EACL et les LNC tiendront une séance d’information annuelle pour la communauté sur l’avenir des Laboratoires de Chalk River

/EIN News/ -- Les membres de la communauté sont invités à en apprendre davantage au sujet des laboratoires nucléaires nationaux du Canada par le biais d’un webinaire public visant à discuter des projets en cours et des plans d’avenir.

CHALK RIVER, Ontario, 14 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Énergie atomique du Canada limitée (EACL) et les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC) sont heureux d’annoncer qu’ils tiendront une séance d’information publique en direct plus tard ce mois-ci, afin d’informer la communauté au sujet de l’avenir des Laboratoires de Chalk River. Le webinaire sera accessible sur le site Web des LNC et diffusé sur les plateformes de ses réseaux sociaux. Il abordera des sujets comme la revitalisation du campus de Chalk River, de nouveaux projets passionnants en cours dans les domaines de l’énergie propre, des sciences de la santé et de la sécurité nucléaire, ainsi que des projets majeurs des LNC en matière de restauration et d’assainissement de l’environnement.

Séance d’information pour la communauté

Mercredi 29 mars

De 19 h à 20 h 30, HAE

www.cnl.ca/future

(Des diffusions en français et en anglais sont disponibles. La présentation sera suivie d’une séance de questions. L’inscription préalable est conseillée.)

Les membres du public, des communautés autochtones et les élus intéressés, ainsi que les autres résidents et entreprises, sont invités à s’inscrire préalablement au webinaire, à l’adresse www.cnl.ca/future. Le webinaire public offrira une occasion au public d’interagir avec EACL et les LNC, et d’en apprendre plus au sujet des projets de science et technologie nucléaires passionnants qui sont en cours sur le site.

« Les Laboratoires de Chalk River sont intégrés à la collectivité locale et nos avenirs collectifs sont interconnectés », a déclaré Fred Dermarkar, président-directeur général d’EACL. « Nous avons un rôle important pour la lutte contre les changements climatiques; la science et les technologies nucléaires font partie de la solution, non seulement pour l’environnement, mais également pour la santé et la sécurité des Canadiens. Je me réjouis de pouvoir informer les membres de la communauté et entendre leurs réflexions au sujet de ce que nous faisons. »

« L’année dernière, les LNC ont été très impressionnés de la participation et des commentaires reçus dans le cadre de notre première séance d’information pour la communauté, et de l’intérêt substantiel qui a été démontré à propos de l’avenir des Laboratoires de Chalk River », a commenté Joe McBrearty, président-directeur général des LNC. « Plus important encore, le webinaire nous a permis d’obtenir des renseignements précieux, par le biais des nombreuses questions, préoccupations et des attentes soulevées par les résidents locaux. Par conséquent, les LNC et EACL ont décidé d’en faire un engagement annuel, et nous espérons que nos amis et voisins profiteront de nouveau de cette occasion d’en apprendre plus au sujet de l’avenir prometteur sur lequel nous travaillons dans les laboratoires nucléaires nationaux du Canada. »

Bien que le webinaire soit mis sur pied pour informer le public au sujet des nombreux projets et activités en cours et à l’horizon aux Laboratoires de Chalk River, les organisateurs espèrent également que cela leur procurera une meilleure compréhension de l’attitude du public envers EACL, les LNC et leurs programmes de travail. Gardant cela à l’esprit, l’événement est structuré de façon à être aussi interactif que possible, grâce à une importante période de temps allouée aux questions des participants, et à encourager des conversations bidirectionnelles entre le public et les représentants d’EACL et des LNC.

Pour en savoir plus sur les LNC, y compris les détails du webinaire, veuillez visiter www.cnl.ca . Pour en savoir plus sur EACL, veuillez visiter www.aecl.ca .

À propos d’EACL

EACL est une société de la Couronne fédérale dont le mandat est de favoriser les possibilités nucléaires du Canada. EACL qui possède les Laboratoires de Chalk River et d’autres sites, habilite la science et la technologie nucléaires et gère les responsabilités du gouvernement canadien en matière de déchets radioactifs. Elle supervise et évalue le travail des LNC par le biais de contrats.

En activité depuis 1952, EACL a conçu et développé le parc de réacteurs nucléaires CANDU utilisés au Canada et dans cinq autres pays. Elle a également livré plus d’un milliard d’isotopes dans le monde entier pour détecter et traiter le cancer. Aujourd’hui, la société profite aux Canadiens en soutenant 14 ministères et organismes fédéraux, ainsi que l’industrie nucléaire mondiale.

À propos des LNC

En tant qu’organisme de science et de technologie nucléaires le plus important du Canada, et travaillant sous la direction d’EACL, les LNC sont un chef de file mondial en développement de produits et de services innovants de science et de technologie nucléaires. Conformément à une stratégie d’entreprise ambitieuse du nom de Vision 2030, les LNC mettent en œuvre trois priorités stratégiques d’importance nationale – restaurer et protéger l’environnement, faire progresser les technologies d’énergie propre et contribuer à la santé des Canadiens.

En tirant parti des actifs détenus par Énergie atomique du Canada limitée (EACL), les LNC servent aussi de liaison entre le gouvernement, l’industrie nucléaire, le secteur privé dans son ensemble et la communauté universitaire. Les LNC collaborent avec ces secteurs pour faire progresser les produits et services innovants canadiens vers leur utilisation pratique : énergie carboneutre, traitements contre le cancer et autres thérapies, technologies de non-prolifération et solutions de gestion des déchets.

Personne-ressource chez EACL :

Maude-Émilie Pagé

Directrice des communications et rapports au gouvernement

343 303-5345

Personne-ressource LNC :

Patrick Quinn

Directeur des communications d’entreprise

1 866 886-2325