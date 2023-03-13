في معرض الشرق الأوسط للطاقة (MEE) 2023 المزود العالمي لمنتجات الكهربائية هيميل تؤكد التزامها بـ "كهرباء آمنة للجميع"
عرضت هيميل "HIMEL" منتجاتها الرئيسة؛ إضافة للعروض التوضيحية لتطبيقاتها ولفتت الانتباه إلى أهمية الهندسة القيمية في معرض الشرق الأوسط للطاقةDUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, March 13, 2023 /EINPresswire.com/ -- الإمارات العربية المتحدة، دبي، 13/03/2023: عرضت شركة هيميل "HIMEL"، المزود العالمي للمنتجات الكهربائية، في معرض الشرق الأوسط للطاقة (MEE) 2023، والذي أُقيم في دبي الفترة من 7 إلى 9 مارس، مجموعتها الشاملة من المنتجات والمشاريع الداعمة للقطاعات السكنية والتجارية والصناعية.
وعرض جناح هيميل، منتجات الشركة الرئيسة في توزيع الطاقة ذات الجهد المنخفض، وأجهزة التوزيع النهائي، والأتمتة الصناعية وإدارة الطاقة وفئات الكهرباء المنزلية، وذلك ضمن فئة أجهزة الأسلاك.
وأظهر زوار وضيوف جناح شركة هيميل؛ اهتماماً كبيراً بالمنتجات المصممة للمساحات السكنية المتنوعة، والعروض التوضيحية لموظفي الشركة، واستطلع زوار الجناح مشاريع متعاملي الشركة من مختلف القطاعات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وجذبهم مجموعات المنتجات الطاقة الشمسية التي أطلقتها هيميل حديثاُ، والسلسلة الذكية لأتمتة الأجهزة، جنباً إلى جنب مع خزانة التحكم في تعويض الطاقة التفاعلية، إضافة لاستكشاف الزوار لمنتجات الكهرباء المنزلية لهيميل في لعبة الواقع الافتراضي التي أطلقتها الشركة.
وقال السيد شرينيفاس شابي المدير التنفيذي لشركة هيميل "HIMEL": "إن شركة هيميل تفخر بعرض النظام البيئي لشبكتها في الشرق الأوسط، المنطقة المستهدفة للشركة، ونتطلع إلى الدفع والتقدم في تطويرها، إذ يقع التزامنا بهندسة القيمة في صميم ما نقوم به، كما تسهل الشركة سُبّل الوصول للمنتجات الكهربائية ذات الأسعار المعقولة والموثوقة والمطلوبة لبنية تحتية أكثر أماناً للمنازل والمساحات التجارية والمنشآت الصناعية."
وأضاف المدير التنفيذي لشركة هيميل "HIMEL": "إن استراتيجية الشركة تحمل أوجه متعددة، ومصممة خصيصاً لمختلف المناطق الجغرافية التي نعمل فيها ومختلف القطاعات التي نخدمها، إذ ينصب التركيز على تمكين وصول منتجاتنا إلى الاقتصادات الناشئة التي تشهد معدلات نمو متسارعة، ويمكننا من تعظيم قدرتنا على اغتنام فرص السوق بسرعة عن طريق الشراكات والعمليات الاستراتيجية النظام الإيكولوجي."
وأوضح أن المنتجات الخاصة بهيميل تكتسب قنوات توزيع جديدة تتجاوز المسافة الجغرافية، وتتواصل مع المشترين في الأسواق التي لم تكن في السابق جذابة اقتصادياً للخدمة، أو لا تدرك أن المنتجات عالية الجودة يمكن أن تكون ميسورة التكلفة أيضاً، إذ ننوع بشكل متزايد في تجارة التجزئة الرقمية المطلوبة لخدمة قاعدة المتعاملين الجديدة عن طريق المتاجر الرسمية الإلكترونية التي يقودها الموزعون.
وسعت شركة هيميل "HIMEL"، المزود العالمي للمنتجات الكهربائية، شبكة التوزيع والبيع بالتجزئة متعددة الجوانب، ما أدى إلى إنشاء نظام بيئي قوي في الشرق الأوسط وأفريقيا.
