Bain Magique reconnu sur la liste des Meilleurs lieux de travail pour les femmes 2023

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 08 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bain Magique annonce fièrement sa nomination sur la liste des Meilleurs lieux de travail pour les femmes en 2023, et ce, pour une quatrième année consécutive. Cette distinction souligne les efforts de l’entreprise dans l’atteinte de l’équité au travail.



Pour être admissibles à ce titre, les entreprises doivent compter un minimum de femmes et mettre en œuvre des programmes et des pratiques qui favorisent le traitement équitable et l'avancement des femmes. La certification est finalement décernée selon les résultats d’un sondage sur la confiance mené auprès des employé(e)s par l’organisme Great Place to Work®.

« Il est important pour nous que chaque femme sente qu'elle est à sa place chez Bain Magique, » explique Sophia Nardelli, vice-présidente, Ressources humaines. « Bain Magique est plus qu'une simple compagnie, nous sommes une communauté. Les femmes enrichissent cette communauté et la rendent plus forte. »

Bain Magique détient la certification Great Place To Work® et a remporté de multiples prix connexes ces dernières années, dont Meilleur lieu de travail au Canada et au Québec, ainsi que les prix Meilleur lieu de travail dans les catégories suivantes : Femmes, Inclusion, Travail hybride, Bien-être mental et Fabrication.

Bain Magique en bref

L’entreprise Bain Magique a été fondée en 1984 à Montréal (Canada) par trois frères dont l’objectif était de trouver une façon de rénover les salles de bain sans entreprendre de travaux de démolition. Près de 40 ans plus tard, grâce à son procédé unique de recouvrement de baignoire, Bain Magique a transformé plus de deux millions de salles de bain et est une marque connue et respectée de l’industrie. Bain Magique est le chef de file du marché de la fabrication et de l’installation de baignoire en acrylique et de murs monopièces de qualité supérieure. Les produits sont fabriqués dans deux usines (Québec et Tennessee) et vendus dans plus de 250 détaillants aux États-Unis, au Canada, et tout nouvellement en Irlande, à Limerick. Bain Magique souhaite offrir des produits de qualité supérieure et un service hors pair à ses clients résidentiels et commerciaux.

Bain Magique recrute activement. Pour en savoir plus sur Bain Magique, consultez le lien suivant : https://carrieres.bainmagique.com/fr/carriere-accueil.

