House Passes Ban on Assault-Style Weapons/Cámara aprueba prohibición de armas de asalto

OLYMPIA — When is it enough? Washington communities continue to experience the horrors that weapons of war can unleash. On a warm summer night in 2016, an AR-15 shattered the community of Mukilteo…There was a gathering of high school friends—recent graduates ready to start their lives as young adults. Then, a disgruntled 19-year-old opened fire with an assault weapon he had recently purchased. That evening, four young people were shot in less than 60 seconds. Anna Bui, Jordan Ebner, and Jake Long were all 19. Their lives were cut short just as adulthood began. Will Kramer was shot in the back and was lucky to survive.

In 2021, there were 692 mass shootings nationwide. The following year, it was 647. In 2023, there have already been over 67. Research demonstrates that these events are deadlier with the presence of assault weapons. Over 85% of fatalities were caused by assault rifles. But during the 10-year period the federal assault weapons ban was in effect, mass shooting fatalities were 70% less likely to occur compared to the periods before and after the ban.

So, what can we learn as a state from tragedy, past policy, and current data? House Bill 1240 aims to answer that question.

House Bill 1240, sponsored by Strom Peterson, D-Edmonds, would limit the prospective sale of assault weapons in Washington state. This is the same prohibition structure as last year’s bill restricting high-capacity magazines, which the legislature passed into law. The legislation defines assault weapons using both a list of specific firearms and a list of attributes similar to definitions in other states, and prohibits the manufacture, importation, distribution, sale, or offer for sale of any assault weapon. After working collaboratively with interested parties, commonsense exemptions were included in the final bill.

Key provisions include allowing manufacturers to manufacture assault weapons for those who reside out of state. Existing legal owners can retain the assault weapons they currently own, and licensed dealers may manufacturer, import, or distribute to any branch of the military or law enforcement agency. Finally, individuals who no longer wish to posses an assault weapon may sell to a licensed dealer for the purpose of selling to a nonresident. Individuals can also inherit an existing assault weapon. Provisions of the law would fall under the Consumer Protection Act, and violations would constitute a gross misdemeanor.

“We do not have to continue to tolerate these weapons of war in our community,” said Rep. Peterson. “This is not a ban on possession, nor is it a ban on personal protection. This policy acknowledges the data and reduces the risk of harm our communities face with a policy we know will be effective in saving lives.”

Yesterday, the House of Representatives took a major step in honoring the lives of gun violence victims and survivors by passing House Bill 1240. The House also honored the late Representative, Jim Moeller, who introduced similar legislation almost exactly seven years to the date in House Bill 2354.

House Bill 1240 now moves to the Senate for consideration.

Spanish version below:

Cámara aprueba prohibición de armas de asalto

OLYMPIA — ¿Cuándo es suficiente? Las comunidades de Washington continúan sufriendo los horrores que pueden desencadenar las armas de guerra. En una cálida noche de verano de 2016, un rifle AR-15 destrozó la comunidad de Mukilteo… Había una reunión de amigos de la escuela secundaria, recién graduados listos para comenzar sus vidas como adultos jóvenes. Entonces, un joven de 19 años descontento abrió fuego con un arma de asalto que había comprado recientemente. Esa noche, cuatro jóvenes fueron baleados en menos de 60 segundos. Anna Bui, Jordan Ebner y Jake Long tenían 19 años. Sus vidas se vieron interrumpidas justo cuando comenzaban la edad adulta. Will Kramer recibió un disparo en la espalda y tuvo suerte de sobrevivir.

En 2021, hubo 692 tiroteos masivos en todo el país. Al año siguiente, fueron 647. En lo que va del 2023, ya hubo más de 67. Las investigaciones demuestran que estos eventos son más letales con la presencia de armas de asalto. Más del 85 por ciento de las muertes fueron causadas por rifles de asalto. Pero durante el período de 10 años que estuvo en vigor la prohibición federal de armas de asalto, hubo un 70 por ciento menos de probabilidades de que ocurrieran muertes por tiroteos masivos en comparación con los períodos anteriores y posteriores a la prohibición.

Entonces, ¿qué podemos aprender como estado de la tragedia, las políticas pasadas y los datos actuales? El Proyecto de Ley HB 1240 tiene como objetivo responder a esa pregunta.

El Proyecto de Ley HB 1240 de la Cámara de Representantes, patrocinado por Strom Peterson, representante demócrata de Edmonds, limitaría la posible venta de armas de asalto en el estado de Washington. Esta es la misma estructura de prohibición que el proyecto de ley del año pasado, restringiendo los cargadores de alta capacidad, que la legislatura aprobó como ley. La legislación define las armas de asalto usando una lista de armas de fuego específicas y una lista de atributos similares a las definiciones en otros estados, y prohíbe la fabricación, importación, distribución, venta u oferta para la venta de cualquier arma de asalto. Después de trabajar en colaboración con las partes interesadas, se incluyeron exenciones de sentido común en el proyecto de ley final.

Las disposiciones clave incluyen permitir que los fabricantes fabriquen armas de asalto para quienes residen fuera del estado. Los propietarios legales existentes pueden conservar las armas de asalto que poseen actualmente, y los distribuidores autorizados pueden fabricar, importar o distribuir a cualquier rama de las fuerzas armadas o de la policía. Finalmente, las personas que ya no deseen poseer un arma de asalto pueden venderla a un distribuidor autorizado con el fin de vendérsela a un no residente. Las personas también pueden heredar un arma de asalto existente. Las disposiciones de la ley estarían bajo la Ley de Protección al Consumidor, y las violaciones constituirían un delito menor grave.

“No tenemos que seguir tolerando estas armas de guerra en nuestra comunidad”, dijo el representante Peterson. “Esto no es una prohibición de posesión, ni es una prohibición de protección personal. Esta política reconoce los datos y reduce el riesgo de daño que enfrentan nuestras comunidades con una política que sabemos que será efectiva para salvar vidas”. Ayer, la Cámara de Representantes dio un gran paso para honrar las vidas de las víctimas y sobrevivientes de la violencia armada al aprobar el Proyecto de Ley HB 1240. La Cámara también honró al difunto Representante Jim Moeller, quien presentó una legislación similar casi exactamente siete años a la fecha en su Proyecto de Ley HB 2354.

El Proyecto de Ley 1240 ahora pasa al Senado para su consideración.