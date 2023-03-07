WHR 引入服务于客户的全新企业业务智能工具

/EIN News/ -- 密尔沃基, March 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- WHR Global (WHR) 是全球员工异地调动行业的领先机构，该公司宣布将发布特别为满足客户不断增长的需求而设计的最新企业业务智能工具。该全新工具的名称为 WHR Insights，它是 WHR Client Portal 上内嵌的一系列交互式数据可视化程序，可以根据每位客户的调动方案、福利、政策和其他 KPI 定制。WHR Insights 可以分析员工支出（例如，家庭用品运输）、满意度调查、政策例外情况和个人因素等数据。该工具将对所有客户免费，可以帮助客户更好地决定将员工调动至何处、提供的住房及其他福利水平，以及如何在员工调动或外派过渡期间提供最佳的全面支持。



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借助 WHR Insights，人员流动团队和人力资源团队可以优化方案，确保在员工调动或外派流程期间，尽可能为员工提供最好的支持，从而提高员工满意度和留职率。新数据将会于每个夜间刷新，以便客户查看实时数据。

WHR 战略计划经理 Sean Thrun 表示，“WHR Insights 是我们的客户技术套件中最新增加的工具。我们坚信，交互式数据分析应成为全球人员流动领域的常态，而非特例。借助 WHR Insights，所有利益相关者都可以作出对其人员流动方案的成功至关重要的明智决策。采购部门在根据主服务协议计算风险费用时，可以跟踪多样化支出、员工满意度等数据。财务团队可以按成本中心或部门查看调动预算预测和应计费用，即时将数据导出到 Excel 进行更多操作。人员流动团队可以从选择 WHR 预生成的 core-flex 组件利用 (core-flex component utilization)、仅限家庭用品 (household goods only)、预算与实际金额 (budget vs. actual)、总额 (lump sum)、政策例外情况 (policy exceptions)、启动 (initiation)、员工满意度 (employee satisfaction)、房屋销售 (home sale) 等操作面板模板开始。之后，我们会根据您的要求，基于您的方案、政策和组织结构定制操作面板。

借助 WHR Insights，公司可以作出对员工和组织都有利的明智决策，从而提高员工留职率和生产力。在如今竞争激烈的商业环境中，公司拥有像 WHR Insights 这样恰当的成套解决方案，便在员工调动方面拥有了战略优势。”

关于 WHR Global

WHR Global (WHR) 是一家以客户为主导的私营全球员工异地调动管理公司，以一流的服务交付和先进的专有技术著称。WHR 在威斯康星州密尔沃基、瑞士巴塞尔和新加坡设有办事处。WHR 在过去十年实现了 100% 的客户保留率，作为值得信赖的全球员工异地调动行业的领先机构，始终坚持自身定位。WHR 始终秉承其愿景以及对 Advancing Lives Forward®（推动生活向前发展）和 Making the Complex Simple（化繁为简）的热情。如需了解 WHR 的更多详情，请访问 http://www.whrg.com，或者关注我们的 LinkedIn 或 Twitter 账号。

媒体联系人：Mindy Stroiman，公司撰稿人

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