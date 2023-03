Fotovoltaïsche industrie: FuturaSun opent nieuwe gigafabriek in Italië

/EIN News/ -- FuturaSun blaast de Europese fotovoltaïsche toeleveringsketen nieuw leven in met een nieuw centrum voor de ontwikkeling en productie van fotovoltaïsche modules

PADUA, Italië, March 09, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- FuturaSun, de toonaangevende Italiaanse fabrikant van fotovoltaïsche panelen met hoog rendement, heeft een terrein van 24.000 m² aangekocht in het industriegebied van Cittadella (Padua) voor de bouw van een nieuwe Italiaanse gigafabriek. Deze faciliteit zal gebruikmaken van de meest innovatieve technologieën om fotovoltaïsche modules met hoog rendement te produceren met een totale capaciteit van 2 GW per jaar.



Met deze belangrijke stap gaat de onderneming de komende jaren in totaal 25 miljoen euro investeren.

Het project past in het strategische industriële plan van de onderneming en sluit aan bij de Europese missie om de Europese toeleveringsketen opnieuw op te bouwen, waarbij FuturaSun een van de hoofdrolspelers is.

Alessandro Barin, de CEO van FuturaSun, licht toe: "We geloven dat deze nieuwe industriële hub een meerwaarde betekent voor onze thuisbasis en dat we tegelijkertijd een referentie kunnen worden in het HORIZON IBC4EU-project*, een programma in het kader van het REpowerEU-plan en de Europese Green Deal. Het doel is de Italiaanse en Europese fotovoltaïsche industriële keten nieuw leven in te blazen ter ondersteuning van de strategieën voor energietransitie in Europa."

Het nieuwe hoofdkantoor zal worden ontworpen volgens allesomvattende milieu- en duurzaamheidscriteria en omvat een R&D-centrum voor toegepast wetenschappelijk onderzoek, een groot testveld voor productcontrole en -verbetering, een PV-Academie en een opleidingscentrum om de expertise van professionals uit de industrie verder uit te bouwen.

FuturaSun werd in 2008 opgericht in Cittadella en heeft de fotovoltaïsche crisis van 2012 met succes weten om te buigen tot een nieuwe kans. Het bedrijf kent al 15 jaar een constante groei, met een gigafabriek in China en twee andere in aanbouw. Het project voor de herpositionering van de toeleveringsketen gaat verder met een nieuwe droom: van Veneto dé regio van de Italiaanse fotovoltaïsche industrie maken.

