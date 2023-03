LFL, le plus important détaillant d'ameublement au Canada, annonce des produits records pour l'exercice clos le 31 décembre 2022

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 6 mars 2023) - Meubles Léon Limitée (TSX : LNF) (« LFL » ou la « Société »), a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Faits saillants financiers - exercice clos le 31 décembre 2022

Les produits se sont chiffrés à 2,5 milliards de dollars pour une autre année, maintenant des résultats records malgré la conjoncture économique difficile.

Le chiffre d'affaires total du réseau de magasins s'est établi à 3,1 milliards de dollars et est demeuré relativement stable par rapport à celui de l'exercice 2021. Toutefois, comparativement à l'exercice prépandémie clos en 2019, le chiffre d'affaires total du réseau de magasins de la Société a augmenté de 324,4 millions de dollars, ou 11,9 %.

La Société a réalisé une marge bénéficiaire brute de 44,06 %, comparativement à 44,10 % à l'exercice précédent, laquelle a été atteinte tout en réduisant de façon importante le niveau des stocks disponibles au cours des trois derniers mois de l'exercice.

Le chiffre d'affaires tiré du commerce électronique s'est chiffré à 245 millions de dollars au cours de l'exercice, ce qui représente 9,7 % du chiffre d'affaires de la Société et continue de dépasser largement les niveaux d'avant la pandémie.

Le bénéfice dilué par action ajusté s'est établi à 2,60 $, soit un résultat similaire à celui de l'exercice précédent.

Avant la pandémie, le bénéfice dilué par action ajusté a augmenté, passant de 1,30 $ pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 à 2,60 $ pour l'exercice considéré, ce qui représente une hausse de 100 %.

Étant donné que la pandémie de la COVID-19 a modifié la conjoncture économique au cours des dernières années, un examen quinquennal du rendement financier historique de la Société est plus pertinent pour illustrer les résultats de la Société.

Rendement financier sur 5 ans de LFL

Faits saillants financiers - Quatrième trimestre de 2022

Le chiffre d'affaires total du réseau de magasins réalisé au cours du trimestre s'est élevé à 804,4 millions de dollars, comparativement à 820,5 millions de dollars au quatrième trimestre de 2021. Toutefois, comparativement au trimestre prépandémie clos le 31 décembre 2019, le chiffre d'affaires total du réseau de magasins a augmenté de 53,1 millions de dollars, ou 7,1 %.

Les produits ont atteint 661,2 millions de dollars au quatrième trimestre de 2022, comparativement à 669,8 millions de dollars au quatrième trimestre de 2021.

Le chiffre d'affaires des magasins comparables(1) a diminué de 1,0 % par rapport au quatrième trimestre de 2021, pour s'établir à 646,0 millions de dollars.

Mike Walsh, président et chef de la direction de LFL, a déclaré : « Au cours de 2022, notre équipe a continué de mener à bien ses activités dans un environnement macroéconomique de plus en plus difficile au sein duquel la clientèle apporte un lot de défis. Pour l'exercice, nous avons généré un chiffre d'affaires total du réseau de magasins de 3,1 milliards de dollars et un bénéfice dilué par action ajusté de 2,60 $, ce qui est similaire aux records établis en 2021, alimentés par la croissance des dépenses liées à la COVID, principalement axées sur l'habitation. Au cours du quatrième trimestre, nous avons stratégiquement réduit les stocks disponibles afin de positionner la Société pour 2023. Une promotion efficace et une combinaison de produits se sont soldées par une réduction des stocks d'environ 91 millions de dollars au cours du quatrième trimestre, la marge brute ayant été inférieure de 73 points de base à celle que nous avons présentée au quatrième trimestre de 2021. »

