Jedes Jahr produzieren das Internet und seine unterstützenden Systeme über 900 Millionen Tonnen CO2. Tendenz steigend!

Digital Cleanup Day

Der Digital Cleanup Day ist die größte Bottom-Up-Aktion der Welt zur Beseitigung und Aufklärung von digitaler Umweltverschmutzung.

Jeder gestreamte Film, jede installierte App, jede geschriebene E-Mail verursacht CO2, jedes Like hat einen Fußabdruck und die Cloud ist keine Wolke im Himmel, sondern verbraucht sehr viel Energie.” — Holger Holland

BERLIN, BERLIN-BRANDENBURG, GERMANY, March 15, 2023 / EINPresswire.com / -- “Lasst uns unseren digitalen Müll entsorgen, etwas für unsere Umwelt tun und digitaler Müll-Blindheit vorbeugen!” so Holger Holland, EU-Klimapakt Botschafter und Vorsitzender der Durchführungsorganisation des Digital Cleanup Day (auf Deutsch: "Digitaler Welt Aufräumtag") in Deutschland.Der seit 2020 stattfindende weltweite Aktionstag ist in diesem Jahr am 18.März. Gemeinsam zeigen Menschen weltweit immer am dritten Samstag im März, dass die Vermüllung unserer digitalen Welt einen realen Einfluss auf unsere Umwelt hat. 2022 haben Menschen in 131 Ländern am Aktionstag über 132 Tonnen CO2 eingespart.In der digitalen Welt gibt es, ähnlich wie in der Umwelt, eine große Menge an Müll. Unnötige E-Mails, Dateien, Apps, Duplikate von Fotos und Videos sind allesamt digitaler Müll. Dieser digitale Müll verursacht digitale Umweltverschmutzung, die auch dann noch Energie verbraucht, wenn wir ihn bereits vergessen haben.Holland, der ebenfalls den im September stattfindenden World Cleanup Day, die weltweit größte “reale” Aufräumaktion, in Europa koordiniert: ”Einweg-Daten bzw. einmal verwendete Daten in der digitalen Welt sind wie Einweg-Plastik in der realen Welt und nur wenn ich weiß wo sie sind, kann ich sie auch recyceln.” Schätzungen gehen davon aus, dass mehr als 50% der Daten auf unseren Speichern, sogenannte “Dark Data”, dunkle Daten sind. Unstrukturierte Daten, von denen niemand weiß wo und warum sie da sind. Sie zu löschen birgt ein riesiges Potential, freien Speicher zu generieren, Kosten, Energie und somit CO2 einzusparen. Eine Verbesserung der Performance unserer smarten Geräte ist ein positiver Nebeneffekt eines digitalen Cleanups.Die internationale Bewegung Let’s Do It ruft daher am 18.03.2023 zum weltweiten Digital Cleanup Day auf. Die digitale Welle der Cleanups startet in Neuseeland und endet 24 Stunden später auf Hawaii. Alle Menschen sind herzlichst eingeladen mitzumachen. Unter www.digitalcleanupday.de kann man den digitalen Cleanup kostenfrei registrieren und das Sammelergebnis melden.Der Digital Cleanup Day ist ein Projekt der Bürgerbewegung Let’s Do It World, die 2008 in Estland entstanden ist, als 50.000 Menschen an einem Tag gemeinsam das gesamte Land von illegal entsorgtem Müll befreiten. 2022 beteiligten sich Millionen Menschen weltweit in 131 Ländern am Digital Cleanup Day und setzten durch ihre Cleanups ein starkes Zeichen für eine saubere, gesunde und müllfreie digitale Welt. Der Trägerverein des Digital Cleanup Day in Deutschland ist Let’s Do It Germany.

Was ist der Digital Cleanup Day - eine Anleitung