第17回スティービー賞 （Stevie® Awards） のセールス&顧客サービス賞（Sales & Customer Service）受賞者を発表

世界随一のカスタマーサービスとセールス賞の授賞式をラスベガスで開催

/EIN News/ -- バージニア州フェアファックス発, March 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界随一のカスタマーサービス賞とセールス賞のプログラムとして認められている「スティービー賞」の第17回年間セールス&カスタマーサービス部門の受賞者が、米国ネバダ州ラスベガスで開催された、世界各国から400人以上の重役が集まった表彰式で発表された。



スティービー賞のカテゴリー別の受賞者については、http://www.StevieAwards.com/Salesを参照されたい。

DP DHLは、46の金、銀、銅のスティービー賞を受賞し、今年最も多くの栄誉に輝いた組織として、最高位のグランドスティービー賞 (Grand Stevie Award) トロフィーを獲得した。ドイツ・ボンに本社を置く多国籍の荷物配送・サプライチェーン管理会社であるDHLがこのプログラムでグランドスティービー賞を獲得するのはこれで11年連続、最も多くの栄誉に輝いた組織のリストで1位になるのは11年中9年目となる。

その他のグランドスティービー賞受賞者は、降順で、IBM、セールスパートナーシップ (Sales Partnerships)、サポートサービスグループ (Support Services Group)、バリューセリングアソシエイツ (ValueSelling Associates)、UPMCヘルスプラン (UPMC Health Plan)、パワースクールグループ (PowerSchool Group)、ゴーヘルス (GoHealth)、トークデスク (TalkDesk)、マイケル・コース (Michael Kors) である。

今年の審査では、各業種の多様な規模の企業から送られた2,300件以上の推薦が検討された。最終候補は、世界中から集まった170人の専門家が7組の専門審判委員会を組成し、採点の平均点で決定された。エントリーは、年間コンタクトセンター賞 (Contact Center of the Year)、カスタマーサービス革新賞 (Award for Innovation in Customer Service)、年間カスタマーサービス部賞 (Customer Service Department of the Year) などのカスタマーサービスやコンタクトセンターの功績賞60カテゴリー以上、上席セールス担当者賞 (Senior Sales Executive of the Year)、年間セールストレーニング担当者賞 (Sales Training Executive of the Year)、年間事業開発担当者賞 (Business Development Executive of the Year)、年間営業部賞 (Sales Department of the Year) などのセールス・事業開発の60カテゴリー、新製品やサービス、ソリューションプロバイダを賞賛するカテゴリーなどで検討された。

セールスパートナーシップ (Sales Partnerships, Inc.) は、最多となる12個の金賞を獲得した。スティービー賞のその他の金賞受賞者は次のとおりであった。Alight Solutions、Blackhawk Network、ClearSource BPO、DP DHL、EFG Companies、Genpact、GoHealth、IBM、ICW Group、Janek Performance Group、JK Moving、LivePerson、MetTel、Michael Kors、MONAT Global Corp、Optima Tax Relief、LLC、Optum、Paradigm Marketing and Design、PREMIER Bankcard、Rapid Phone Center、Sales Partnerships、Inc.、SAP、SoftPro、Splunk、Tata Consultancy Services、TELUS Smart Security & Automation、TIM Brasil、TransPerfect、Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.、UPMC Health Plan、Perceptyx、Veeam、およびWNS (Holdings) Limited。

また、特別部門である「セールスパートナーシップ倫理セールス賞 (Sales Partnerships Ethics in Sales Award)」の受賞者も金曜日に発表された。この賞は、販売部門で、ベストプラクティスと業績において最高の倫理基準を実証した組織を讃えるものである。このカテゴリーでスティービー賞金賞に輝いたのは、グレーター・プレーリー・ビジネスコンサルティング (Greater Prairie Business Consulting) である。銀賞はベルキンス (Belkins)、銅賞はカル・デンタルUSA (Cal Dental USA) およびインテグリティ・ソリューションズ (Integrity Solutions) であった。

表彰式はライブストリーム (Livestream) で生中継され、オンラインでも閲覧可能である。

2024年版スティービー賞セールス&顧客サービス賞のノミネート受付は、今年7月から開始される。 エントリーキットは、http://www.StevieAwards.com/Salesから請求できる。

これらの賞は、高い評価を受けている国際ビジネス賞 (the International Business Awards®) やアメリカン・ビジネス賞 ( American Business Awards®) など、8つの世界一流のビジネス賞を企画しているスティービー賞によって授与された。

スティービー賞について

スティービー賞は、「アジア・パシフィック・スティービー賞 (Asia-Pacific Stevie Awards)」、「スティービー・ドイツ賞 (German Stevie Awards)」、「アメリカン・ビジネス賞(American Business Awards®)」、「国際ビジネス賞 (International Business Awards®)」、「中東・北アフリカスティービー賞(Middle East & North Africa Stevie Awards)」、「女性のためのスティービー賞 (Stevie Awards for Women in Business)」、「優秀な経営者のためのスティービー賞 (Stevie Awards for Great Employers)」、「セールス&顧客サービス賞 (Stevie Awards for Sales & Customer Service)」の8つのプログラムで構成されている。スティービー賞には毎年、70か国以上の企業・団体から12,000件以上の応募がある。同賞では、業種や規模を問わず、様々な企業・団体とその人材による、世界各地の職場における優れた功績を称えている。スティービー賞について詳しくは、www.StevieAwards.comを閲覧されたい。

第17回スティービー賞のセールス&顧客サービス賞のスポンサーには、セールスパートナーシップ、サポートサービスグループ、バリューセリングアソシエイツなどが含まれている。

問い合わせ先:

ニーナ・ムーア(Nina Moore)

(703) 547-8389

Nina@StevieAwards.com