M. Walsh a ajouté : « Notre Société a été bâtie sur des environnements comme celui-ci. Avec une envergure nationale dominante, une intégration pancanadienne, les bannières de détail les plus reconnues au Canada et les propriétés en ligne connexes, notre équipe dispose de tous les outils pour continuer à générer de la croissance et de la rentabilité pour les actionnaires. Nous voyons de nombreuses occasions de tirer parti de notre envergure pour accroître nos produits. L'entente que nous avons conclue récemment avec Resident, la plus grande entreprise de matelas vendus directement aux consommateurs en Amérique du Nord, en vue d'offrir des matelas Nectar et DreamCloud en ligne et en magasin chez Léon et The Brick, en est un exemple. Pour 2023, nous continuerons de nous concentrer sur la croissance du chiffre d'affaires dans le contexte du marché, sur le maintien de marges brutes dans une fourchette raisonnable et sur la mise en œuvre de notre programme pluriannuel d'efficience afin d'accroître la rentabilité. Nous croyons que nous amorçons 2023 sur des bases solides et que nous sommes bien positionnés pour gagner des parts de marché bien que les ventes au détail en général continuent de subir des pressions disproportionnées dans la conjoncture actuelle. »

Sommaire des faits saillants financiers pour les trimestres clos le 31 décembre de 2022 et de 2021

Pour les

trimestres clos le











(en millions de dollars CA, sauf les données et les montants par action et en %)

31 décembre 2022



31 décembre 2021



Augmentation (diminution) en $



Augmentation (diminution) en %

























Chiffre d'affaires total du réseau de magasins(1)

804,4



820,5



(16,1 )

(2,0 %) Chiffre d'affaires des franchises(1)

143,2



150,7



(7,5 )

(5,0 %)















Produits

661,2



669,8



(8,6 )

(1,3 %) Coût des ventes

373,1



373,2



(0,1 )

(0,0 %) Marge brute

288,1



296,7



(8,6 )

(2,9 %) Marge bénéficiaire brute en pourcentage des produits

43,57 %



44,30 %























Frais de vente, frais généraux et frais d'administration(2)

223,1



218,6



4,5



2,1 % Frais de vente, frais généraux et frais d'administration en pourcentage des produits

33,74 %



32,64 %























Bénéfice avant les charges financières nettes et la charge d'impôt

65,0



78,0



(13,0 )

(16,7 %) Charges financières, montant net

(6,0 )

(2,9 )

3,1



106,9 % Bénéfice avant impôts sur le résultat

59,0



75,1



(16,1 )

(21,4 %) Charge d'impôt sur le résultat

14,4



18,1



(3,7 )

(20,4 %) Bénéfice net ajusté(1)

44,6



57,0



(12,4 )

(21,8 %) Bénéfice net ajusté en pourcentage des produits(1)

6,75 %



8,51 %























Gain à la valeur du marché après impôts pour les instruments financiers dérivés(1)

1,4



0,5



0,9



180,0 % Bénéfice net

43,2



56,5



(13,3 )

(23,5 %)















Nombre moyen pondéré de base d'actions ordinaires

66 957 921



76 818 991







Bénéfice de base par action

0,65 $



0,74 $



(0,09) $



(12,2 %) Bénéfice de base par action ajusté(1)

0,67 $



0,74 $



(0,07) $



(9,5 %)















Nombre moyen pondéré dilué d'actions ordinaires

67 148 859



77 662 535







Bénéfice dilué par action

0,65 $



0,73 $



(0,08) $



(11,0 %) Bénéfice dilué par action ajusté(1)

0,67 $



0,74 $



(0,07) $



(9,5 %)















Dividendes déclarés par action ordinaire

0,16 $



0,16 $



0,00 $



0,0 % Dividendes déclarés par action sans droit de vote, convertible

0,32 $



0,32 $



0,00 $



0,0 %

(1) Voir la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS » pour de plus amples renseignements.

