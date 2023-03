Sylvie Beljanski reçoit le prix « Best of Los Angeles - MEILLEUR LIVRE SUR LA PRÉVENTION DU CANCER – 2023 »

“Nous sommes ravis d'honorer Sylvie Beljanski et son livre ”Winning The War On Cancer: The Epic Journey Towards a Natural Cure” - Aurora DeRose

LOS ANGELES, CA, UNITED STATES, March 15, 2023 /EINPresswire.com/ -- Le livre a été traduit en français sous le titre « Gagner La Lutte Contre Le Cancer : La Découverte dont la République n’a pas Voulu

Le prix « Best of Los Angeles - MEILLEUR LIVRE SUR LA PRÉVENTION DU CANCER – 2023 », a été décerné à Sylvie Beljanski, pour son livre Winning The War On Cancer: The Epic Journey Towards a Natural Cure, traduit en français sous le titre« Gagner La Lutte Contre Le Cancer : La Découverte dont la République n’a pas Voulu » (Ed. du Souffle D’Or ), indique Aurora DeRose, responsable du « Best of Los Angeles Award ».

Le prix du « Best of Los Angeles Award » a été créé il y a six ans pour célébrer les personnalités démontrant de hauts standards de qualité et d'intégrité. « Nous sommes ravis d'honorer Sylvie Beljanski et son livre. Ce livre est important et peut sauver des vies », exprime Aurora DeRose.

Sylvie Beljanski, dont le livre-mémoire déjà couronné de nombreux prix, (International Book Award, Amazon Best Seller, Big Book Award, Foreword Indies Finalist, Firebird Book Award, Best Book Award Finalist, Nautilus Book Award, Independent Press Award, and OnlineBookClub Book of the Year), expose sans concession les dessous de la recherche sur le cancer, expliquant comment la recherche conventionnelle est une vaste entreprise qui jongle avec des milliards de dollars en investissements, mais n’offre à ce jour aucune perspective révolutionnaire de traitement. « Face à l'incapacité des labos pharmaceutiques à trouver des remèdes efficaces et sans effets secondaires débilitants, le public recherche des traitements naturels, non toxiques, et à un prix raisonnable. » explique Sylvie Beljanski.

Winning the War on Cancer, The Epic Journey Towards a Natural Cure traduit en français sous le titre « Gagner La Lutte Contre Le Cancer : La Découverte don’t la République n’a pas Voulu » explique comment prévenir et combattre le cancer en se fondant sur les recherches du Docteur Mirko Beljanski, maintenant confirmées par les partenariats scientifiques initiés par la Fondation Beljanski. Le livre marie habilement une histoire personnelle et informations détaillées sur les thérapies holistiques de suppression du cancer. En accompagnant Sylvie dans son parcours, nous découvrons à quel point les institutions médicales et scientifiques en place sont quasiment prêtes à tout pour faire disparaître l’innovation et les traitements à base de remèdes naturels non brevetables et maintenir ainsi le statu quo dirigé par l’industrie pharmaceutique.

100% des droits d’auteur de Sylvie Beljanski sont versés à la Fondation Beljanski pour soutenir le financement de la recherche contre le cancer avec des molécules naturelles.