ورحب فريق شركة هيميل "HIMEL" بشركاء التوزيع الجدد في أنحاء المنطقة في حفل توقيع الاتفاقية مع مجموعة دانوب، أكبر الموردين في الإمارات لمواد البناء والأثاث والعقارات، وسلسلة متاجر تطوير المنازل الرائدة في الإمارات العربية المتحدة.
فيما قالت السيدة فيبها ثوسو، مدير التسويق والاتصال في شركة هيميل "HIMEL": "نؤمن بالتسويق القائم على الغرض الذي يتحدى القيود المتصورة للمنتجات الكهربائية ذات الكفاءة من حيث التكلفة، ما يُمّكن شركائنا من تسريع نمو أعمالهم، ومنحنا معرض الشرق الأوسط للطاقة 2023 منصة لعرض مراجع وشهادات مشروعات متعاملينا في أنحاء المنطقة والقطاعات؛ إذ كانت شركة هيميل "HIMEL" محورياً لتحقيق نجاح مذهل، بالاستفادة من إمكاناتنا ومواردنا التسويقية على أرض الواقع والرقمي، إذ نهدف إلى دعم شبكتنا بطريقة مفيدة".
وناقشت السيدة فيبها ثوسو في المائدة المستديرة في اليوم العالمي للمرأة الثامن من مارس، مع شخصيات نسائية بارزة من مختلف القطاعات، حول تعزيز المساواة وكيف يساعد وضع الزخم على القرارات الذكية في التغلب على الحواجز عبر وضع الصناعة والتأثير على التغيير المنهجي.
كما قدمت شركة هيميل "HIMEL" في معرض الشرق الأوسط للطاقة جلسات حصرية بقيادة خبرائها لدعم بناء اللوحات وتصنيع المعدات الأصلية والتوزيع الكهربائي والتجزئة، ولمحة مباشرة عن برامج شركاء القنوات المدارة للعلامة التجارية، والتي تهدف إلى تسريع النمو عن طريق دعم ما قبل البيع وما بعده، إضافة للتدريب والوصول إلى أدوات المبيعات والتسويق في هذا الحدث.
وأطلقت شركة هيميل "HIMEL" في أيام المعرض الثلاثة، دليل هيميل الدولي لعام 2023، مع تفاصيل لمنتجاتها وآخر عملياتها.
وقالت السيدة أونور أورال رئيس قسم التسويق والإدارة في شركة هيميل "HIMEL" : نؤمن ببناء تحالفات قوية مع شركاء المهنة لتقديم أفضل الحلول الممكنة للمتعاملين النهائيين، وتهدف مبادرات التسويق عبر قنواتنا إلى تمكين الشركاء عن طريق توفير الأدوات والموارد المناسبة لتلبية احتياجات السوق المتغيرة، وعبر العمل معهم عن كثب، ونقدم أفضل المنتجات بأسعار تنافسية، وبالتالي تغيير التصور بأن المنتجات عالية الجودة لا تأتي إلا بتكلفة أعلى.
سلط نجاح معرض الشرق الأوسط للطاقة الضوء على الطلب المتزايد على المنتجات الكهربائية ذات القيمة الهندسية التي تلبي احتياجات الاقتصادات الناشئة والقطاعات سريعة النمو.
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شركة هيميل "HIMEL"
شركة هيميل "HIMEL"، المزود العالمي للمنتجات الكهربائية، شركة تصنيع وتوريد عالمية حائزة على جوائز للمنتجات الكهربائية لتوزيع الطاقة ذات الجهد المنخفض، والتوزيع النهائي، وإدارة الطاقة، والتحكم في المحركات وحمايتها، والمكونات الصناعية، وعروض الكهرباء المنزلية، مع وجودها في أكثر من 50 دولة.
وتُعَّد شركة هيميل "HIMEL"، الشركة الرائدة والمزود العالمي للمنتجات الكهربائية، ذات القيمة الهندسية للقطاعات السكنية والتجارية والصناعية والمرافق، إذ توفر أفضل مزيج من العروض المعقولة التكلفة والموثوقة لتلبية الطلب على الحصول على كهرباء آمنة.
Sonica Dham
Himel
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