(2) Frais de vente, frais généraux et frais d'administration

Chiffre d'affaires des magasins comparables(1)

Pour les

trimestres clos le











(en millions $ CA, sauf pour les %)

31 décembre 2022



31 décembre 2021



Diminution en $



Diminution en % Chiffre d'affaires des magasins comparables(1)

646,0



652,4



(6,4 )

(1,0%)

(1) Consulter la rubrique sur les mesures financières supplémentaires pour de plus amples renseignements.

Chiffre d'affaires des magasins comparables(1) déclaré antérieurement selon les trimestres comparables

Produits

Pour le trimestre clos le 31 décembre 2022, les produits se sont élevés à 661,2 millions de dollars, comparativement à 669,8 millions de dollars au quatrième trimestre de 2021. Les produits ont diminué de 8,6 millions de dollars, ou 1,3 %, par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Le trimestre considéré se compare favorablement aux résultats historiques de la Société avant le début de la pandémie de la COVID au début de l'exercice 2020. La Société continue d'afficher des hausses dans toutes les catégories de produits pour le trimestre clos le 31 décembre 2022, comparativement aux résultats d'avant la pandémie. Comparativement au trimestre prépandémie clos le 31 décembre 2019, les revenus ont augmenté de 39,8 millions de dollars, ou 6,4 %.

Chiffre d'affaires des magasins comparables(1)

Le chiffre d'affaires des magasins comparables au cours du trimestre a diminué de 1,0 % par rapport au quatrième trimestre 2021.

Marge brute

La marge bénéficiaire brute de 43,57 % du trimestre a diminué de 73 points de base par rapport au quatrième trimestre de 2021. Cette baisse est attribuable à un effort concerté visant à réduire considérablement les niveaux de stocks disponibles. La variation des niveaux de stocks du début à la fin du quatrième trimestre a entraîné une diminution de plus de 91 millions de dollars, ou 18,1 %, du solde des stocks disponibles de la Société. Cette réduction du solde des stocks de la Société était importante étant donné que les frais de transport maritime se stabilisaient et commençaient à revenir aux niveaux d'avant la pandémie.

Frais de vente, frais généraux et frais d'administration

Les frais de vente, frais généraux et frais d'administration de la Société exprimés en pourcentage des produits pour le quatrième trimestre s'établissaient à 32,64 % au quatrième trimestre de 2021, comparativement à 33,74 % au quatrième trimestre de 2022, soit une augmentation de 110 points de base par rapport au quatrième trimestre de 2021. Les frais de vente, frais généraux et frais d'administration de la Société exprimés en pourcentage des produits pour le trimestre considéré ont augmenté en raison de l'inflation généralisée continue, de la hausse des coûts du financement de détail découlant des hausses des taux d'intérêt de la Banque du Canada et de l'augmentation des coûts de marketing au cours du trimestre.

Bénéfice net ajusté(2) et bénéfice dilué par action ajusté(2)

Compte tenu de l'incidence combinée, au quatrième trimestre, d'une diminution du pourcentage de la marge brute et d'une légère hausse des frais de vente, frais généraux et frais d'administration, le bénéfice net ajusté du trimestre à l'étude a totalisé 44,6 millions de dollars, en baisse de 12,4 millions de dollars par rapport à celui du trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Le bénéfice dilué par action ajusté du quatrième trimestre s'est établi à 0,67 $, une baisse de 9,5 % par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Bénéfice net et bénéfice dilué par action

Le bénéfice net pour le quatrième trimestre de 2022 s'est établi à 43,2 millions de dollars, ou 0,65 $ par action après dilution, comparativement à un bénéfice net de 56,5 millions de dollars, ou 0,73 $ par action après dilution, pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent.

(1) Mesures financières supplémentaires. Consulter la rubrique 14 du présent rapport de gestion pour de plus amples renseignements.

(2) Mesures financières non conformes aux IFRS. Consulter la rubrique 14 du présent rapport de gestion pour de plus amples renseignements.

