Serco a choisi pour aider à connecter les demandeurs d'emploi et les employeurs dans la deuxième zone de recrutement

/EIN News/ -- TORONTO, 09 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Serco Canada Inc. (Serco), a été sélectionné par le gouvernement de l'Ontario pour mettre en œuvre un nouveau modèle de prestation de Services d'emploi pour le bassin de kitcher-Waterloo-Barrie dans le cadre du programme provincial de Transformation des services d'Emploi (TSE) . Dirigeant un consortium avec Deloitte Canada et s'occupant du bien-être professionnel, ce programme, supervisé par le ministère du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences, vise à aider les demandeurs d'emploi à se former et à les apparier aux possibilités d'emploi qui mènent à des carrières à long terme.



Cette sélection fait suite à l'annonce précédente de Serco en septembre 2022, lorsque la société a reçu le même projet de soutien au bassin de Kingston-Pembroke. TSE de l'Ontario soutient la vision du gouvernement de construire un système de services d'emploi qui soit réactif au niveau local et fondé sur la communauté, axé sur les résultats, centré sur le client et qui fournisse des voies simplifiées et efficaces pour permettre aux individus de trouver un emploi durable.

À l'appui de TSE, le Consortium dirigé par Serco gérera tous les services d'emploi au sein de kitcherer-Waterloo-Barrie, y compris l'introduction d'un nouvel outil de prestation de services numériques qui permettra aux demandeurs d'emploi locaux de gérer virtuellement leur recherche d'emploi, de découvrir et de s'apparier avec les employeurs locaux. En travaillant en partenariat avec des organisations à but non lucratif et des fournisseurs d'emploi dans la région, le programme permettra de :

Fournir des services d'emploi aux demandeurs d'emploi et aux entreprises

Évaluer les besoins des demandeurs d'emploi et les obstacles au marché du travail

Aider au développement de nouvelles compétences et d'identifier les compétences transférables des demandeurs d'emploi pour qu'ils puissent passer à un emploi plus durable à long terme



« Être choisi par la Province de l'Ontario pour étendre notre soutien à l'initiative de Transformation des services d'Emploi est un grand privilège », a déclaré Natasha McLean, directrice générale de Serco Canada. « Au cours des quatre derniers mois, nous nous sommes engagés avec les parties prenantes dans le bassin versant de Kingston-pemarke, et nous sommes impatients d'étendre nos efforts pour soutenir ceux qui recherchent un emploi durable à long terme dans la région de Kiter-Waterloo-Barrie. Notre équipe est convaincue que notre approche nous permettra de travailler avec succès avec nos partenaires, les prestataires de services locaux, les municipalités et les communautés concernées. »

Serco atteindra ces objectifs avec le soutien d'une équipe expérimentée de Deloitte, qui possède la plus grande pratique dans le domaine de la transformation des services sociaux et humains au Canada, et Thrive Career Wellness, une entreprise de l'Ontario, chef de file dans l'innovation technologique, spécialisée dans la fourniture d'outils numériques de transition de carrières pour soutenir les demandeurs d'emploi et connecter les employeurs. Serco s'associe également à des organismes à but non lucratif qui sont des leaders reconnus dans le domaine des services d'aide à l'employabilité : Corbrook Awakening Abilities, une organisation qui fournit un soutien aux adultes et aux jeunes handicapés; Le Conseil canadien de la réadaptation et du travail (CCRT), une organisation nationale à but non lucratif dont la mission est de promouvoir et de soutenir l'emploi valable et équitable des personnes handicapées; et Springboard Services, une organisation qui aide les jeunes à risque et vulnérables à travers des transitions critiques de leur vie.

Bien que cette attribution de contrat soit la première en son genre pour Serco au Canada, la société internationale offre depuis plus d'une décennie des services d'acquisition de compétences propres à un emploi en Angleterre et au Pays de Galles. Au cours de cette période, plus de 60 000 citoyens ont reçu une formation dispensée par Serco, y compris la formation et le développement professionnels, la formation en milieu de travail pour les entreprises, le développement du leadership pour le secteur de l'éducation et des programmes ciblant les besoins de croissance des entreprises locales.

À propos de Serco Canada Inc. : avec plus de 1 300 personnes réparties dans 100 bureaux dans quatre provinces : Terre-Neuve-et-Labrador, Ontario, Saskatchewan et Colombie-Britannique, Serco Canada soutient les gouvernements fédéraux et provinciaux en offrant une gamme de services notamment dans les domaines de la défense, la conception de navires, l'octroi de licences, le personnel, le contrôle de la circulation aérienne et les initiatives spatiales. Serco Canada fait partie de Serco Amérique du Nord, une division du groupe Serco plc, une société mondiale qui compte plus de 50 000 employés à travers le monde. Pour en savoir plus, consultez www.serco.com/na/Canada .