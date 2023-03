Midland génère de nouvelles cibles d’exploration sur plusieurs de ses projets à la Baie James et agrandit son portefeuille de projets pour le lithium

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 06 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland » ou la « Société ») (TSX-V : MD) a le plaisir d’annoncer que la Société a complété une étude de ciblage régional pour la minéralisation en lithium dans la région d’Eeyou Istchee Baie-James, laquelle attire beaucoup d’attention depuis quelque temps pour son potentiel et ses minéralisations en lithium. De nouvelles cibles ont été identifiées sur plusieurs projets présentement détenus à 100 % par Midland qui étaient jugés très favorables pour leur potentiel en lithium, et de nouveaux projets ont aussi été acquis le 28 février 2023 par désignation sur carte pour leur potentiel d’exploration pour le lithium.



Faits saillants

Nouvelle forte anomalie en lithium dans les sédiments de fonds de lacs identifiée sur le projet Komo, situé à 20 km à l’ouest du gîte de lithium James Bay d’Allkem;

Nouveau regroupement de fortes anomalies en lithium dans les sédiments de fonds de lacs identifié sur le projet Shire et situé le long des amphibolites du Lac des Montagnes qui encaissent le gîte de lithium Whabouchi environ 60 km au sud-ouest;

Nouvelles fortes anomalies en lithium dans les sédiments de fonds de lacs sur le bloc Chisaayuu (projet Mythril Régional);

Nouvelles anomalies en lithium dans les sédiments de fonds de lacs sur le projet Mythril;

Importantes acquisitions de nouveaux claims afin de couvrir de nouvelles cibles générées par le traitement statistique des analyses de sédiments de fonds de lacs.

Les nouvelles cibles sont le fruit d’un important traitement statistique de plus de 23 000 analyses de sédiments de fonds de lacs qui ont été extraites de SIGÉOM, la base de données numériques du gouvernement du Québec, complémentées par des données supplémentaires issues de levés plus locaux et à plus haute résolution comme ceux réalisés par Midland. Le traitement statistique visait à identifier l’empreinte de minéralisations et de pegmatites de type S enrichies en lithium et à définir des cibles d’exploration. Ce type de traitement a prouvé sa capacité à identifier positivement des anomalies dans les sédiments de fonds de lacs autour des récentes découvertes de lithium et autres projets plus avancés dans la région d’Eeyou Istchee Baie-James. D’autres empreintes nouvelles et similaires ont aussi été identifiées dans l’environnement secondaire, définissant ainsi de nouvelles cibles sur plusieurs projets actifs de Midland tout en générant des cibles et des acquisitions de claims.

Midland compte 4 166 claims couvrant une superficie totale de 2 163 kilomètres carrés de terrains dans la région d’Eeyou Istchee Baie-James, ce qui en fait l’un des plus importants détenteurs de claims dans la région. Quatre projets de Midland, soit Komo, Galinée, Shire et Mythril Régional, ont récemment été identifiés comme étant très prometteurs pour leur potentiel en lithium en raison de similitudes géologiques frappantes avec des découvertes de lithium adjacentes et la présence notable de lithium (Li), tantale (Ta) et/ou béryllium (Be) dans des échantillons de roches historiques. De plus, l’étude statistique a permis d’identifier de nouvelles cibles sur les projets Komo, Shire, Mythril Régional et Mythril. Il est à noter qu’ aucun de ces projets n’a été exploré spécifiquement pour le lithium par le passé. La présence de Li, Ta et/ou Be observée sur chacun de ces projets n’a été découverte que lors de l’exploration pour d’autres substances.

Projet Komo

Le projet Komo est situé à environ 20 kilomètres à l’ouest du gîte de lithium James Bay d’Allkem. Il est situé au contact entre les sous-provinces géologiques de La Grande et Nemiscau, la même structure géologique majeure qui encaisse le gîte de lithium James Bay et qui a vraisemblablement joué un rôle critique dans sa genèse. Des travaux de prospection pour l’or en 2022 ont mené à la découverte d’un affleurement de pegmatite enrichi en Li-Ta-Be qui a livré des teneurs de 0,04 % Li 2 O, 159 ppm Ta, 396 ppm Be en échantillon choisi. Par ailleurs, une forte anomalie dans les sédiments de fonds de lacs située le long du contact favorable a été identifiée. Cette cible rehausse le fort potentiel en lithium du projet Komo lorsqu’on la combine aux valeurs fortement anomales en Li-Ta-Be et au contexte géologique très favorable.