Sommaire des faits saillants financiers pour les exercices clos le 31 décembre de 2022 et de 2021

Pour les

exercices clos le































(en millions de dollars CA, sauf les données et les montants par action et en %)

2022



2021



Augmentation (diminution) en $



Augmentation (diminution) en %



2021



2020



Augmentation (diminution) en $



Augmentation (diminution) en %















































Chiffre d'affaires total du réseau de magasins(1)

3 053,0



3 057,6



(4,6 )

(0,2 %)



3 057,6



2 701,6



356,0



13,2 % Chiffre d'affaires des franchises(1)

535,3



544,9



(9,6 )

(1,8 %)



544,9



481,4



63,5



13,2 %































Produits

2 517,7



2 512,7



5,0



0,2 %



2 512,7



2 220,2



292,5



13,2 % Coût des ventes

1 408,2



1 404,4



3,8



0,3 %



1 404,4



1 236,3



168,1



13,6 % Marge brute

1 109,4



1 108,2



1,2



0,1 %



1 108,2



983,9



124,3



12,6 % Marge bénéficiaire brute en pourcentage des produits

44,06 %



44,10 %











44,10 %



44,32 %







Frais de vente, frais généraux et frais d'administration(2)

854,7



819,1



35,6



4,3 %



819,1



751,0



68,1



9,1 % Frais de vente, frais généraux et frais d'administration en pourcentage des produits

33,95 %



32,60 %











32,60 %



33,83 %







Bénéfice avant les charges financières nettes et la charge d'impôt

254,7



289,1



(34,4 )

(11,9 %)



289,1



233,0



56,1



24,1 % Charges financières, montant net

(21,5 )

(15,0 )

6,5



43,3 %



(15,0 )

(17,9 )

(2,9 )

(16,2 %) Bénéfice avant impôts sur le résultat

233,2



274,1



(40,9 )

(14,9 %)



274,1



215,1



59,0



27,4 % Charge d'impôt sur le résultat

56,0



68,7



(12,7 )

(18,5 %)



68,7



48,4



20,3



41,9 % Bénéfice net ajusté(1)

177,2



205,5



(28,3 )

(13,8 %)



205,5



166,7



38,8



23,3 % Bénéfice net ajusté en pourcentage des produits(1)

7,04 %



8,18 %











8,18 %



7,51 %







































































Gain à la valeur du marché après impôts pour les instruments financiers dérivés(1)

(2,2 )

(1,7 )

(0,5 )

29,4 %



(1,7 )

3,4



(5,1 )

(150,0%) Bénéfice net

179,4



207,2



(27,8 )

(13,4%)



207,2



163,3



43,9



26,9 % Nombre moyen pondéré de base d'actions ordinaires

67 512 284



77 623 382











77 623 382



79 798 908







Bénéfice de base par action

2,66 $



2,67 $



(0,01) $



(0,4 %)



2,67 $



2,05 $



0,62 $



(30,2 %)

Bénéfice de base par action ajusté(1)

2,62 $



2,65 $



(0,03) $



(1,1%)



2,65 $



2,09 $



0,56 $



26,8 % Nombre moyen pondéré dilué d'actions ordinaires

68 164 937



79 062 376











79 062 376



82 113 879









Bénéfice dilué par action

2,64 $



2,62 $



0,02 $



0,8 %



2,62 $



1,99 $



0,63 $



31,7 %

Bénéfice dilué par action ajusté(1)

2,60 $



2,60 $



0,00 $



0,0 %



2,60 $



2,04 $



0,56 $



27,5 %

Dividendes déclarés par action ordinaire(3)

0,64 $



1,89 $



(1,25) $



(66,1 %)



1,89 $



0,88 $



1,01 $



114,8 % Dividendes déclarés par action sans droit de vote, convertible

0,32 $



0,32 $



0,00 $



0,0 %



0,32 $



0,29 $



0,03 $



10,3 %

(1) Voir la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS » pour de plus amples renseignements.

