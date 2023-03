Sunwing est prêt à célébrer l’été grâce à des aubaines sur des forfaits ensoleillés d’une durée limitée

Les clients peuvent profiter d’économies d’été anticipées sur leurs hôtels favoris dans des destinations tropicales prisées

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 14 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sunwing recommande aux Canadiens de commencer leur décompte vers l’été un peu plus tôt cette année en leur offrant un grand éventail de forfaits vacances tout compris à des prix incroyables, pour combler chacune de leurs célébrations estivales. Les clients de Sunwing peuvent profiter encore plus de leur été et de la saison du carnaval grâce aux aubaines exclusives du solde Célébrez l’été du voyagiste, applicables sur un vaste choix d’hôtels dans le Sud dotés de commodités familiales ou réservés aux adultes et situés au cœur de l’action, pour une durée limitée. Les clients peuvent échapper à l’hiver grâce à une escapade de dernière minute ou encore planifier leurs vacances d’été sous les tropiques en réservant d’ici le 19 mars 2023 pour un voyage ayant lieu entre le 1er avril et le 31 octobre 2023.



Les familles qui souhaitent passer du temps de qualité aimeront le Royalton Negril An Autograph Collection All Inclusive Resort à Negril, en Jamaïque. Les vacanciers apprécieront assurément le service de qualité exceptionnelle ainsi que les commodités luxueuses qui font la renommée du Royalton, notamment le concept All-In Connectivity™, des mini glissades d’eau, une aire de jets d’eau, un miniclub et un club pour adolescents, des repas sans réservation illimités, des surclassements au Diamond Club™ et des vues inoubliables sur l’océan. De plus, les familles pourront économiser encore plus grâce aux inclusions de cet hôtel Smile™ : jusqu’à deux enfants de 12 ans ou moins séjournent, jouent et mangent gratuitement*, aubaines exclusives pour les adolescents de 13 à 17 ans et aucun supplément pour parent seul.

Le Paradisus La Perla offre des escapades époustouflantes entre adultes à Playa del Carmen à la Riviera Maya au Mexique. Cette oasis pittoresque tout compris offre aux invités des expériences enrichissantes pour réaliser leurs rêves de vacances, comme les services exclusifs (et personnalisés) d’un gérant de l’expérience client, une piscine à forme libre avec bar, des traitements apaisants ou rituels d’eau au spa YHI ($), des dégustations de vin ou de téquila, des cours de danse et bien plus. De plus, les vacanciers peuvent profiter d’une grande variété de délices culinaires, dont des tapas, au Gabi Club situé directement sur la plage de l’hôtel Paradisus Playa Del Carmen où ils ont pleinement accès.

En matière de vacances branchées, Sunwing s’y connaît, et a dressé une sélection soignée d’hôtels branchés — à des prix qui le sont tout autant — au Mexique, dans les Caraïbes, et en Amérique centrale. Les clients qui profitent de leurs vacances d’été avec une longueur d’avance au charmant Memories Varadero Beach Resort pourront économiser jusqu’à 32 % lorsqu’ils réservent d’ici le 19 mars 2023. Situé sur la fameuse plage de Varadero à Cuba, l’hôtel déborde de commodités qui plairont aux petits comme aux grands, notamment de vastes piscines, un miniclub sur place, un programme de divertissement thématique pour enfants et des sports nautiques non motorisés.

Qu’ils réservent leurs forfaits vacances sur Sunwing.ca ou auprès de leur agent de voyages, les clients de Sunwing ont accès à des avantages exclusifs parfaits pour lancer leurs célébrations estivales dont le premier bagage enregistré gratuitement, possibilité de modification et d’annulation grâce aux Plans de protection Sans souci ($) du voyagiste, des transferts de et vers l’hôtel*, et bien plus.

* Des modalités et conditions s’appliquent.

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d’offrir à ses clients des aubaines exclusives aux hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisières et un service saisonnier de vols intérieurs. Les clients de Sunwing bénéficient des services de représentants à destination chevronnés de la compagnie. Ceux-ci se feront un plaisir d’accueillir les vacanciers et de les aider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une œuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d’aide humanitaire.

Pour plus de détails :

Marie-Josée Carrière

Directrice principale marketing, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

mjcarriere@sunwing.ca

Lyne Chayer

Directrice générale, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

lchayer@sunwing.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/439d0445-217e-432d-a922-ecc8e6f64e07/fr