Projet Shire

Le projet Shire couvre des amphibolites du Groupe géologique du Lac des Montagnes, l’encaissant du gîte de lithium Whabouchi situé à environ 60 kilomètres au sud-ouest de Shire. Le gîte de lithium Whabouchi est caractérisé par une intrusion de pegmatite assignée à la Suite granitique de Senay, qui recoupe également les amphibolites du Groupe du Lac des Montagnes. En 2021, le gouvernement du Québec a cartographié pas moins de six intrusions granitiques de cette même Suite granitique de Senay hautement favorable sur le projet Shire. Aucune des intrusions pegmatitiques favorables n’a été analysée pour le lithium. Le projet Shire est aussi situé à la limite entre les sous-provinces géologiques de La Grande et d’Opatica, une structure majeure qui pourrait avoir joué un rôle critique dans la mise en place de pegmatites riches en lithium dans la région. Un regroupement de plusieurs fortes anomalies en lithium dans les sédiments de fonds de lacs a été identifié sur le projet. Dans le cadre des travaux d’exploration historiques réalisés par Midland pour les métaux usuels, un affleurement de pegmatite à tourmaline et grenat a livré une valeur fortement anomale de 399 ppm Be (en échantillon choisi), mais n’a pas été analysé pour le Li, Ta, Cs ou Rb. Les nouvelles cibles favorables dans les sédiments de fonds de lacs, combinées à ces caractéristiques géologiques et ces fortes indications de la présence de pegmatites métallifères sur le projet suggèrent un important potentiel d’exploration pour le lithium.

Projet Mythril Régional

Le projet Mythril Régional est un vaste projet comptant plusieurs grands blocs de claims. Le bloc de claims Mythril Est est situé à 7 kilomètres au nord-est, directement dans l’extension latérale du champ de pegmatite Corvette (détenu par Patriot Battery Metals). Sur un autre bloc de claims, Chisaayuu, une compilation des travaux historiques réalisés par Midland a révélé de fortes indications d’un potentiel pour des pegmatites enrichies en Li-Be-Ta. Lors de travaux d’exploration pour le cuivre en 2022, un affleurement de pegmatite a livré deux valeurs fortement anomales en lithium dans des échantillons choisis : 0,12 % Li 2 O et 0,04 % Li 2 O. Par ailleurs, un nouveau regroupement bien défini d’anomalies en lithium dans les sédiments de fonds de lacs a été identifié près du contact entre les roches intrusives granitiques et les amphibolites sur le projet. Des échantillons choisis de blocs pegmatitiques provenant d’autres blocs de claims du secteur ont aussi livré des valeurs fortement anomales en Li-Ta-Sn : 0,03 % Li 2 O, 23 ppm Ta, 50 ppm Sn; 0,02 % Li 2 O, 72 ppm Ta. Aucune de ces anomalies n’a fait l’objet d’un suivi. Ces éléments suggèrent aussi un potentiel d’exploration favorable pour le lithium sur le projet Mythril Régional, qui n’a jamais été exploré pour le lithium.

Projet Mythril

Le projet Mythril est situé à quelques kilomètres au nord-ouest et au nord des pegmatites explorées par Patriot Battery Metals sur Corvette. Sur ce projet, Midland a découvert le système minéralisé en cuivre-or de Mythril par prospection à la fin-2018 et a conclu un investissement stratégique avec BHP Canada Inc. (« BHP ») au printemps de 2019 totalisant 5,85 millions de dollars pour réaliser de l’exploration pour le cuivre au Québec. Le projet a récemment fait l’objet d’une entente d’option pour les éléments critiques dont le lithium avec Exploration Brunswick inc. De nouvelles anomalies modérées en lithium dans les sédiments de fonds de lacs ont été identifiées sur le projet, qui jusqu’à maintenant n’a jamais été exploré pour le lithium.

