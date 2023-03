G4 Podcasts traz empreendedores lado a lado falando sobre o mundo dos negócios e alta performance

Tallis Gomes e Guilherme Freire Luccas Riedo, Matt Montenegro e Bruno Nardon Tay Dantas e Rita de Castro

SAO PAULO, BRAZIL, March 7, 2023 /EINPresswire.com/ -- Um único canal de podcasts reúne tudo que empreendedores e gestores brasileiros precisam consumir de conteúdo para alavancar seus negócios e gerar empregos. Estamos falando do G4 Podcasts, nova estrutura dos podcasts produzidos pelo G4 Educação.

“A produção de informação de qualidade é parte da nossa entrega enquanto evolução da escola de negócios no Brasil. Tudo que produzimos leva conhecimento a gestores e demais profissionais interessados em gestão para impulsionar performance em diversos aspectos”, detalha Tay Dantas, Diretora de Comunicação e Marca do G4 Educação. “Seja para iniciar a jornada de quem ainda não nos conhece, seja para complementar os conteúdos apresentados nas nossas formações, o objetivo é sempre trazer o que há de mais atual e também histórias que sirvam de exemplo e inspiração para auxiliar o desenvolvimento do empreendedorismo no Brasil”.

A dedicação à produção de podcasts tem razão de ser; segundo pesquisa da abpod, estimava-se uma audiência de 34,6 milhões de ouvintes no Brasil em 2021, praticamente o dobro da registrada dois anos antes, em 2019.

“Conforme fomos produzindo os nossos podcasts, sentimos que fez toda a diferença para o público poder acompanhar essa interação entre pessoas que têm track record, ou seja, vivência real nos mais variados mercados. Cada dia fica mais evidente a diferença que faz ter os nossos fundadores e mentores interagindo com esses gestores e especialistas que compartilham ali suas histórias e aprendizados, com o que funcionou e também o que deu errado nessas trajetórias”, complementa Tay.

- Podcast Papo de Gestão - Apresentado por Tallis Gomes

Tallis Gomes, sócio-fundador do G4 Educação, entrevista grandes gestores e traz aprendizados para gestores aplicarem nas empresas.

GUILHERME FREIRE

Mestre em Filosofia pela PUC-SP; Diretor de Streaming e Educação na Brasil Paralelo.

RAPHAEL AVELLAR

É um empreendedor serial que compartilha uma profunda paixão por tecnologia, problemas difíceis e desafios físicos extremos. Eterno otimista, pai, investidor anjo e IronMan, já escalou 2 das 7 montanhas mais altas do mundo e está treinando para chegar ao topo do Everest em 2025. Fundador e CEO da BrandLovrs, foi também fundador e CEO da Adventures.

- Podcast Conectando os Pontos - Apresentado por Luccas Riedo

O CEO do G4 Educação, Luccas Riedo, aborda temas que podem impactar o dia a dia da sua empresa de forma detalhada, prática e profunda.

MATT MONTENEGRO

fundador e CEO da Pingback, plataforma para criação, publicação e monetização de conteúdo digital para creators. Matt é um dos empreendedores pioneiros no San Pedro Valley, o ecossistema de tecnologia e inovação em Belo Horizonte/MG, e anteriormente foi co-fundador das startups Beved, Aio e VidMonsters, esta última adquirida pela Hotmart.

SANDRA CHAYO

Sandra é sócia, sucessora e Diretora do Grupo Hope, empresa líder e referência no segmento de moda íntima no Brasil. Foi eleita pela Forbes como uma das 20 mulheres mais poderosas de 2022, e agora também se tornou shark (jurada) no Shark Tank, programa de investimento em startups.

RENATA SPALLICI

Vice-presidente executiva da Apsen Farmacêutica, escritora, palestrante e mentora.

RICHARD STAD

Richard é sucessor e CEO da Aramis desde 2014, grife de moda masculina que já operava 97 lojas físicas em março de 2022, com plano de abrir mais de 70 nos próximos 5 anos. O faturamento foi de R$360 milhões em 2021, alta de 66% sobre 2020, e 22% em relação a 2019 (pré-pandemia).

- Podcast Sem Atalhos - Apresentado por Tay Dantas

O podcast desvenda como aplicar a alta performance com consistência, trazendo profissionais que foram capazes de construir uma jornada exemplar para atingir metas desafiadoras.

RITA DE CASTRO

Rita Castro, que é nutricionista, especialista em plantas medicinais e sócia da Amazing You Tea.

MARCELO TOLEDO

Possui mais de 20 anos de experiência em startups de tecnologia, é fundador e co-CEO da Klivo (2019 fundou), uma healthtech (startup de saúde) focada em melhorar a vida de pacientes crônicos. Toledo foi fundador e CEO do Zeever e o Payleven, do grupo Rocket Internet. Em sua carreira, também foi diretor do Nubank, CTO da Vex, CTO da área de inovação da Oi e CTO da LTM. E além disso, hoje é mentor do G4 Educação, na Imersão G4 Traction e na G4 Imersão e Mentoria. E também tem um podcast, chamado Excepcionais. Também tem um livro, chamado “Dono”.

ISABELLA CAMARGO

Comunicadora com foco em saúde mental e bem-estar no trabalho. Apresenta o jornal Primeira Hora na Rádio Bandeirantes FM. Apresentadora do Zencast, podcast do Zenklub. Três vezes TEDx speaker. Autora do Best-seller Dá um tempo! Como encontrar limite em um mundo sem limites. Criou o movimento da Produtividade Sustentável, o caminho para o equilíbrio entre o que o trabalho exige e o que o corpo precisa. Criou o programa Unha Talks, em que entrevista mulheres influentes em diversas áreas, sobre carreira e autocuidado.

DENNYS XAVIER

Autor best-seller, com milhares de livros vendidos, Dennys Xavier é Professor Associado de Filosofia Antiga, Política e Ética da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). É Doutor em "Storia della Filosofia" pela "Università degli Studi di Macerata" (Itália). Tem Pós-doutorado em História da Filosofia Antiga pela Universidade de Coimbra (Portugal) e pela PUC-SP. É membro do corpo de especialistas do Instituto Mises Brasil e é docente do mesmo Instituto. Foi membro da Seleção Brasileira de Natação, com diversos títulos nacionais e internacionais. Atualmente, é coordenador político na bancada do NOVO na Câmara dos Deputados em Brasília.