(2) Frais de vente, frais généraux et frais d'administration

(3) Dividende spécial de 1,25 $ inclus dans le montant de 1,89 $ pour 2021.

Chiffre d'affaires des magasins comparables(1)

Pour les

exercices clos le













(en millions $ CA, sauf pour les %)

31 décembre 2022



31 décembre 2021



Diminution en $



Diminution en %

Chiffre d'affaires des magasins comparables(1)

2 453,1



2 454,1



(1,0 )

(0,0 %)

(1) Consulter la rubrique sur les mesures financières supplémentaires pour de plus amples renseignements.

Produits

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, les produits se sont élevés à 2 517,7 millions de dollars, comparativement à 2 512,7 millions de dollars à l'exercice précédent, soit une hausse de 5,0 millions de dollars, ou 0,2 %, par rapport à l'exercice précédent. Cette augmentation est principalement due au fort rendement de la catégorie des matelas. Cette année, la société a continué à produire des résultats records pour ce qui est du chiffre d'affaires par rapport aux résultats obtenus avant la pandémie. Les produits ont augmenté d'environ 234 millions de dollars, ou 10,3 %, par rapport à l'exercice clos le 31 décembre 2019, en raison de la croissance des ventes dans toutes les catégories de produits.

Chiffre d'affaires des magasins comparables(1)

Les ventes des magasins comparables sont demeurées similaires à celles de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Marge brute

La marge bénéficiaire brute est demeurée relativement stable, passant de 44,10 % pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 à 44,06 % pour l'exercice clos le 31 décembre 2022. Cette baisse est attribuable à un effort concerté visant à réduire considérablement les niveaux de stocks disponibles, particulièrement au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2022. De plus, cette légère diminution du pourcentage de la marge bénéficiaire brute est également attribuable à l'augmentation du coût des ventes dans la catégorie des meubles en raison de l'augmentation des frais de transport maritime et terrestre des produits importés au début de l'exercice 2022. Si l'on compare la marge bénéficiaire brute prépandémie de la Société, elle a augmenté de 33 points de base par rapport à la même période en 2019. Cette hausse découle du fait que la Société a surveillé l'établissement du coût de revient par produit afin de contrôler la libération et le flux des conteneurs en mer en raison de l'augmentation susmentionnée des frais de transport au deuxième semestre de 2021 et au premier semestre de 2022.

Frais de vente, frais généraux et frais d'administration(2)

Les frais de vente, frais généraux et frais d'administration de la Société exprimés en pourcentage des produits pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 ont augmenté pour s'établir à 33,95 %, soit une hausse de 135 points de base par rapport à 32,60 % pour l'exercice précédent. Cette augmentation est principalement attribuable aux hausses salariales prescrites par la province, à l'augmentation des coûts liés aux options de financement de détail offertes aux clients au point de vente, tant en magasin qu'en ligne, à l'augmentation des commissions de vente et des frais de marketing et à la hausse des frais d'occupation découlant de la hausse des prix du gaz naturel, déduction faite des remises sur les taxes foncières et les services publics imposées antérieurement en raison de la COVID.

Bénéfice net ajusté(2) et bénéfice dilué par action ajusté(2)

Le bénéfice net ajusté pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 a totalisé 177,2 millions de dollars, en baisse de 28,3 millions de dollars, ou 13,8 %, par rapport à l'exercice précédent. Par rapport à l'exercice clos le 31 décembre 2019, que la Société a désigné comme son exercice de référence antérieur à la pandémie, le bénéfice net ajusté de la Société a augmenté de 65,9 %, ou 70,4 millions de dollars.

Le bénéfice dilué par action ajusté de la Société est demeuré inchangé par rapport à l'exercice clos le 31 décembre 2021, à 2,60 $.

