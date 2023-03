MicroStar Logistics achève l'intégration de Kegstar et investit davantage dans les ressources humaines, la technologie et la qualité pour s'étendre à l'échelle mondiale

/EIN News/ -- LONDRES, 10 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- MicroStar Logistics, leader mondial des solutions externalisées de gestion des fûts, annonce aujourd'hui la prochaine phase de croissance par le biais de sa division Kegstar pour les marchés situés à l'extérieur des États-Unis.



Avec effet immédiat, Bryan Place prend la fonction de président de la division Kegstar et déménage pour son siège social à Londres. M. Place, qui a auparavant longtemps occupé le poste de directeur financier chez MicroStar, apporte une vaste expérience à cette fonction internationale. « En Amérique du Nord, MicroStar dessert certains des brasseurs les plus importants et les plus sophistiqués de l'industrie en leur fournissant des solutions éprouvées de chaîne d'approvisionnement en fûts qui renforcent l'efficacité et la qualité opérationnelles tout en offrant le coût total de possession le plus bas. En ce qui me concerne, je suis ravi de tirer parti de cette expertise leader du marché à l'extérieur des États-Unis », a déclaré M. Place.

MicroStar maintient une flotte totale de plus de 6 millions de fûts. C'est le seul acteur qui propose des solutions mondiales harmonieuses pour les grands brasseurs internationaux. Depuis l'acquisition de Kegstar par MicroStar en 2021, sa flotte internationale de fûts de qualité supérieure fabriqués en Europe a augmenté pour atteindre plus de 1 million. Comme l'entreprise est le seul fournisseur pay-per-fill dont la portée mondiale s'étend en Amérique du Nord, au Royaume-Uni, en Europe de l'ouest et en Australie/Nouvelle Zélande, cette expansion considérable de la flotte de fûts se poursuivra afin de soutenir les partenaires mondiaux. En conséquence, les brasseries britanniques et européennes bénéficient désormais de l'expansion du réseau des marchés d'exportation de Kegstar, ce qui débloque des opportunités de croissance et permet aux brasseries d'éviter les retours de fûts vides contre-productifs ou les options de plastique à usage unique sous-optimales.

Les clients de Kegstar ont désormais accès au système exclusif de gestion des fûts TAP de MicroStar, éliminant le besoin de scanner ou de suivre les fûts. Harley Green, VP de la Technologie mondiale et de l'Expérience client chez MicroStar, a déclaré : « Le scannage des fûts demande beaucoup de travail, tandis que les technologies de suivi des fûts ne sont pas fiables et ajoutent des coûts et des activités inutiles à la chaîne d'approvisionnement. Le système TAP élimine ces inefficacités grâce à des intégrations complètes aux systèmes de gestion de brasserie et aux ERP, aux partenaires logistiques et aux grossistes. »

Par ailleurs, Doug Mellem, qui a précédemment dirigé les activités commerciales de MicroStar en Amérique du Nord, déménagera pour Sydney et occupera le poste de directeur général pour Kegstar en Australie/Nouvelle-Zélande. Le leadership de Doug Mellem aux États-Unis et sa compréhension approfondie de notre modèle permettront à Kegstar d'apporter les avantages appréciés par les brasseries.

À propos de MicroStar Logistics

Fondé en 1996, MicroStar Logistics est le premier fournisseur mondial de solutions de chaîne d'approvisionnement circulaires et externalisées pour l'industrie de la bière. Les programmes de fûts partagés très efficaces et durables de MicroStar comprennent désormais plus de 6 millions de fûts en acier inoxydable (fûts de marque MicroStar aux États-Unis et fûts de marque Kegstar à l'échelle internationale). Sa division de services réseau gère les actifs réutilisables, y compris les palettes en plastique consignées. Sa division de services de qualité prolonge la durée de vie des actifs réutilisables en utilisant au mieux les ressources limitées. Rendez-vous sur MicroStarLogistics.com ou sur Kegstar.com pour en savoir plus.

