Madestones annonce une refonte des règles sur le marché des diamants de synthèse liés au profil d'un nouvel acheteur

Madestones voit une demande accrue pour les diamants artificiels, nécessitant de nouvelles approches en conception, marketing et affaires

ANVERS, BELGIQUE, March 11, 2023 / EINPresswire.com / -- Le nouveau visage de l'acheteur de diamants synthétiques. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur le marché des bijoux de laboratoire : les jeunes ont acquis un plus grand pouvoir d'achat que leurs parents en quelques années seulement. Juste avant l'époque du Covid, les adultes de 55 à 64 ans étaient le groupe d'âge qui dépensait le plus en bijoux raffinés. Pourtant, 2021 a apporté un niveau de demande sans précédent de la part des moins de 25 ans. En raison d'une enquête menée par le Bureau des statistiques du travail aux États-Unis, les Gen-Zers ont multiplié par quatre leurs dépenses en bijoux par rapport aux années précédentes Mais ce n'est pas seulement un seul changement démographique surprenant qui est significatif pour les vendeurs. Il y a aussi deux découvertes inattendues - des changements dans le profil culturel des acheteurs. Ainsi, pour la première fois dans l'histoire, les Américains qui s'identifient comme asiatiques et ceux qui résident en dehors des zones urbaines semblaient être parmi les plus dépensiers en bijoux fabriqués par l'homme.Pourquoi ces changements démographiques sont-ils si influents ?Il faut commencer par les chiffres. Ainsi, récemment, le nombre de Gen-Zers a atteint le seuil de 2,5 milliards de personnes dans le monde et représente environ 33 % de la population mondiale. La génération Gen-Z est devenue le plus grand groupe de consommateurs Pour comprendre l'ampleur de l'influence des jeunes sur l'industrie des diamants synthétiques, la société Madestones propose l'exemple suivant, qui exagère la réalité lors de la formation du personnel. Imaginez une foule de personnes différentes, chacune ayant une identité personnelle brillante, une soif de produits de streaming et armée du besoin d'être aussi authentique que personne ne l'a jamais été. En imaginant cela, supposez que vous êtes un gestionnaire de salle d'exposition qui doit offrir quelque chose à chacun d'eux en ce moment. Vous devez ressentir une pression incroyable - vous devez réagir de manière rapide, créative et très individuelle, sinon ils se déplaceront vers le magasin le plus proche.Chaque fabricant, chaque gestionnaire, chaque détaillant est actuellement dans la situation de ce gestionnaire imaginaire de la salle d'exposition - il est sous la pression d'une demande actualisée et n'a d'autre choix que d'y répondre. C'est pourquoi l'industrie réagira par des transformations rapides et substantielles.Alors, quelles sont les nouveautés à venir ?Segment dominant. Apparemment, les fiançailles et les mariages sont les principaux centres d'intérêt des jeunes, et les bagues de fiançailles accompagnant ces événements semblent devenir le segment le plus répandu des bijoux artificiels dans les années à venir.Prix abordables. Les Gen-Zers apprécient la possibilité d'obtenir plus en payant moins. Les experts confirment cette idée, que Paul Zimnisky appelle "une tendance à la baisse des prix". L'analyste prédit que cette tendance forcera les détaillants à baisser les prix ou à offrir des justifications complexes pour les augmenter.La confirmation des deux prédictions mentionnées peut être trouvée en ce moment dans les campagnes de marketing de bijoux qui mettent l'accent sur le prix budgétaire des bagues de fiançailles avec des diamants de synthèse de plus d'un carat.Deux extrêmes de couleur. Les Gen-Zers s'efforcent d'être authentiques et, dans la majorité des cas, aiment les expériences notables ou la pure "naturalité". Ainsi, ils achètent des diamants synthétiques de couleurs saturées ou absolument incolores.Voici quelques exemples.Madestones annonce le lancement d'une nouvelle ligne de diamants verts, qui vise à répondre aux deux tendances - appel à la naturalité et à la couleur. Le rose magenta, qui appartient à la famille des couleurs rouges et a une teinte rosée, est appelé une couleur tendance de 2023. Les experts Pantone l'ont nommé Viva Magenta et l'ont décrit comme "un rouge non conventionnel pour une époque non conventionnelle".Ce ne sont que les premiers signes de changements, mais d'autres transformations sont à venir.