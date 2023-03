MicroStar Logistics rondt integratie van Kegstar af, breidt investeringen in mensen, technologie en kwaliteit uit om wereldwijd op te schalen

/EIN News/ -- LONDEN, March 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- MicroStar Logistics, de wereldleider in uitbestede vatenbeheeroplossingen, kondigt vandaag de volgende fase van groei aan via zijn Kegstar Division voor markten buiten de VS.



Met onmiddellijke ingang neemt Bryan Place de functie van President, Kegstar Division op zich en verhuist hij naar het hoofdkantoor in Londen. De heer Place, die eerder al lange tijd CFO van MicroStar was, brengt een schat aan ervaring naar deze internationale rol. “In Noord-Amerika bedient MicroStar enkele van de grootste en meest geavanceerde brouwers in de industrie door hen beproefde oplossingen voor de toeleveringsketen van vaten te leveren die de operationele efficiëntie en kwaliteit verhogen en tegelijkertijd de laagste totale eigendomskosten opleveren. Ik vind het persoonlijk geweldig om deze toonaangevende expertise buiten de VS te benutten”, aldus Bryan.

MicroStar onderhoudt een totale voorraad van meer dan 6 miljoen vaten en is de enige speler die naadloze wereldwijde oplossingen biedt voor grote, internationale brouwers. Sinds de overname van Kegstar door MicroStar in 2021 is zijn internationale vloot van in Europa geproduceerde vaten van topkwaliteit gegroeid tot meer dan 1 miljoen. Als enige pay-per-fill leverancier met een wereldwijd bereik in Noord-Amerika, het Verenigd Koninkrijk, West-Europa en Australië/Nieuw-Zeeland, zal deze aanzienlijke uitbreiding van het aantal vaten doorgaan om wereldwijde partners te ondersteunen. Als gevolg daarvan profiteren Britse en Europese brouwerijen nu van Kegstars groeiende netwerk van exportmarkten, waardoor groeikansen worden ontsloten en brouwerijen inefficiënte retourzendingen van lege vaten of suboptimale plastic opties voor eenmalig gebruik kunnen vermijden.

Klanten van Kegstar hebben nu ook toegang tot MicroStars eigen TAP-vatenbeheersysteem, waardoor het niet meer nodig is om vaten te scannen of te volgen. MicroStars VP of Global Technology and Customer Experience, Harley Green, legt uit: “Het scannen van vaten is arbeidsintensief, en vattrackingtechnologieën zijn onbetrouwbaar en voegen onnodige kosten en activiteiten toe aan de toeleveringsketen. TAP sluit deze inefficiënties uit door uitgebreide integraties met brouwerijbeheersystemen en ERPs, logistieke partners en groothandelaren.”

Bovendien zal Doug Mellem, die eerder de commerciële activiteiten van MicroStar in Noord-Amerika leidde, naar Sydney verhuizen en de rol van General Manager voor Kegstar in Australië/Nieuw-Zeeland opnemen. Dougs leiderschap in de VS en diepgaande kennis van ons model zullen Kegstar verder in staat stellen om de voordelen te leveren die brouwerijen waarderen.

Over MicroStar Logistics

MicroStar Logistics, opgericht in 1996, is 's werelds toonaangevende leverancier van circulaire, uitbestede oplossingen voor de voorraadketen binnen de bierindustrie. MicroStars zeer efficiënte en duurzame gedeelde vatenprogramma's omvatten nu meer dan 6 miljoen roestvrijstalen vaten (vaten met het MicroStar-merk in de VS en vaten met het Kegstar-merk internationaal). De Network Services Division beheert herbruikbare middelen, waaronder herbruikbare plastic pallets. De Quality Services Division verlengt de levensduur van herbruikbare middelen door de eindige hulpbronnen zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Voor meer informatie ga naar MicroStarLogistics.com of Kegstar.com .

BRON: MicroStar Logistics