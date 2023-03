Alation a été qualifiée de leader de l'innovation dans le rapport GigaOm Radar for Data Governance

L'entreprise a reçu des notes élevées sur des critères clés : console de gestion centrale, catalogage des données sensibles, classification automatique et provenance des données

REDWOOD CITY, Californie, 06 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alation Inc. , leader des solutions de veille des données d'entreprise , a été qualifiée de leader de l'innovation dans le rapport GigaOm Radar for Data Governance . Alation est positionnée comme un « Fast Mover » (une entreprise agissant rapidement), mettant en valeur son approche dynamique et diversifiée vis-à-vis d'une gouvernance mettant des données de confiance entre les mains des utilisateurs tout en réduisant le risque. Alation a reçu les meilleures notes possibles sur des critères clés, notamment la console de gestion centrale, le catalogage des données sensibles, la classification automatique et la provenance des données.



« Alation est un leader du Gigaom Radar for Data Governance , et permet aux utilisateurs finaux de découvrir les données fiables pendant leur utilisation », a déclaré Andrew Brust , responsable de la catégorie des données et analyses chez GigaOm. « Cette capacité cruciale s'appuie sur l'intégration par Alation de son catalogue de données leader du marché à la Data Governance App . La gouvernance est essentielle pour les entreprises à la recherche de données leur permettant de tirer profit des opportunités commerciales modernes et souhaitant améliorer leur délai de transformation en informations exploitables, et c'est ce qu'offre la solution de gouvernance d'Alation avec une grande efficacité. L'entreprise continue d'investir dans ses capacités de gouvernance des données alors que les besoins des clients évoluent, les aidant à maintenir une conformité réglementaire actualisée, la confidentialité des données et des contrôles d'accès rigoureux. »

Alation a reçu des notes exceptionnelles dans trois catégories d'évaluation : délai d'accès, décentralisation et contextualisation. Selon le rapport GigaOm Radar, les forces d'Alation comprennent ses capacités intégrées dans son produit phare, Alation Data Catalog . Avec le catalogue de données comme base, la société simplifie et accélère la gérance des données et fournit une console de gestion rationalisée pour les politiques de gouvernance. Par ailleurs, Alation démontre son engagement vis-à-vis de la gouvernance des données à travers une option de services professionnels permettant d'évaluer les programmes de gouvernance d'une entreprise, de les améliorer et de configurer leurs besoins uniques sur l'application de gouvernance.

« Toutes les solutions de gouvernance des données ne sont pas créées égales », a déclaré Satyen Sangani , PDG et co-fondateur d'Alation. « Une approche universelle ne suffit pas alors que les entreprises renforcent leur posture de conformité relative aux données et réglementaire au sein d'environnements hybrides et multi-cloud. La solution de gouvernance des données d'Alation offre des données fiables, conformes et sûres qui sont adaptées à une analyse conjointement avec notre plateforme de veille des données faisant figure de meilleure de sa catégorie. Nous avons simplifié la gouvernance afin de mieux aider les dirigeants d'entreprises à lier les données gouvernées à des résultats commerciaux, ainsi qu'à démontrer la valeur qu'ils créent dans des sociétés telles que Crocs , Riot Games , Vattenfall , VillageCare et Virgin Australia . »

Le rapport GigaOm Radar analyse certains critères pour chaque fournisseur sur la base des ensembles de fonctionnalités et capacités de gouvernance techniques de leurs produits, notamment la maturité par rapport à l'innovation ainsi que l'approche fonctionnalité par rapport à l'approche plateforme. Contrairement à d'autres rapports, GigaOm Radar ne considère pas la part de marché fournisseur comme un indicateur, se concentrant plutôt sur la valeur de l'innovation et la différentiation par rapport à la position actuelle du marché. Plus une solution se trouve près du centre du radar, plus son exécution et sa valeur sont élevées : Alation est reconnue comme un leader de la gouvernance des données, occupant une position proche du centre.

Selon GigaOm, la gouvernance des données est « la conservation et la protection des données d'une entreprise ». Le rapport GigaOm Radar comprend une enquête sur le marché des produits de gouvernance des données, qui sont évalués sur des critères clés comme le délai d'accès, l'utilisabilité, la décentralisation, l'évolutivité et la contextualisation.

À propos d'Alation

Alation est le leader des solutions de veille des données d'entreprise, comprenant la recherche et la découverte de données, la gouvernance des données, la gestion des données, l'analyse et la transformation numérique. L'offre initiale d'Alation domine le marché des catalogues de données . Grâce à son puissant moteur d'analyse comportementale, à ses capacités de collaboration intégrées et à ses interfaces ouvertes, Alation associe l'apprentissage automatique à des connaissances humaines pour relever avec succès les défis les plus exigeants en matière de gestion des données et des métadonnées. Plus de 450 entreprises stimulent la culture des données, améliorent la prise de décision et obtiennent des résultats commerciaux avec Alation, notamment American Family Insurance, Autozone, Cisco, Draft Kings, Exelon, Fifth Third Bank, Finnair, NASDAQ, Parexel, Pfizer, Salesforce, Virgin Australia et Vistaprint. Basée dans la Silicon Valley, Alation a été classée dans la liste des meilleurs lieux de travail d'Inc. Magazine à trois reprises. L'entreprise fait également partie des Best Workplaces™ for Women au Royaume-Uni en 2022, et a été reconnue parmi les Best Workplaces™ du Royaume-Uni dans le secteur des technologies en 2022. La société est soutenue par des investisseurs en capital-risque de premier plan, notamment Blackstone, Costanoa, Databricks Ventures, DCVC, Dell Technologies Capital, Hewlett Packard Enterprise, Icon, ISAI Cap, Riverwood Capital, Salesforce Ventures, Sanabil Investments, Sapphire, Snowflake Ventures, Thoma Bravo et Union Grove. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur le site www.alation.com .