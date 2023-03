GigaDevice présentera des solutions sectorielles complètes au salon Embedded World 2023

/EIN News/ -- NUREMBERG, Allemagne, 13 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- GigaDevice, un leader de l'industrie des semi-conducteurs dans le domaine de la mémoire flash, des microcontrôleurs (MCU) 32 bits et de la technologie des capteurs, a annoncé aujourd'hui qu'il fera la démonstration de ses solutions complètes de commande de moteur, d'énergie numérique, d'IdO et d'applications automobiles et grand public au salon Embedded World 2023 qui aura lieu des 14 au 16 mars à Nuremberg, en Allemagne. En tant que 3e plus grand fournisseur mondial de mémoire flash NOR se classant parmi les 10 premiers fournisseurs mondiaux de MCU avec son capteur d'empreintes digitales interne et ses offres de produits analogiques, ainsi que sa large gamme de conceptions de référence et son vaste réseau de partenaires d'écosystème, GigaDevice donne la capacité à ses clients de créer un monde plus intelligent pour un avenir plus radieux, le tout avec une mise sur le marché plus rapide et une grande agilité de conception.



Les principales catégories de démonstrations et de familles de produits présentées comprennent :

Des solutions évolutives de commande de moteur de haute précision basées sur la famille de produits GD32MCU, permettant une large gamme d'applications pour l'industrie, le CVC, les drones, la robotique, l'immotique et les appareils électroménagers.

Des solutions d'énergie numérique très fiables basées sur les séries GD32F4xx, GD32E5xx et GD32E230, permettant une conversion d'énergie à haut rendement, des systèmes de gestion de batterie, l'alimentation électrique et la production d'électricité ainsi que des bornes de recharge pour véhicules électriques. La série GD32F4xx est une série de MCU 32 bits à usage général hautes performances basés sur le cœur ARM ® Cortex ® -M4. Elle offre le meilleur rapport qualité-prix. Le MCU GD32F470 fonctionne à une fréquence de 240 MHz et peut atteindre un point de référence CoreMark de 807,83, qui est plus élevé que la plupart des solutions MCU de la même catégorie actuellement sur le marché. La famille de produits de la série GD32E5xx propose un cœur ARM ® Cortex ® -M33 fonctionnant à une fréquence de 180 MHz, avec une unité mathématique trigonométrique (TMU) d'accélération matérielle. Elle dispose également d'un minuteur très haute résolution avec une résolution de 90 ns et de comparateurs ultra-rapides avec un délai de 22 ns, permettant un contrôle de précision inégalé. Le GD32E230 est un MCU rentable, équipé d'un cœur ARM ® Cortex ® -M23 fonctionnant à une fréquence de 72 MHz, convenant à de nombreux besoins de traitement d'entrée de gamme et à un grand éventail d'applications.

Des solutions IdO basées sur les familles de produits MCU GD32F470 et GD32E507 avec connectivité cloud Amazon AWS et Microsoft Azure.

Une solution WiFi FAN télécommandée basée sur le GD32W515. Le GD32W515 est un MCU hautement intégré et rentable, avec un cœur ARM ® Cortex ® -M33 haute performance fonctionnant à une fréquence de 180 MHz et associant un faible encombrement, des fonctions de sécurité complètes, une interface à détection tactile et une connectivité WiFi.

Cortex -M33 haute performance fonctionnant à une fréquence de 180 MHz et associant un faible encombrement, des fonctions de sécurité complètes, une interface à détection tactile et une connectivité WiFi. La dernière famille de produits phares hautes performances GD32H7 basée sur un cœur ARM ® Cortex ® -M7 fonctionnant à une fréquence de 600 MHz, avec des DSP et FPU avancés intégrés. Elle offre 1 024 Ko à 3 840 Ko de mémoire flash sur puce et 1 024 Ko de mémoire vive statique (SRAM), dont 512 Ko de mémoire étroitement couplée (TCM) pour une efficacité maximale. Le GD32H7 est équipé d'une unité de contrôle LCD avec technologie TFT (Thin Film Transistor ou transistor en couches minces) et d'un accélérateur graphique matériel pour une qualité d'affichage supérieure, ainsi qu'une fonctionnalité de cryptage intégrée pour la sécurité des données. Il convient à un traitement numérique du signal, à une commande de moteur, à l'alimentation en électricité, aux systèmes de stockage d'énergie, à la reconnaissance audio et vocale et à l'edge computing (traitement des données à la périphérie d'un réseau).

