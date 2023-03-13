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Morocco's Coach Regragui Unveils 30-Man Squad for Friendlies against Brazil, Peru

Morocco's Coach Regragui Unveils 30-Man Squad for Friendlies against Brazil, Peru

MOROCCO, March 13 - Morocco’s football team coach Walid Regragui unveiled, Monday, the 30-man list selected to play the friendly matches against Brazil (March 25 in Tangier) and Peru (March 28 in Madrid), during a press conference at the Mohammed VI Sports Complex in Maamoura.

Here is the list of 30 players:

Goalkeepers: Yassine Bounou (Sevilla/Spain) - Munir Mohamedi El Kajoui (Al Wehda/Saudi Arabia) - Ahmed Reda Tagnaouti (Wydad Casablanca) - Mehdi Benabid (FUS de Rabat/Morocco).

 

Defenders: Achraf Hakimi (PSG/France) - Noussair Mazraoui (Bayern Munich/Germany) - Nayef Aguerd (West Ham United FC/England) - Ghanem Saiss (Besiktas/Turkey) - Achraf Dari (Stade Brestois/France) - Jawad El Yamiq (Real Valladolid/Spain) - Yahya Attiat Allah (Wydad Casablanca) - Chadi Riad (FC Barcelona/Spain) - Ayoub Amraoui (OGC Nice/France) - Abdelkabir Abqar (Deportivo Alaves/Spain)

 

Midfielders: Sofyan Amrabet (Fiorentina/Italy) - Abdelhamid Sabiri (Sampdoria/Italy) - Azzedine Ounahi (Olympique de Marseille/France) - Bilal El Khannouss (Genk/Belgium) - Imrane Louza (Watford/England) - Benjamin Bouchouari (Saint Etienne/France) - Yassine Kechta (Le Havre/France).

 

Attackers: Hakim Ziyech (Chelsea/England) - Sofiane Boufal (Al Rayyan/Qatar) - Abdessamad Ezzalzouli (Osasuna/Spain) - Zakaria Aboukhlal (Toulouse/France) - Youssef En- Nesyri (Sevilla/Spain) - Walid Cheddira (Bari/Italy) - Abderrazak Hamed-Allah (Al-Ittihad/Saudi Arabia) - Anas Zaroury (Burnley/England) - Ibrahim Salah (Stade Rennais/France).

 MAP: 13 March 2023

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Morocco's Coach Regragui Unveils 30-Man Squad for Friendlies against Brazil, Peru

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