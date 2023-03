Advantech Lancia Il Sistema Di Calcolo AI MIC-733 Basato Su NVIDIA Jetson AGX Orin

TAIPEI, TAIWAN, March 10, 2023 / EINPresswire.com / -- Advantech, leader nella fornitura di soluzioni Edge AI in ambito industriale, ha rilasciato MIC-733, un sistema di calcolo AI basato su NVIDIA® Jetson AGX Orin ™. Progettato per le sempre più diffuse applicazioni video + AI + 5G, MIC-733 offre potenza di calcolo superiore, ingressi video flessibili e comunicazione wireless. Grazie alla possibilità di gestione remota 24x7, MIC-733 si propone come il miglior sistema di calcolo AI per l’edge industriale per applicazioni su AMR/AGV (robot e veicoli autonomi) ed è predisposto per applicazioni ormai imminenti nei settori di agricoltura e trasporti intelligenti.MIC-733 è un sistema compatto senza ventola in grado di resistere all’ampia gamma di temperature (da -10 a +60 °C; da 14 a 140 °F) che caratterizzano gli ambienti esterni o gravosi. Il sistema offre una dotazione flessibile di slot di espansione e molteplici I/O, con 4 porte USB 3.2, 2 porte Mini-PCIe e 2 interfacce M.2, oltre a espansioni iDoor iModule e supporto per svariate periferiche. Esiste inoltre la possibilità di personalizzare i moduli I/O attraverso le interfacce Mini-PCIe e PCIe. La personalizzazione riguarda l’uso e la modifica di controller CANBus, frame grabber Cameralink o moduli PoE per telecamere IP.Applicazioni AI ad alte prestazioni con NVIDIA Jetson AGX OrinIl computer Advantech MIC-733 utilizza il potente modulo SOM (System On Module) NVIDIA Jetson AGX Orin per impieghi su macchine autonome con un’elevata efficienza energetica. Queste soluzioni accelerano gli stack software AI di NVIDIA fino a 4 volte rispetto ai core CUDA e 8 volte rispetto alle prestazioni dei moduli NVIDIA Jetson AGX Xavier. Inoltre, le soluzioni supportano molteplici sensori e le interfacce ad alta velocità più recenti.Supporto per molteplici ingressi video per favorire l’integrazione di telecamereL’intelligenza artificiale in ambito video sta assumendo un ruolo preponderante per l’analisi nell’edge. Tuttavia, le apparecchiature video esistenti usano diversi formati e creano quindi molti problemi all’integrazione dell’Edge AI. Per integrare i sistemi video esistenti con l’elaborazione AI, MIC-733 supporta diversi ingressi video, fra cui GMSL, USB e PoE. Inserendo una scheda GMSL, MIC-733 può gestire 2 telecamere GMSL2. MIC-733 è dotato di 4 porte USB 3.2 Gen2 (10Gbit/s) per telecamere USB con alta capacità di trasmissione dati. Grazie all’espansione iModule, la versione MIC-733 può supportare 8 porte USB 3.2 Gen2, 4 porte GbE PoE o 8 telecamere GMSL2. Per favorire l’implementazione di soluzioni video AI nell’edge, MIC-733 alimenta le telecamere con potenza fino a 60W da 4 porte PoE (disponibili mediante upgrade di 4 porte LAN) per agevolare i clienti nell’integrazione di telecamere. Gli utilizzatori possono scegliere fra 4 porte da 15W o 2 porte da 30W.MIC-733 offre funzionalità wireless su reti 5G, 4G e Wi-FiA seguito della crescente diffusione di implementazioni su larga scala negli scenari più svariati, gli sviluppatori chiedono soluzioni wireless che abbiano maggiore flessibilità. Per rispondere a queste esigenze, MIC-733 mantiene l’espansione Mini-PCIe per supportare moduli 4G/Wi-Fi per comunicazioni mobili. Inoltre, a fronte della crescente domanda di comunicazioni 5G, MIC-733 offre un’interfaccia M.2 3052 per applicazioni 5G.Gestione remota su OTA e supporto OOB per implementazioni su larga scalaMIC-733 è pensato per aiutare gli sviluppatori a realizzare applicazioni AI ad alte prestazioni nell’edge, senza trascurare la sicurezza dei dati durante l’implementazione. Advantech collabora con Allxon per fornire un servizio di gestione remota 24x7 sulla piattaforma di robotica ed Edge AI NVIDIA Jetson, consentendo di realizzare implementazioni su larga scala e gestire dispositivi attraverso architetture Over-The-Air (OTA) e Out-Of-Band (OOB). MIC-733 ha anche la certificazione Azure IoT con la configurazione di riferimento di Microsoft. Inoltre, il programma Azure Edge Managed, Microsoft Defender for IoT, offre il rilevamento delle minacce per il sistema operativo e le applicazioni del dispositivo.Ricapitolando, MIC-733 con NVIDIA Jetson AGX Orin offre potenza di calcolo superiore, ingressi video flessibili e comunicazione wireless, proponendosi come soluzione in grado di supportare applicazioni video + AI + 5G nell’edge. Per maggiori informazioni su MIC-733, contattate l’ufficio commerciale di zona o visitate il sito our website.Informazioni su AdvantechCon oltre 8.000 dipendenti in tutto il mondo e un'esperienza di 40 anni, l'azienda è leader mondiale nella fornitura di prodotti, sistemi, servizi e soluzioni innovative nel mondo dell'A-IoT embedded. I nostri punti di forza sono l'integrazione completa di hardware e software incorporati e i servizi di progettazione orientati al cliente, ad esempio per applicazioni di Industria 4.0, ricarica di veicoli elettrici ed energia verde, dispositivi medici, segnaletica digitale o piattaforme di gioco. Un'altra attenzione è rivolta alle soluzioni su misura per il cliente (Advantech DMS), che spesso consentono un time-to-market particolarmente breve, tra l'altro attingendo alla più ampia gamma di prodotti standard incorporati a livello mondiale.Advantech in EuropaIn qualità di fornitore leader, Advantech Europe BV non solo dispone della più ampia gamma di prodotti, soluzioni e servizi di progettazione incorporati. Con oltre 25 anni di presenza locale in Europa, l'azienda offre anche blocchi di costruzione integrati, personalizzazione e sviluppo di soluzioni A-IoT, che vanno dai nodi sensore ai PC e ai gateway integrati fino alle piattaforme cloud IoT. Oltre 550 dipendenti sono presenti in loco per i nostri clienti nei vari Paesi europei.