Cependant, si l'on examine le rendement historique de la Société avant la pandémie, le bénéfice dilué par action ajusté a augmenté, passant de 1,30 $ pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 à 2,60 $ pour l'exercice considéré, ce qui représente une hausse de 100 %.

Bénéfice net et bénéfice dilué par action

Compte tenu de l'incidence de l'évaluation à la valeur du marché pour les instruments financiers dérivés de la Société, le bénéfice net pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'est établi à 179,4 millions de dollars, soit un bénéfice dilué par action de 2,64 $ (bénéfice net de 207,2 millions de dollars, bénéfice dilué par action de 2,62 $ en 2021).

(1) Mesures financières supplémentaires. Consulter la rubrique 14 du présent rapport de gestion pour de plus amples renseignements.

(2) Mesures financières non conformes aux IFRS. Consulter la rubrique 14 du présent rapport de gestion pour de plus amples renseignements.

Dividendes

Comme elle l'a annoncé précédemment, la Société a versé un dividende trimestriel de 0,16 $ par action ordinaire le 9 janvier 2023. Aujourd'hui, les administrateurs ont déclaré un dividende trimestriel de 0,16 $ par action ordinaire payable le 6 avril 2023 aux actionnaires dûment inscrits à la clôture des marchés le 6 mars 2023. Depuis 2007, les dividendes versés par Meubles Léon Limitée sont des « dividendes déterminés » en vertu des changements apportés à la Loi de l'impôt sur le revenu par le projet de loi C-28 du Canada.

Perspectives

Compte tenu de la situation financière solide et en amélioration constante de la Société, notre principal objectif consiste à accroître notre part de marché et notre rentabilité. Nous demeurons centrés sur notre engagement à gérer efficacement nos coûts, mais aussi à continuer d'investir de façon soutenue dans l'innovation numérique qui permettra d'attirer davantage de clients à la fois vers notre plateforme de commerce électronique et nos 304 magasins physiques d'un bout à l'autre du Canada.

Mesures financières non conformes aux normes IFRS

La Société fait appel à des mesures financières qui n'ont pas de signification normalisée aux termes des normes IFRS et qui pourraient donc ne pas être comparables aux mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. La Société calcule les mesures financières non conformes aux normes IFRS en rajustant certaines mesures conformes aux normes IFRS pour des éléments précis que la Société considère comme importants, mais qui ne sont pas représentatifs du rendement d'exploitation sous‐jacent des activités de la Société pendant la période, comme il est décrit ci-dessous :

Mesures non conformes aux normes IFRS Mesures conformes aux normes IFRS Bénéfice net ajusté Bénéfice net Bénéfice ajusté avant impôts sur le résultat Bénéfice avant impôts sur le résultat Bénéfice ajusté par action - de base Bénéfice par action - de base Bénéfice ajusté par action - dilué Bénéfice par action - dilué BAIIA ajusté Bénéfice net

Bénéfice net ajusté

Léon calcule les mesures comparables en excluant l'incidence de la variation de la juste valeur des instruments dérivés liée à l'incidence nette des contrats de change à terme libellés en dollars américains. La Société utilise des instruments dérivés pour gérer son risque financier conformément à la politique de trésorerie de l'entreprise. La direction est d'avis que l'exclusion du bénéfice de l'incidence des rajustements à la valeur de marché et les modifications qui y seraient apportées, jusqu'au règlement, établit une meilleure concordance entre l'intention et l'effet financier de ces contrats avec les flux de trésorerie sous-jacents.