Acquisitions de nouveaux claims

Les acquisitions de nouveaux claims découlent des nouvelles cibles générées par le traitement statistique des analyses de sédiments de fonds de lacs, combinées à une évaluation géologique de l’environnement sous-jacent pour son potentiel favorable au lithium.

Le projet Picard est constitué de 65 claims situés à environ 66 kilomètres au nord-est du gîte de lithium Whabouchi et à 9 kilomètres au nord du projet Shire. Le projet englobe un regroupement de plusieurs valeurs anomales dans les sédiments de fonds de lacs avec des anomalies allant jusqu’au > 99,5e rang centile de la base de données entière. Le projet couvre aussi des paragneiss dérivés de wackes et des roches tonalitiques contenant des intrusions granitiques à muscovite à proximité, au nord d’une importante structure à la bordure nord du Groupe du Lac des Montagnes.

Le projet Warp est constitué de 112 claims contigus situés à environ 63 kilomètres à l’est du gîte de lithium Whabouchi. Le projet englobe des valeurs fortement anomales dans les sédiments de fonds de lacs avec plusieurs anomalies allant jusqu’au > 99,5e rang centile de la base de données entière. Le projet est situé dans la Sous-province d’Opatica, où des pegmatites recoupant des roches tonalitiques ont récemment été identifiées par les levés cartographiques gouvernementaux en 2021. Ce secteur est largement sous-exploré.

Le projet Sulu est constitué d’un total de 175 claims répartis en deux blocs, respectivement situés à environ 40 et 50 kilomètres au nord-ouest et au nord du gîte de lithium Moblan. Les deux blocs sont situés dans des portions de la Sous-province d’Opatica qui n’ont fait l’objet que d’une cartographie limitée à l’échelle régionale. L’unité générale qui couvre les deux blocs est décrite comme un « granite contenant des pegmatites et des inclusions de paragneiss ». Le bloc Sulu SO (22 claims) couvre une forte anomalie dans les sédiments de fonds de lacs avec une valeur calculée au-dessus du 99,5e rang centile. Le bloc Sulu NE présente aussi plusieurs anomalies de sédiments de fonds de lacs dans le même rang centile. Ce secteur est largement sous-exploré et n’a pas été cartographié en détail mais il présente des valeurs anomales en lithium dans les sédiments de fonds de lacs.

Midland planifie actuellement des programmes d’exploration sur ces projets et présentera une mise à jour plus détaillée de ces programmes au cours des semaines à venir.

Mises en garde :

Notez que les teneurs des échantillons choisis et des blocs erratiques peuvent ne pas être représentatives des zones minéralisées.

Les minéralisations des gîtes de lithium Corvette, Whabouchi, Moblan et James Bay Lithium peuvent ne pas être représentatives des minéralisations qui pourraient être identifiées sur les différentes propriétés de Midland mentionnées dans ce communiqué.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or et de métaux critiques de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que BHP Canada Inc., Rio Tinto Exploration Canada Inc., Wallbridge Mining Company Ltd, Probe Gold Inc., Mines Agnico Eagle Limitée, Osisko Développement Corp., SOQUEM inc., Exploration Brunswick inc., le Fonds d’exploration minière du Nuvavik et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

Ce communiqué de presse a été préparé par Mario Masson, géo., Vice-président Exploration chez Midland et personne qualifiée selon le Règlement 43-101, qui a également approuvé le contenu technique du communiqué de presse.

Pour plus d’information, veuillez consulter le site web de Midland ou communiquer avec :

Gino Roger, président et chef de la direction

Tél. : 450 420-5977

Téléc. : 450 420-5978

Courriel : info@midlandexploration.com

Site web : www.midlandexploration.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs qui sont assujettis à des risques connus et inconnus et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des résultats escomptés. Ces risques et ces incertitudes comprennent ceux décrits dans les rapports périodiques de Midland, notamment dans le rapport annuel ou dans les documents déposés par Midland de temps à autre auprès des autorités de règlementation en valeurs mobilières.

