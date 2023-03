Exploring the Growing Demand and Future Potential of Telmisartan in the Global Market - 3.4% CAGR Growth

Telmisartan Market size, share, growth

Forecasting the Rapidly Expanding Telmisartan Market: Valued at $4.2 Billion by 2027 with 3.4% CAGR Growth

PORTLAND, OREGON, UNITED STATES, March 8, 2023 /EINPresswire.com/ -- ๐ ๐จ๐ซ๐ž๐œ๐š๐ฌ๐ญ๐ข๐ง๐ ๐ญ๐ก๐ž ๐’๐ญ๐ž๐š๐๐ฒ ๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก ๐“๐ซ๐š๐ฃ๐ž๐œ๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ ๐จ๐Ÿ ๐“๐ž๐ฅ๐ฆ๐ข๐ฌ๐š๐ซ๐ญ๐š๐ง ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ญ๐จ ๐‘๐ž๐š๐œ๐ก $4,258 ๐Œ๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง ๐›๐ฒ 2027 ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐š ๐‚๐€๐†๐‘ ๐จ๐Ÿ 3.4%. Telmisartan is a medication that belongs to a class of drugs known as angiotensin receptor blockers (ARBs). It is used to treat high blood pressure (hypertension) and can also be prescribed to reduce the risk of heart attack, stroke, or other cardiovascular events in people with a history of cardiovascular disease. Telmisartan drug is a non-peptide angiotensin receptor blockers (ARBs) intended for treatment of hypertension and cardiovascular risk reduction. It is used alone or in combination with other agents such as hydrochlorothiazide and amlodipine. Telmisartan is available in three different strengths tablets such as 20 mg, 40 mg, and 80 mg. Telmisartan is indicated for the treatment of mild to moderate hypertension condition. It works by relaxing blood vessels so that blood can flow more easily. However, it has some side effects which include dizziness, cough, lightheadedness, sinus pain and others.

Telmisartan works by blocking the action of a hormone called angiotensin II, which constricts blood vessels and increases blood pressure. By blocking the action of this hormone, telmisartan helps to widen blood vessels and lower blood pressure, which can reduce the risk of cardiovascular events.

In addition to its use as a blood pressure medication, telmisartan has also been studied for its potential benefits in the treatment of other conditions, such as diabetic kidney disease and heart failure. However, its use for these conditions may vary depending on individual circumstances and should always be prescribed and monitored by a healthcare professional.

๐Š๐ž๐ฒ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐๐ฅ๐š๐ฒ๐ž๐ซ๐ฌ

1. ABBOTT LABORATORIES

2. AUROBINDO PHARMA

3. BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH

4. CIPLA

5. GLAXOSMITHKLINE PLC (GSK)

6. MYLAN N.V

7. SANOFI

8. SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES

9. TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES

10. ZYDUS CADILA

๐“๐ก๐ž ๐“๐ž๐ฅ๐ฆ๐ข๐ฌ๐š๐ซ๐ญ๐š๐ง ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ซ๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฏ๐ข๐๐ž๐ฌ ๐š ๐๐ž๐ญ๐š๐ข๐ฅ๐ž๐ ๐š๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ข๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ฌ๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ž๐ ๐›๐ฒ ๐ข๐ง๐๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง, ๐๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐ข๐›๐ฎ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐œ๐ก๐š๐ง๐ง๐ž๐ฅ, ๐š๐ง๐ ๐ซ๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง.

๐๐ฒ ๐ข๐ง๐๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง, the market is segmented into hypertension and cardiovascular risk reduction. Hypertension is expected to be the largest segment due to the high prevalence of hypertension worldwide and the increasing use of telmisartan to manage this condition. The cardiovascular risk reduction segment is also expected to grow, driven by the growing recognition of the benefits of telmisartan in reducing the risk of cardiovascular events.

๐๐ฒ ๐๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐ข๐›๐ฎ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐œ๐ก๐š๐ง๐ง๐ž๐ฅ, the market is segmented into hospital pharmacies, drug stores and retail pharmacies, and online pharmacies. Hospital pharmacies are expected to be the largest segment, as they are the primary source of medications for inpatient care. Drug stores and retail pharmacies are also expected to grow, driven by the increasing availability of telmisartan in these settings, as well as the convenience and accessibility they offer. Online pharmacies are expected to grow at the fastest rate, driven by the increasing adoption of e-commerce and the convenience of online purchasing.

