President Biden's Vermogensbelasting uitgelegd in een boek (In één uur gelezen)

Boek 'Extreem rijk moet worden belast'

Lees het boek en begrijp het voorstel van president Biden.

DRIEBERGEN, NEDERLAND, March 9, 2023 / EINPresswire.com / -- De regering-Biden zal een reeks belastingverhogingen voorstellen voor rijke Amerikanen en grote bedrijven, meldde Bloomberg voor het eerst en Axios heeft dit bevestigd.Het nieuwe begrotingsverzoek aan het Congres omvat een minimumbelasting van 25% op de rijkste 0,01% van de Amerikanen.De nieuwe begroting zou een maas in de wet dichten waardoor sommige rijke investeerders met "passthrough-bedrijven" geen belasting hoeven te betalen op hun investeringen.• Het zou ook het hoogste belastingtarief voor Amerikanen die $ 400.000 per jaar verdienen verhogen van 37% naar 39,6%, waarmee een belastingaanslag uit het Trump-tijdperk ongedaan wordt gemaakt.• Bovendien zou het de inkomensheffingen voor bedrijven en miljardairs verhogen.• De begroting zou het vennootschapsbelastingtarief vaststellen op 28%, nog steeds ver onder het tarief van 35% dat gold vóór de belastingwet van 2017, volgens een functionaris van het Witte Huis.Tegelijk met bovenstaande voorstellen is op 6 maart 2023 het boek 'Extreem rijk moet worden belast' verschenen. In dit boek beschrijft Jean-Paul Fonteijn tot in detail dat alle ellende in de wereld opgelost kan worden door de superrijken vermogensbelasting te laten betalen.Zoek een baan en werk hard en je komt er wel. Dat verhaal is voor veel mensen al lang niet meer waar. Arbeid loont niet. Veel te veel mensen ervaren dat de maand te lang is. De strijd met de stijgende prijzen van huur, belastingen, energie en boodschappen is alleen maar erger geworden.“De rijkste 1 procent ter wereld bezit meer dan de helft van het collectieve vermogen in de wereld en betaalt nauwelijks belasting”, zegt Fonteijn. “Omdat al ons geld steeds sneller wegvloeit naar de superrijken van de wereld, worden steeds meer mensen onderbetaald. De economie lijdt eronder en de overheid komt daardoor in de problemen; ze kan haar taken niet meer uitvoeren. Burgers arm en overheid arm.”Lees in één uur het boek 'Extreem rijk moet worden belast' en begrijp het voorstel van president Biden.Het boek is gebaseerd op de video's van professor Thomas Piketty, professor Peter Ricchiuti en professor Jan Tobochnik, zoals getoond op de website van het boek.Je kunt het boek hier bestellen!