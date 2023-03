Stonebranch enregistre une croissance sans précédent en 2022 et prévoit une réussite continue pour 2023

Stonebranch annonce un chiffre d'affaires et des acquisitions de clients record grâce aux améliorations apportées à la plateforme Universal Automation Center (UAC)

/EIN News/ -- ALPHARETTA, Géorgie, 06 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stonebranch, un fournisseur de premier plan de solutions d'orchestration et d'automatisation des services, a annoncé sa meilleure année en termes de croissance et de chiffre d'affaires en 2022, propulsés par l'établissement de nouvelles relations clients, l'introduction d'offres produits innovantes et son expansion dans de nouvelles régions géographiques. Par ailleurs, la société continue d'être hautement reconnue par des analystes du secteur de haut rang, des sites d'examen par les pairs et ses propres employés, le tout contribuant à sa réussite.



Nouvelles relations clients

Stonebranch a enregistré un chiffre d'affaires historique en 2022, en partie grâce à une augmentation considérable de nouveaux clients dans une vaste gamme de secteurs, notamment les finances, la fabrication, l'administration publique, les technologies et la consultation. Malgré leurs profils divers, ces entreprises partagent un objectif commun : centraliser le contrôle, la connectivité et l'observabilité des charges de travail automatisées dans les environnements informatiques hybrides complexes.

« Nous sommes ravis d'annoncer que 2022 a été une année de réussite phénoménale pour Stonebranch, et nous sommes impatients de tirer parti de cet élan en 2023 », a déclaré Giuseppe Damiani, PDG de Stonebranch. « Nous avons atteint un jalon significatif en ajoutant plus d'entreprises que jamais auparavant au sein de notre clientèle. Stonebranch est fière de travailler en partenariat avec ces organisations avant-gardistes et nous nous réjouissons de continuer à fournir des solutions d'automatisation informatique de pointe qui répondront à leurs besoins en constante évolution. »

Améliorations des produits

Stonebranch UAC a fait l'objet d'une série d'amélioration passionnantes en 2022, dans le but d'offrir une valeur accrue aux organisations cherchant à optimiser leurs opérations informatiques, à atteindre une meilleure efficacité et à stimuler leur croissance commerciale :

Universal Data Mover Gateway (UDMG) : UDMG est une nouvelle solution de transfert de fichiers gérés (MFT pour managed file transfer) B2B qui permet de partager des données en temps réel avec des partenaires commerciaux externes. Elle fait partie intégrante de l'offre de transfert de données complète de Stonebranch sur la plateforme UAC, qui permet aux utilisateurs de déplacer facilement des données d'environnements sur site au cloud, ainsi qu'entre différents environnements cloud dans un environnement multi-cloud.

Expérience utilisateur (UX) revisitée sur UAC : la plateforme basée sur navigateur UAC offre désormais une interface moderne améliorée qui permet plus facilement que jamais de gérer et d'orchestrer des processus informatiques à travers des environnements informatiques hybrides. Cette nouvelle interface est conçue pour optimiser l'expérience utilisateur, simplifier les flux d'automatisation et rendre la plateforme UAC plus intuitive et accessible pour tous les utilisateurs.

Nouvelles intégrations pour connecter les applications et les systèmes : La collection d'extensions pré-construites de Stonebranch aide les utilisateurs à orchestrer leurs environnements informatiques hybrides en reliant les flux de travail à travers les fournisseurs de services cloud, les outils de pipeline de données (DataOps), les plateformes de développeurs (DevOps), les applications commerciales et les services de modernisation des mainframes. Les nouveaux ajouts au catalogue complet sur le Stonebranch Integration Hub incluent AWS Glue, AWS Mainframe Modernization, SAP Integrated Business Planning, Slack Bot et Visual Studio Code.



« La plateforme UAC fournit aux organisations dans le monde entier des capacités d'automatisation, d'observabilité et de conformité réglementaire en orchestrant les charges de travail informatiques et les flux de travail commerciaux », a commenté Peter Baljet, directeur technologique chez Stonebranch. « L'intégration harmonieuse du MFT dans la plateforme UAC constitue un accomplissement significatif qui distingue Stonebranch de ses concurrents. Nous sommes ravis du succès d'UAC en 2022 et enthousiastes concernant notre feuille de route pour l'avenir. Notre équipe est dédiée à améliorer de manière continue la plateforme afin de fournir encore plus de valeur à nos clients. »

Validant encore davantage l'engagement de Stonebranch en matière d'excellence, la société a remporté plusieurs récompenses du secteur en 2022 :

Gartner ® : le cabinet de recherche et de consultation a reconnu Stonebranch dans une variété de rapports et de guides, notamment le Guide du marché pour les outils DataOps, le Guide du marché pour les plateformes d'orchestration et d'automation des services (SOAP) et bien plus encore.

le cabinet de recherche et de consultation a reconnu Stonebranch dans une variété de rapports et de guides, notamment le Guide du marché pour les outils DataOps, le Guide du marché pour les plateformes d'orchestration et d'automation des services (SOAP) et bien plus encore. G2 : la plateforme d'examen par les pairs a nommé Stonebranch leader dans le rapport G2 Grid® pour le transfert de fichiers gérés et le rapport G2 Grid pour l'automatisation de la charge de travail.

Expansion mondiale et satisfaction des employés

Stonebranch a enregistré une augmentation considérable de sa main-d'œuvre mondiale en 2022, agrandissant ainsi ses bureaux aux États-Unis, en Allemagne, en Grèce et en Malaisie. En outre, la société a ouvert un nouveau pôle technologique à Skopje, en Macédoine du Nord, étendant davantage sa présence et ses capacités pour l'innovation.

De plus, Stonebranch a reçu le prix Metro Atlanta Top Workplaces 2022, témoignant du dévouement de la société envers ses employés et sa mission d'offrir une culture engagée et dynamique sur le lieu de travail.

M. Damiani a souligné l'importance des valeurs de la société dans la réalisation de sa mission, affirmant : « Notre culture repose sur six valeurs qui nous sont chères : cordialité, brillance, audace, curiosité, inclusivité et équilibre. Ces valeurs jouent un rôle central dans notre mission de rendre la puissance de l'automatisation informatique d'entreprise disponible pour tout le monde. »

À propos de Stonebranch

Stonebranch crée des solutions d'orchestration et d'automatisation des technologies de l'information qui transforment les environnements informatiques d'entreprise d'une automatisation simple des tâches informatiques en une automatisation sophistiquée et en temps réel des services d'entreprise. Quel que soit le degré d'automatisation, la plateforme Stonebranch est simple, moderne et sécurisée. Grâce à l'Universal Automation Platform de Stonebranch, les entreprises peuvent orchestrer de manière transparente les charges de travail et les données à travers les écosystèmes technologiques et les silos. Basée à Atlanta, en Géorgie, avec des points de contact et d'assistance dans les Amériques, en Europe et en Asie, Stonebranch sert certaines des plus grandes institutions financières, de fabrication, de santé, de voyage, de transport, d'énergie et de technologie au monde.





Contact Scott Davis Vice-président du marketing mondial, Stonebranch scott.davis@stonebranch.com