Avansai lance une nouvelle plateforme pour révolutionner le recrutement informatique

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 09 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avansai, une entreprise de recrutement technologique, vient de lancer sa nouvelle plateforme permettant aux développeurs logiciels de créer leur profil en ligne. Grâce à une méthode innovante basée sur les données, cette plateforme permet de réduire bon nombre de messages inutiles que les professionnels reçoivent actuellement pour des offres d'emploi qui ne les intéressent pas. Il s'agit de la première étape franchie pour révolutionner le secteur du recrutement informatique. La plateforme est accessible via https://www.avansai.com.



Ayant eux-mêmes fait l'expérience des problèmes du recrutement traditionnel dans le secteur des TI, les cofondateurs d'Avansai se sont donné pour mission de les résoudre en misant sur la technologie. Les professionnels des TI en ont assez d'être sollicités par les recruteurs pour des postes qui ne correspondent pas à leur expérience ou à leurs ambitions. En même temps, les employeurs consacrent beaucoup de temps et d'efforts à filtrer un grand nombre de candidats non qualifiés qui leur sont présentés.



"Le lancement de la nouvelle plateforme est un moment excitant pour Avansai", a déclaré Jason Levy, cofondateur d'Avansai. "Nous sommes fiers de franchir cette première étape de notre vision qui consiste à réinventer le secteur du recrutement TI en mettant l'accent sur la qualité plutôt que sur la quantité de correspondances."



Conçue pour les développeurs, par les développeurs, la plateforme d'Avansai repose entièrement sur des données structurées et permet de se passer des CV traditionnels et des recherches par mots-clés. Cela garantit des correspondances précises entre les candidats et les postes à combler. La plateforme prend également en compte les aspirations professionnelles de ses utilisateurs pour les associer aux rôles qui feront avancer leur carrière.



Avansai se concentre présentement sur l’acquisition de nouveaux candidats sur la plateforme, permettant de combler les postes de sa clientèle actuelle. Ses ambitions sont d’ouvrir un portail libre-service où les employeurs pourront rapidement trouver les bons candidats et combler leurs postes de manière abordable.

À propos d'Avansai - Avansai est une entreprise de recrutement technologique basée à Montréal, au Canada. Elle s'engage à offrir une expérience de recrutement supérieure en misant sur la technologie et les relations pour offrir la qualité plutôt que la quantité de correspondances. La mission d'Avansai est de réinventer la façon dont le recrutement fonctionne, et elle développe des technologies innovantes pour y parvenir.



Pour plus d'informations, visitez le site web d'Avansai à l'adresse https://www.avansai.com .