Cortex -M7 fonctionnant à une fréquence de 600 MHz, avec des DSP et FPU avancés intégrés. Elle offre 1 024 Ko à 3 840 Ko de mémoire flash sur puce et 1 024 Ko de mémoire vive statique (SRAM), dont 512 Ko de mémoire étroitement couplée (TCM) pour une efficacité maximale. Le GD32H7 est équipé d'une unité de contrôle LCD avec technologie TFT (Thin Film Transistor ou transistor en couches minces) et d'un accélérateur graphique matériel pour une qualité d'affichage supérieure, ainsi qu'une fonctionnalité de cryptage intégrée pour la sécurité des données. Il convient à un traitement numérique du signal, à une commande de moteur, à l'alimentation en électricité, aux systèmes de stockage d'énergie, à la reconnaissance audio et vocale et à l'edge computing (traitement des données à la périphérie d'un réseau). Des portefeuilles complets pour les séries GD25 SPI NOR Flash et GD5F SPI NAND Flash disponibles dans toutes sortes de densités et de packages complets, avec une qualification automobile AEC-Q100.

Une solution MoC (correspondance sur puce) d'authentification par empreinte digitale facilement intégrée, combinée à un GD32MCU et à des capteurs d'empreinte digitale capacitifs de haute performance. Elle permet des applications où la préférence ne va pas aux clés physiques et aux mots de passe, comme la serrure intelligente et la connexion PC.

Venez rendre visite à GigaDevice en personne ou via LIVESTREAM :

Stand GigaDevice Hall 3A – 527 : Salon Embedded World, du 14 au 16 mars 2023, Centre d'exposition de Nuremberg, Allemagne.

Salon Embedded World, du 14 au 16 mars 2023, Centre d'exposition de Nuremberg, Allemagne. Exposés de la conférence : Performance, Efficiency and Reliability: GigaDevice's Arm® Cortex®-M33-based MCU Family (Performance, efficacité et fiabilité : famille de MCU basés sur Arm ® Cortex ® -M33 de GigaDevice). GigaDevice Flash Journey in Automotive: Flashes Low Voltage Mega-Trend (Parcours flash de GigaDevice dans l'automobile : flashs sur la méga-tendance de la basse tension)



À propos de GigaDevice

GigaDevice Semiconductor Inc. (code mnémonique SSE 603986) est un fournisseur fabless de premier plan mondial. La société a été fondée en avril 2005 et compte des succursales dans de nombreux pays et régions du monde entier. Elle fournit un soutien local à portée de main des clients. Déterminée à développer un écosystème complet avec les principales gammes de produits (mémoire flash, MCU, capteur et énergie) comme force motrice centrale, GigaDevice peut fournir un vaste éventail de solutions et de services dans les domaines de l'industrie, de l'automobile, de l'informatique, de l'électronique grand public, de l'IdO, de la téléphonie mobile, des réseaux et des communications. Le système de gestion GigaDevice a obtenu les certifications ISO 9001:2015 et ISO 14001:2015. Cherchant constamment à étendre l'offre technologique aux clients, GigaDevice a formé plusieurs alliances stratégiques avec des fonderies et des usines d'assemblage et d'essai de premier plan, en vue de rationaliser la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Pour plus de détails, rendez-vous sur : www.gigadevice.com

GigaDevice est une marque déposée de GigaDevice et/ou de ses affiliés. D'autres noms et marques peuvent être revendiqués comme la propriété d'autrui.

Pour davantage d'informations, contactez :

Relations avec les médias de GigaDevice :

marcom@gigadevice.com