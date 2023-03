Les systèmes d’encannage à grande vitesse de Wild Goose Filling font leurs débuts en europe

Wild Goose Filling Wild Goose Filling Evolution Series Dual-Lane Canning System

Pour la première fois, les fabricants de boissons européens vont pouvoir disposer des modèles d’encannage à double voie de la série Evolution.

Les producteurs du monde entier disposent d'une solution de remplissage fiable et de haute qualité pour un investissement inférieur à celui des machines de remplissage rotatives à grande échelle.” — Dan Welch

LOUISVILLE, COLORADO, USA, March 9, 2023 / EINPresswire.com / -- Le fabricant américain d'équipements pour boissons Wild Goose Filling présente le modèle à double voie certifié CE de ses systèmes d’encannage de boissons Evolution Series ™, désormais disponible en Europe et dans le monde entier. En tant que machine la plus rapide de la gamme de systèmes d’encannage Wild Goose, les modèles Evolution Series à double voie entièrement automatisés peuvent atteindre une vitesse de 6 000 canettes par heure.L’équipement Evolution Series à double voie est équipé de postes de remplissage en ligne brevetés, placés côte à côte, afin de minimiser le temps d'exposition des boissons à l'atmosphère. Le sertissage s'effectue automatiquement sur les postes de sertissage Wild Goose brevetés grâce à la mise en place des couvercles par paire. En outre, les postes de purge de CO2 et les tunnels de CO2 Wild Goose DO Buster™ empêchent l'absorption d'oxygène dissous pour préserver la qualité de la boisson. Les modèles Evolution Series à double voie sont capables de faire fonctionner les deux voies simultanément ou une seule voie pour les petites séries de produits.« Nous avons conçu cette ligne d’encannage en pensant aux fabricants de boissons européens », déclare Dan Welch, Directeur Général de Wild Goose. « Nos clients européens ont demandé une ligne d’encannage à grande vitesse à un prix raisonnable. En proposant des modèles CE de nos systèmes d’encannage Evolution Series à double voie, les producteurs du monde entier disposent d'une solution de remplissage fiable et de haute qualité pour la bière, le vin, le cidre ou tout autre produit, pour un investissement inférieur à celui des machines de remplissage rotatives à grande échelle. »Le nouveau système Evolution Series à double voie, certifié CE, passe de 8 à 10 têtes de remplissage pour augmenter le débit, ce qui est un moyen rentable d'accroître l'efficacité de la production. La conception évolutive et les capacités à grande vitesse font de l’équipement Evolution Series à double voie un système d’encannage idéal pour les producteurs de boissons et de boissons artisanales, dont le nombre ne cesse de croître et qui souhaitent conditionner de la bière, du cidre, des RTD, du kombucha, du vin, des boissons à base de cannabis et bien d'autres produits en cannettes.Comme les modèles Wild Goose CE-Evolution Series à une voie actuellement disponibles en Europe, les systèmes CE-Evolution Series à double voie sont conformes aux normes réglementaires et de sécurité. La conception CE-Evolution Series inclut des protections de sécurité pratiques, avec une visibilité sur chaque zone de fonctionnement de la machine.Wild Goose soutient les clients européens grâce à une équipe technique composée d'employés directs basés en Europe et à un stock local de pièces détachées. En outre, le personnel logistique dédié de Wild Goose facilite le processus d'achat et le rend abordable.Avec le lancement des lignes d’encannage à double voie conformes à la norme CE en Europe, la gamme complète de systèmes d’encannage Wild Goose Evolution Series est désormais disponible pour les producteurs de boissons du monde entier. Voici une vidéo du système Evolution Series à double voie: https://WildGooseFilling.com À propos de Wild Goose FillingAvec plus de 3 200 systèmes d’encannage et d'embouteillage installés dans 73 pays, les machines de remplissage personnalisées de Wild Goose Filling s'adressent aux producteurs de bière, de cidre, d'eau de Seltz dure, de vin et d'autres boissons prêtes à boire. Wild Goose a été le pionnier des premiers systèmes d’encannage et d'embouteillage artisanaux sur le marché, en innovant une technologie brevetée qui maintient les niveaux de qualité les plus élevés pour les boissons emballées. Filiale du leader mondial de l'industrie des services alimentaires The Middleby Corporation, Wild Goose conçoit, développe et fabrique des équipements depuis de son siège de Louisville, dans le Colorado. Les bureaux de Wild Goose en Europe offrent une assistance supplémentaire en matière de vente, de service et d'entreposage, ainsi que le réseau de partenaires mondiaux de l'entreprise.Pour plus d'informations sur Wild Goose Filling, visitez le site https://WildGooseFilling.com

Evolution Series Dual-Lane Canning System from Wild Goose Filling