第17届Stevie®年度销售和客户服务奖得主公布

世界顶级客户服务和销售奖在拉斯维加斯颁发

/EIN News/ -- 弗吉尼亚州菲儿法克斯, March 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 第17届Stevie®年度销售和客户服务奖得主（被评为世界顶级客户服务和销售奖）于周五晚上在美国内华达州拉斯维加斯举行的颁奖典礼上公布，来自世界各地的400多位高管出席了颁奖典礼。

各类别Stevie奖得主名单请见http://www.StevieAwards.com/Sales。

DP DHL获得46个Stevie金奖、银奖和铜奖，斩获Stevie顶级大奖奖杯，是今年获得殊荣最多的组织。今年是这家总部设在德国波恩的跨国包装交付和供应链管理公司连续11年在该项目中赢得Stevie大奖，也是第九年在获得殊荣最多的组织名单中名列榜首。

其他Stevie大奖得主，按照名次顺序分别是：IBM、Sales Partnerships、Support Services Group、ValueSelling Associates、UPMC Health Plan、PowerSchool Group、GoHealth、TalkDesk和Michael Kors。

在今年的比赛中，有超过2300家各种规模的组织获得提名并得到评估，几乎覆盖所有行业。入围资格由全球7个专门评审委员会中170多名专业人员的平均分数决定。参评项包括60多个类别的客户服务及客户联络中心成就奖，包括“年度最佳客户联络中心”、“最佳客户服务创新奖”和“年度最佳客户服务部”；60个类别的销售和业务发展成就奖，涵盖“从年度最佳高级销售主管”到“年度最佳销售培训或业务发展主管”，再到“年度最佳销售部门”；以及表彰新产品和服务、解决方案提供商等奖项类别。

Sales Partnerships, Inc.获得12项金奖，在本次比赛中数量最多。其他获得两项或多项Stevie金奖的获奖者包括：Alight Solutions、Blackhawk Network、ClearSource BPO、DP DHL、EFG Companies、Genpact、GoHealth、IBM、ICW Group、Janek Performance Group、JK Moving、LivePerson、MetTel、Michael Kors、MONAT Global Corp、Optima Tax Relief, LLC、Optum、Paradigm Marketing and Design、PREMIER Bankcard、Rapid Phone Center、Sales Partnerships, Inc.、SAP、SoftPro、Splunk、Tata Consultancy Services、TELUS Smart Security & Automation、TIM Brasil、TransPerfect、Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.、UPMC Health Plan、Perceptyx、Veeam和WNS (Holdings) Limited。

周五的典礼上还宣布了一个特别类别的获奖者，即销售伙伴关系道德奖。这个奖项对销售行业中表现出最高道德标准的最佳实践和成就进行表彰。获得这一类别Stevie金奖的是Greater Prairie Business Consulting。银奖得主是Belkins，铜奖得主是Cal Dental USA and Integrity Solutions。

颁奖典礼通过Livestream直播，也可在网上观看。

从今年7月起，将接受2024年度Stevie销售和客户服务奖的提名。 请访问http://www.StevieAwards.com/Sales。

这些大奖由Stevie Awards颁发。Stevie Awards组织了全球领先商业大奖当中的八个，包括著名的International Business Awards®（国际商务奖）和American Business Awards®（美国商务奖）。

关于Stevie®大奖赛

Stevie大奖赛授予以下八大奖项：亚太地区Stevie大奖、德国Stevie大奖、美国商务大奖、国际商务大奖、中东和北非Stevie大奖、Stevie女性企业家大奖、Stevie优秀雇主大奖、Stevie销售和客户服务大奖。Stevie奖的评选每年收到来自70多个国家/地区众多组织的超过1.2万个提名。Stevie奖表彰全球职场中的杰出成就，对各种类型和规模的组织及其背后的人员进行嘉奖。如需了解有关Stevie奖的更多信息，请访问：www.StevieAwards.com。

第17届Stevie年度销售和客户服务奖的赞助商包括Sales Partnerships, Inc.、Support Service Group，以及ValueSelling Associates, Inc.。

联系人：

Nina Moore

(703) 547-8389

Nina@StevieAwards.com