BAIIA ajusté

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôt sur le résultat et amortissement, et avant les rajustements à la valeur de marché liés aux changements apportés à la juste valeur des instruments financiers dérivés de la Société et les charges uniques imputables aux bénéfices (« BAIIA ajusté ») est une mesure financière non conforme aux normes IFRS utilisée par la Société. La Société considère le BAIIA ajusté comme une mesure efficace de la rentabilité du point de vue de l'exploitation, qui est communément perçue comme une mesure indirecte des flux de trésorerie d'exploitation, un indicateur de succès pour nombre d'entreprises. Le BAIIA ajusté est une mesure financière non conforme aux normes IFRS utilisée par la Société. Le BAIIA ajusté de la Société pourrait ne pas être comparable au BAIIA ajusté d'autres entreprises, mais, de l'avis de la direction, il reflète de manière adéquate la situation financière particulière de Léon. Cette mesure n'est pas présentée comme un substitut du bénéfice net, lequel, conformément aux normes IFRS, est un indicateur du rendement opérationnel.

Voici un rapprochement du bénéfice net déclaré au BAIIA ajusté :

Pour les

trimestres clos le



exercices clos le (en millions de dollars CA)

31 décembre 2022



31 décembre 2021



31 décembre 2022



31 décembre 2021 Bénéfice net

43,2



56,5



179,4



207,2 Charge d'impôt sur le résultat

13,9



17,9



56,8



69,2 Charges financières, montant net

6,0



2,9



21,5



15,0 Amortissement

27,1



27,7



110,0



112,0 (Gain) perte à la valeur du marché pour les instruments financiers dérivés

1,9



0,7



(3,0 )

(2,2 ) BAIIA ajusté

92,1



105,7



364,7



401,2



Chiffre d'affaires total du réseau de magasins

Le chiffre d'affaires total du réseau de magasins représente les produits agrégés comptabilisés dans les états financiers consolidés de la Société plus les ventes aux clients effectuées dans les magasins franchisés qui ne sont pas comprises dans les produits présentés dans les états financiers consolidés de la Société. Le chiffre d'affaires total du réseau de magasins ne constitue pas une mesure reconnue par les normes IFRS et il n'a pas une définition normalisée prescrite par les normes IFRS, mais il est un indicateur clé utilisé par la Société pour mesurer le rendement par rapport aux résultats de la période précédente. Par conséquent, le chiffre d'affaires total du réseau de magasins figurant dans le présent rapport de gestion peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Nous croyons qu'il est utile de communiquer cette mesure pour les investisseurs parce qu'elle sert d'indicateur de la force du réseau global de magasins de la Société, qui a, au bout du compte, une incidence sur les résultats financiers.

Chiffre d'affaires des franchises

Le chiffre d'affaires des franchises représente les ventes aux clients effectuées dans les magasins franchisés qui ne sont pas comprises dans les produits présentés dans les états financiers consolidés de la Société ni dans le chiffre d'affaires des magasins comparables présenté dans le rapport de gestion. Le chiffre d'affaires des franchises ne constitue pas une mesure reconnue par les normes IFRS et il n'a pas une définition normalisée prescrite par les normes IFRS, mais il est un indicateur clé utilisé par la Société pour mesurer le rendement par rapport aux résultats de la période précédente. Par conséquent, le chiffre d'affaires des franchises figurant dans le présent rapport de gestion peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Encore une fois, nous croyons qu'il est utile de communiquer cette mesure pour les investisseurs parce qu'elle sert d'indicateur de la force des marques de la Société, qui a, au bout du compte, une incidence sur les résultats financiers.

Mesures financières supplémentaires

La Société utilise des mesures financières supplémentaires pour divulguer des mesures financières qui ne sont pas a) présentées dans les états financiers et b) qui sont ou qui sont censées être divulguées périodiquement pour illustrer le rendement financier, la situation financière ou les flux de trésorerie passés ou futurs prévus, il ne s'agit pas d'une mesure financière non conforme aux normes IFRS, comme il est expliqué ci-dessus.

Chiffre d'affaires des magasins comparables

Le chiffre d'affaires des magasins comparables représente les ventes générées, à la fois en magasin et en ligne, par des magasins ouverts depuis plus de 12 mois sur une base annuelle. Le chiffre d'affaires des magasins comparables figurant dans ce rapport de gestion peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Cependant, cette mesure est couramment utilisée dans le secteur du commerce de détail. Nous croyons qu'il est utile de communiquer cette mesure pour les investisseurs parce qu'elle leur permet de mieux comprendre le niveau de croissance de notre entreprise.

