Genetec ouvre un nouveau centre d’expérience à Mexico

Une nouvelle installation ultramoderne vient appuyer l’expansion stratégique de l’entreprise et servira de plaque tournante majeure dans la région LATCAR.

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 08 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Genetec Inc. (« Genetec »), un leader des solutions de sécurité unifiée, de sécurité publique, d’opérations et de business intelligence, annonce aujourd’hui l’ouverture d’un nouveau centre d’expérience ultramoderne à Mexico (MCXC) qui servira de plaque tournante pour les clients de Genetec venant de l’Amérique latine et des Caraïbes. Il s’agit du plus récent centre d’expérience de l’entreprise, et il vient s’ajouter à ceux de Montréal, Paris, Londres et Singapour.



Le MCXC se situe au 35e étage de Chapultepec Uno R509, un nouveau bâtiment emblématique conçu par KMD Architects. Grâce aux solutions innovantes de Genetec et à son écosystème de partenaires en pleine expansion, le MCXC offrira aux clients et partenaires une expérience immersive dans un centre d’opérations de sécurité (SOC) entièrement fonctionnel où ils pourront découvrir des solutions de pointe dans un environnement sur mesure conçu pour répondre à leurs besoins spécifiques.

En plus d’un centre d’expérience de pointe, le MCXC dispose d’un centre de formation, d’espaces de travail modernes et de salles de réunions.



« En ouvrant notre cinquième centre d’expérience à cet emplacement stratégique, nous réaffirmons notre volonté d’investir dans la région LATCAR et nous offrons à nos intégrateurs, partenaires technologiques et utilisateurs finaux un lieu où découvrir les technologies et solutions les plus récentes et les plus innovantes de Genetec », déclare Denis Côté, vice-président des ventes, région LATCAR, chez Genetec Inc.

Pour en savoir plus à propos du MCXC, visitez https://www.genetec.com/fr/a-propos/centres-dexperience

À propos de Genetec

Genetec Inc. est une entreprise technologique mondiale qui transforme le secteur de la sécurité physique depuis plus de 25 ans. Aujourd’hui, la société développe des solutions visant à améliorer la sécurité, l’intelligence et les opérations des entreprises, des organismes gouvernementaux et des communautés dans lesquelles nous vivons. Son produit phare, Security Center, est une plateforme à architecture ouverte qui unifie la vidéosurveillance sur IP, le contrôle d’accès, la reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation (RAPI), les communications et les analyses. Fondée en 1997 et basée à Montréal au Canada, Genetec commercialise ses solutions via un vaste réseau de partenaires distributeurs certifiés et de consultants dans plus de 159 pays.

Pour plus d’informations sur Genetec, rendez-vous sur : https://www.genetec.com/fr/

© Genetec Inc., 2023. Genetec MC et le logo Genetec sont des marques commerciales de Genetec Inc., qui peuvent être déposées ou en attente de dépôt dans plusieurs juridictions. Les autres marques commerciales citées dans ce document appartiennent à leurs fabricants ou éditeurs respectifs.

