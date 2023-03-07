WHR 推出新企業商用智能工具服務客戶

/EIN News/ -- 米華基, March 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- WHR Global (WHR) 是全球安置行業的領導者。WHR 宣布發行最新企業商用智能工具，該產品的設計旨在滿足客戶日益增長的需求。這款新工具被稱作 WHR Insights，是對一系列嵌入 WHR Client Portal 的互動數據的可視化。根據每個客戶的安置計劃、福利內容、政策情況和 KPI 的不同，可以實現定製化服務。WHR Insights 對關於員工消費情況（如運送家用品）、調查滿意度、政策例外和具體個人的數據。該工具向所有客戶免費開放。在將員工遷往何處、提供什麼條件的住房和其他福利、如何在安置或工作過渡期間給予員工最佳整體支援方面，本工具可以協助客戶做出更好的決定。



請於此處觀賞一段有關 WHR Insights 的短片。

透過使用 WHR Insights，安置團隊和人力資源團隊可以優化計劃，確保在安置或工作分配過程中為員工提供儘可能好的支援，進而提高員工滿意度和留存率。每晚都會進行數據更新，使客戶能夠即時查看數據。

根據 WHR 戰略規劃經理 Sean Thrun 的說法：「WHR Insights 是我們客戶技術套件的最新一塊拼圖。我們相信互動數據分析應該成為全球安置中的常態，而非例外。透過 WHR Insights，利益相關方都可以做出明智決定，而這對他們安置項目的成功而言至關重要。基於主服務協議計算風險費用時，採購部門可以追蹤到多樣性支出、員工滿意度等。財務團隊可以查看安置預算的預估值及應計項目，按成本中心/部門進行篩選，並即時導出數據，以便於在 Excel 中進一步操作。安置團隊首先選擇由 WHR 預製的儀錶板模板，可以是核心/彈性構成的使用、家用品專項、預算與實際情況、一次性付款、政策例外情形、啟動工作、員工滿意度或是房屋銷售。然後根據您的要求，我們為您的項目、政策和組織結構定製單獨的儀錶板。

透過使用 WHR Insights，公司做出對員工和組織都有利的明智決定，從而使留存率提升，生產率提高。考慮到如今激烈競爭的商業環境，擁有像 WHR Insights 這樣適當的解決方案套件，可以使公司在員工安置方面擁有戰略優勢。」

關於 WHR Global

WHR Global (WHR) 是一家私營的、以客戶為導向的全球安置管理公司，憑藉一流的服務和領先的專有技術而著稱。WHR 在美國威斯康辛州的米華基、瑞士巴塞爾和新加坡設有辦事機構。憑藉過去十年中百分百的客戶留存率，WHR 繼續將自己定位為全球僱員安置領域可信賴的領軍者。WHR 以願景和熱情來 Advancing Lives Forward®（推進生活向前發展）和 Making the Complex Simple（化繁爲簡）。要了解更多關於 WHR 的信息，請瀏覽 http://www.whrg.com也可以在， LinkedIn 或 Twitter 關注我們。

媒體聯絡人：Mindy Stroiman，商業撰稿人

Mindy.Stroiman@whrg.com

262.523.7510



