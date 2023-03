La SPFL annonce des changements aux droits de péage au pont Blue Water

/EIN News/ -- POINT EDWARD, Ontario, 10 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société des ponts fédéraux Limitée (SPFL) fait face à une augmentation des coûts d’entretien des infrastructures et des coûts d’exploitation des ponts internationaux essentiels. La Société doit composer avec une baisse substantielle de ses revenus en raison de la lenteur de la reprise des activités à la suite de la pandémie de COVID-19. Depuis 2020, la SPFL a épuisé ses réserves servant au maintien de l’accès aux ponts internationaux pour le transit des biens essentiels, tout en continuant à assurer un passage sûr et sécuritaire pour tous les usagers des ponts.



La SPFL doit financer les réparations et les projets d’immobilisations nécessaires au transit des marchandises et aux déplacements des voyageurs entre le Canada et les États-Unis. Au cours de cette période difficile, la SPFL a géré ses actifs avec rigueur afin d’assurer la poursuite des activités, et ce, tout en effectuant les paiements de la dette et en reportant les dépenses non essentielles.

Comme le péage constitue la majorité de ses revenus, la SPFL doit rajuster les droits de péage pour financer les travaux à venir.

La priorité stratégique la plus importante de la SPFL demeure sa viabilité financière. Consultez le résumé du plan d’entreprise de 2022 à 2027 pour en savoir davantage sur l’engagement de la SPFL à gérer la Société de la façon la plus rigoureuse possible afin que le pont Blue Water et ses structures connexes soient sûrs et efficaces pour ses usagers.

Économies réalisées avec un compte ConneXion

La SPFL continue d’inciter les voyageurs à profiter de la facilité, de la rapidité et des économies qu’offre le programme de péage prépayé sans contact ConneXion. Même pour les usagers occasionnels, les tarifs du programme ConneXion permettent de réaliser des économies.

La SPFL facilite l’ouverture d’un compte ConneXion en offrant :

un dépôt initial réduit de 50 $ à 20 $;

des outils de gestion de compte en ligne améliorés;

une application téléchargeable sur les boutiques d’applications App Store et Google Play.



En plus d’offrir des passages à prix réduit, le programme ConneXion offre la commodité d’un péage automatisé et accéléré dans toutes les voies. Pour vous inscrire au programme ConneXion, rendez-vous sur pontsfederaux.ca/conneXion /.

Les titulaires d’un compte ConneXion peuvent choisir de lier leur transpondeur au système Edge Pass du Michigan Department of Transportation.

Droits de péage en vigueur au 1er avril 2023

À compter du 1er avril 2023, la SPFL rajuste les droits de péage au pont Blue Water pour le trafic à destination des États-Unis. Le dernier rajustement des droits de péage au Canada a eu lieu en avril 2021. Les droits de péage sont présentés dans le tableau ci-dessous, avec leur valeur en dollars américains.

EN VIGUEUR LE 1ER AVRIL 2023 Tarif prépayé — ConneXion Droits de péage — Paiement en argent, par carte de débit ou par carte de crédit USD (CAD) (CAD) (USD) Voiture 4,50 $ 6,00 $ 4,25 $ Essieu supplémentaire 4,50 $ 6,00 $ 4,25 $ Véhicules commerciaux, par essieu* 4,75 $ 6,00 $ 4,25 $



CHARGEMENTS SURDIMENSIONNÉS

Tous les frais indiqués s’ajoutent aux droits de péage de base

Les véhicules avec un chargement surdimensionné de 5,28 m (17 pi 4 po) de largeur ne sont pas autorisés.

Les véhicules avec un chargement surdimensionné sont uniquement autorisés à traverser le pont lorsque le trafic le permet.

Pour planifier un passage, il faut appeler au 519 336-2720, poste 1, au moins 24 heures avant d’arriver au pont.

La révision des droits de péage au pont Blue Water s’effectue deux fois par année. La prochaine révision des droits de péage et du taux de change en devise américaine est prévue pour le 1er octobre 2023. La présente Politique des droits de péage est conforme à celle des autres ponts internationaux, qui prévoit une révision semestrielle, si nécessaire, reposant sur les besoins financiers et le taux de change.

Pour consulter le détail des droits de péage, visitez la page des droits de péage du pont Blue Water sur notre site Web à l’adresse pontsfederaux.ca .

La SPFL possède, gère et exploite des ponts internationaux et des structures connexes à Sault Ste. Marie, Point Edward, Lansdowne (Mille-Îles) et Cornwall en Ontario. Le mandat de la SPFL consiste à fournir le plus haut niveau d’intendance de sorte que ses ponts internationaux et structures associées soient sécuritaires et efficaces pour les usagers.

Pour plus de renseignements :