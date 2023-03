MicroStar Logistics completa l'integrazione di Kegstar ed espande gli investimenti in persone, tecnologia e qualità per una scalata a livello globale

/EIN News/ -- LONDRA, March 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- MicroStar Logistics, leader mondiale nelle soluzioni in outsourcing per la gestione dei fusti, ha annunciato in data odierna la prossima fase di crescita con la divisione Kegstar per i mercati al di fuori degli Stati Uniti.



Con effetto immediato, Bryan Place assume il ruolo di Presidente della divisione Kegstar e si trasferisce nella sede centrale di Londra. Bryan Place, che in precedenza ha ricoperto a lungo il ruolo di direttore finanziario (CFO) di MicroStar, porta con sé una grande esperienza in questo ruolo internazionale. “In Nord America, MicroStar serve alcuni dei più grandi e sofisticati produttori di birra del settore, fornendo loro soluzioni collaudate per la catena di fornitura dei fusti che aumentano l'efficienza operativa e la qualità, offrendo al contempo il più basso costo totale di proprietà. Sono personalmente entusiasta di poter sfruttare questa esperienza di leader di mercato al di fuori degli Stati Uniti”, ha dichiarato Bryan.

MicroStar gestisce un parco totale di oltre 6 milioni di fusti ed è l'unico operatore che offre soluzioni globali senza discontinuità per i grandi produttori di birra internazionali. Dall'acquisizione di Kegstar da parte di MicroStar, avvenuta nel 2021, la flotta internazionale di fusti di alta qualità di produzione europea è cresciuta arrivando a oltre 1 milione. In qualità di unico fornitore pay-per-fill con una presenza globale in Nord America, Regno Unito, Europa occidentale e Australia / Nuova Zelanda, questa importante espansione del parco fusti continuerà per supportare i partner globali. Di conseguenza, i birrifici europei e del Regno Unito beneficiano ora della rete sempre più ampia di mercati di esportazione di Kegstar, in grado di sbloccare opportunità di crescita e di consentire ai birrifici di evitare le inefficienti restituzioni di fusti vuoti o le opzioni di plastica monouso non ottimali.

I clienti di Kegstar hanno ora accesso anche al sistema di gestione dei fusti TAP di proprietà di MicroStar, eliminando la necessità di scansionarli o tracciarli. Harley Green, Vicepresidente per il segmento tecnologie globali ed esperienza del cliente di MicroStar, ha affermato: “La scansione dei fusti richiede molta manodopera e le tecnologie di tracciamento dei pezzi sono inaffidabili e aggiungono costi e attività inutili alla catena di fornitura. Il sistema TAP elimina queste inefficienze grazie a integrazioni complete con i sistemi di gestione dei birrifici e gli ERP, i partner logistici e i grossisti”.

Inoltre, Doug Mellem, in precedenza a capo delle attività commerciali di MicroStar in Nord America, si trasferirà a Sydney e assumerà il ruolo di Direttore Generale di Kegstar in Australia / Nuova Zelanda. Il ruolo leader di Doug Mellem negli Stati Uniti e la profonda conoscenza del nostro modello consentiranno a Kegstar di offrire alle birrerie i vantaggi che apprezzano.

Informazioni su MicroStar Logistics

Fondata nel 1996, MicroStar Logistics è il principale fornitore al mondo di soluzioni circolari e in outsourcing per la catena di fornitura dell'industria della birra. I programmi altamente efficienti e sostenibili di condivisione di fusti di MicroStar comprendono oggi oltre 6 milioni di fusti in acciaio inossidabile (fusti a marchio MicroStar negli Stati Uniti e fusti a marchio Kegstar a livello internazionale). La divisione Network Services gestisce beni riutilizzabili, tra cui i pallet di plastica a rendere. La divisione Quality Services prolunga la vita dei beni riutilizzabili facendo un uso più efficiente di risorse limitate. Visitate MicroStarLogistics.com o Kegstar.com per saperne di più.

FONTE: MicroStar Logistics