๐๐ฒ ๐ซ๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง, the market is segmented into North America, Europe, Asia-Pacific, and LAMEA. North America is expected to be the largest market, driven by the high prevalence of hypertension and cardiovascular disease in the region, as well as the availability of advanced healthcare infrastructure. Europe is also expected to be a significant market, driven by the high healthcare spending and the increasing adoption of telmisartan for hypertension management. The Asia-Pacific region is expected to grow at the fastest rate, driven by the large patient population and the increasing adoption of telmisartan for hypertension management. LAMEA is expected to be the smallest market, although it is expected to grow due to the increasing availability of telmisartan in the region and the growing recognition of its benefits in managing hypertension and reducing cardiovascular risk.

๐“๐ก๐ž ๐–๐จ๐ซ๐ฅ๐ ๐‡๐ž๐š๐ฅ๐ญ๐ก ๐Ž๐ซ๐ ๐š๐ง๐ข๐ณ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง (๐–๐‡๐Ž) ๐จ๐ง ๐‰๐š๐ง๐ฎ๐š๐ซ๐ฒ 30, 2020, ๐๐ž๐œ๐ฅ๐š๐ซ๐ž๐ ๐‚๐Ž๐•๐ˆ๐ƒ-19 ๐จ๐ฎ๐ญ๐›๐ซ๐ž๐š๐ค ๐š ๐ฉ๐ฎ๐›๐ฅ๐ข๐œ ๐ก๐ž๐š๐ฅ๐ญ๐ก ๐ž๐ฆ๐ž๐ซ๐ ๐ž๐ง๐œ๐ฒ ๐จ๐Ÿ ๐ข๐ง๐ญ๐ž๐ซ๐ง๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ ๐œ๐จ๐ง๐œ๐ž๐ซ๐ง. ๐‚๐Ž๐•๐ˆ๐ƒ-19 ๐ก๐š๐ฌ ๐š๐Ÿ๐Ÿ๐ž๐œ๐ญ๐ž๐ ๐š๐ซ๐จ๐ฎ๐ง๐ 210 ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ซ๐ข๐ž๐ฌ ๐š๐œ๐ซ๐จ๐ฌ๐ฌ ๐ญ๐ก๐ž ๐ ๐ฅ๐จ๐›๐ž. ๐“๐ž๐ฅ๐ฆ๐ข๐ฌ๐š๐ซ๐ญ๐š๐ง ๐ญ๐š๐›๐ฅ๐ž๐ญ๐ฌ ๐ฆ๐š๐ง๐ฎ๐Ÿ๐š๐œ๐ญ๐ฎ๐ซ๐ข๐ง๐ ๐š๐ง๐ ๐๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐ข๐›๐ฎ๐ญ๐ข๐ง๐ ๐œ๐จ๐ฆ๐ฉ๐š๐ง๐ข๐ž๐ฌ ๐ก๐š๐ฏ๐ž ๐›๐ž๐ž๐ง ๐š๐Ÿ๐Ÿ๐ž๐œ๐ญ๐ž๐ ๐›๐ฒ ๐‚๐Ž๐•๐ˆ๐ƒ-19 ๐ญ๐จ ๐š ๐ฅ๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐ž๐ ๐ž๐ฑ๐ญ๐ž๐ง๐ญ, ๐จ๐ฐ๐ข๐ง๐ ๐ญ๐จ ๐ฌ๐ก๐ฎ๐ญ ๐๐จ๐ฐ๐ง ๐ข๐ง ๐ฏ๐š๐ซ๐ข๐จ๐ฎ๐ฌ ๐‚๐Ž๐•๐ˆ๐ƒ-19 ๐š๐Ÿ๐Ÿ๐ž๐œ๐ญ๐ž๐ ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ซ๐ข๐ž๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐ซ๐ข๐ฌ๐ž ๐ข๐ง ๐ง๐ฎ๐ฆ๐›๐ž๐ซ ๐จ๐Ÿ ๐ก๐ž๐š๐ฅ๐ญ๐ก๐œ๐š๐ซ๐ž ๐ฐ๐จ๐ซ๐ค๐ž๐ซ๐ฌ ๐Ÿ๐š๐ฅ๐ฅ๐ข๐ง๐ ๐ข๐ฅ๐ฅ ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐ฐ๐š๐ค๐ž ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐‚๐Ž๐•๐ˆ๐ƒ-19 ๐ฉ๐š๐ง๐๐ž๐ฆ๐ข๐œ, ๐ฅ๐ž๐š๐๐ข๐ง๐ ๐ญ๐จ ๐ฌ๐ฎ๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ฒ ๐ฌ๐ก๐จ๐ซ๐ญ๐š๐ ๐ž.