Meubles Léon Limitée

Meubles Léon Limitée est le plus important détaillant de meubles, d'appareils électroménagers et d'appareils électroniques au Canada. Nos bannières de détail sont les suivantes : Léon, The Brick, The Brick Mattress Store et The Brick Outlet. Enfin, avec la bannière Midnorthern Appliance de la division de The Brick et la bannière Appliance Canada de la division de Léon, la Société est le plus important détaillant d'appareils électroménagers du pays auprès des constructeurs, des promoteurs immobiliers, des hôtels et des entreprises de gestion immobilière. Meubles Léon possède 306 magasins de détail sous diverses bannières d'un océan à l'autre au pays. La Société exploite six sites Web : leons.ca, thebrick.com, furniture.ca, midnorthern.com, transglobalservice.com and appliancecanada.com.

Mise en garde

Ce communiqué peut contenir des énoncés prospectifs qui sont assujettis à des risques et à des incertitudes connus et inconnus et qui pourraient mener à des résultats réels qui diffèrent sensiblement des résultats visés. Ces risques et incertitudes comprennent ceux décrits dans les rapports périodiques de Meubles Léon Limitée, dont le rapport annuel, ou les documents déposés de temps à autre par la Société auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières.

Le présent communiqué peut comprendre certains « énoncés prospectifs » qui ne sont pas constitués de faits historiques. Les énoncés prospectifs comprennent des estimations et des énoncés qui décrivent les plans, les objectifs ou les buts futurs de la Société, y compris des déclarations indiquant que la Société ou la direction s'attend à ce qu'une condition ou un résultat énoncé se produise. Les énoncés prospectifs se caractérisent par le recours à des termes comme les suivants : « croit », « prévoit », « s'attend à », « estime », « peut », « pourrait », « ferait », « fera » ou « planifiera ». Étant donné que les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses et tiennent compte de conditions et d'événements futurs, ils comportent, par nature, des risques et des incertitudes. Bien que ces énoncés soient fondés sur les renseignements dont dispose l'entreprise au moment de leur publication, celle-ci ne fournit aucune assurance que les résultats réels répondront aux attentes de la direction. Les risques, les incertitudes et les autres facteurs associés à l'information prospective pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, le rendement, les perspectives et les occasions réels diffèrent sensiblement de ceux suggérés par cette information ou qui lui sont implicites. Les renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué comprennent, sans s'y limiter, les objectifs, buts et plans futurs de l'entreprise, ainsi que les estimations des conditions du marché. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces renseignements prospectifs comprennent, sans toutefois s'y limiter, l'incapacité de cerner des occasions d'affaires avantageuses, l'incapacité de convertir les occasions d'affaires recherchées en avantages concrets pour la Société ou ses actionnaires, la capacité de la Société de contrer l'incidence potentielle de la COVID-19 sur les facteurs influençant les activités de la Société, les retards dans l'obtention des approbations requises des actionnaires et de la Bourse de Toronto ou l'incapacité de les obtenir, les variations des marchés boursiers, l'inflation, les variations des taux de change, les fluctuations des prix des produits de base, les retards dans l'avancement de projets et les risques énoncés dans les documents publics de la Société déposés sur SEDAR. Même si la Société croit que les hypothèses et les facteurs utilisés pour préparer l'information prospective dans ce communiqué sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces renseignements, qui s'appliquent uniquement à la date de publication du communiqué, et aucune garantie n'est fournie que ces événements se produiront dans les délais mentionnés ou même qu'ils se produiront ou non. À moins que la loi ne l'exige, la Société n'assume aucune obligation ou intention quant à la mise à jour ou à la révision des renseignements prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs.

