intègre les suggestions réalisées par des familles qui en ont évalué les configurations et les caractéristiques intérieures, afin d’offrir un espace, un confort et une expérience aussi exceptionnels pour les passagers que pour le conducteur.

Les occupants des deux premières rangées peuvent incliner simultanément leurs sièges pour se relaxer et se reposer pendant le chargement de l’EV9. Les sièges de la deuxième rangée pivotent à 180°, afin que les passagers puissent converser facilement avec les personnes assises à la troisième rangée. Des porte-tasses et des bornes de chargement pour les appareils mobiles sont également prévus pour chaque rangée.

L’habitacle spacieux, léger et aéré de l’EV9 incarne une qualité simple et élégante, grâce à un design exceptionnellement convivial. La planche de bord panoramique flottante s’étend du volant au centre du véhicule. Deux écrans tactiles de 12,3 pouces, intégrés à un affichage de 5 pouces, améliorent l’expérience numérique en offrant un contrôle simple de toutes les fonctions du véhicule et en réduisant le nombre de boutons apparents.

La console centrale inclut de nombreux espaces de rangement, y compris un compartiment spacieux au sol. Les couvercles de la console centrale sont dessinés pour accentuer le raffinement de l’espace intérieur.

Le large écran à haute définition contrôle l’audiovisuel, le navigateur et la télématique (AVNT) de l’EV9, créant une expérience riche et immersive. Il permet aux occupants d’interagir facilement avec le monde numérique. Sous l’écran AVNT, plusieurs boutons tactiles permettent d’activer l’AVNT ou le système de chauffage, de ventilation et de climatisation.

Lancement mondial imminent : Le Kia EV9, Conçu pour réinventer notre mobilité.

Le Kia EV9 sera lancé numériquement dans le monde entier à la fin du mois de mars. Pendant l’événement, Kia dévoilera des informations sur le produit et lancera sa campagne internationale avec le slogan « Conçu pour réinventer notre mobilité ».

Note de l’éditeur : La disponibilité des caractéristiques décrites dans ce communiqué peut varier selon la version et/ou la région

Qui est Kia Corporation

Kia (www.kia.com) est un constructeur international de véhicules visant à créer des solutions de mobilité durables pour les consommateurs, les communautés et les sociétés du monde. Foncée en 1944, Kia offre à ses clients des solutions de mobilité depuis plus de 75 ans. La société emploie plus de 52 000 personnes dans plus de 190 marchés du monde, et possède des usines de fabrications dans six pays. Elle vend actuellement environ trois millions de véhicules par année. Kia mène actuellement la popularisation des véhicules électrifiés et à batteries électriques et crée un nombre sans cesse croissant de services de mobilité, encourageant des millions de personnes de par le monde à découvrir de nouvelles façons de se déplacer. Le slogan « Du mouvement vient l’inspiration » symbolise l’engagement de Kia à inspirer ses clients par le biais de ses produits et de ses services.

