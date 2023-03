Westport unterzeichnet dritte globale OEM-Kooperationsvereinbarung zur Demonstration des H2 HPDI™-Kraftstoffsystems auf einer Verbrennungsmotor-Plattform

/EIN News/ -- VANCOUVER, British Columbia, March 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Westport Fuel Systems Inc. ('Westport' of het 'Bedrijf') (TSX: WPRT / Nasdaq: WPRT), een wereldleider op het gebied van alternatieve brandstoftransporttechnologieën met lage emissies, kondigde vandaag zijn samenwerking aan met een wereldwijde Origineel Materiaalfabrikant (original equipment manufacturer / OEM) om de prestaties, efficiëntie en emissie te evalueren van diens motor met het H 2 HPDI-brandstofsysteem van Westport. Deze samenwerking is al het derde belangrijke samenwerkingsverband met een OEMom het eigen H 2 HPDI-brandstofsysteem te evalueren. De werkzaamheden, die door de OEM worden gefinancierd, gaan onmiddellijk van start en duren tot eind dit jaar.



"Voertuigfabrikanten over de hele wereld zien in dat er vele mogelijke wegen zijn om het belangrijke doel van het aanzienlijk verminderen of elimineren van emissies te bereiken", zegt David M. Johnson, algemeen directeur van Westport Fuel Systems. "Het demonstreren van ons H 2 HPDI-brandstofsysteem is de eerste stap op de weg naar commercialisering en ondersteunt de steeds breder gedragen visie dat een 'one size fits all'-aanpak van emissiereductie niet bestaat. Het handhaven van bestaande architecturen met een dieselmotor en de daarbij behorende productie-infrastructuur is essentieel om OEM's in staat te stellen om tijdige, efficiënte, kostenbesparende piekprestaties te bieden in transporttoepassingen."

Het gebruik van waterstof in een interne verbrandingsmotor met het H 2 HPDI-brandstofsysteem van Westport is een kostenefficiënte oplossing die voor een aanzienlijk lagere CO 2 -emissie zorgt en tegelijkertijd OEM's in staat stelt om hun bestaande motorarchitectuur te behouden en om bestaand technisch talent en ervaring, reeds gedane investeringen en tientallen jaren van technologische ontwikkelingen op het gebied van het ontwerp, de toeleveringsketen en de productie van aandrijfsystemen van voertuigen te benutten.

Westports HPDI-systeem voor productie dat draait op LNG en bio-LNG is een volwassen en bewezen gecommercialiseerd platform en vormt daarmee een solide basis voor de ontwikkeling van de waterstofversie van het HPDI-systeem. Deze samenwerking moet aantonen dat Westports H 2 HPDI-brandstofsysteem een kosteneffiënte oplossing is die de CO 2 -uitstoot fors reduceert en tegelijkertijd meer kracht, koppel en efficiëntie oplevert dan een dieselmotor.

Over Westport Fuel Systems

Bij Westport Fuel Systems stimuleren we innovatie voor een schonere toekomst. Wij zijn een toonaangevende leverancier van de wereldwijde transportsector, met een focus op geavanceerde componenten en systemen voor de levering van brandstof voor schone, koolstofarme brandstoffen zoals aardgas, hernieuwbaar aardgas, propaan en waterstof. Onze technologie levert de prestaties en brandstofefficiëntie die vereist zijn voor transporttoepassingen en de milieuvoordelen die klimaatverandering en stedelijke luchtkwaliteit aanpakken. Met het hoofdkantoor in Vancouver (Canada) en vestigingen in Europa, Azië, Noord-Amerika en Zuid-Amerika bedienen wij onze klanten, waaronder toonaangevende wereldwijde transportmerken, in meer dan zeventig landen. Bij Westport Fuel Systems zijn we gericht op de toekomst. Ga voor meer informatie naar www.wfsinc.com .

Toekomstgerichte informatie

