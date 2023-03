Ensurge partage des données techniques démontrant que les performances de sa microbatterie au lithium à l'état solide élimineront les obstacles à l'innovation des appareils portables et audibles

Arvind Kamath, vice-président exécutif d'Ensurge, a rejoint d'autres experts en batteries lors de l'événement TechBlick afin de rendre compte des étapes clés dans le développement de sa technologie de microbatterie au lithium rechargeable à l'état solide

/EIN News/ -- SAN JOSÉ, Californie, 06 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ensurge Micropower (OSE : ENSU, et OTCIQ : ENMPY) a publié des données montrant que sa technologie de microbatterie au lithium à l'état solide surpassera les performances des alternatives au lithium-ion (Li-ion) dans les produits portables et audibles, avec une densité énergétique doublée et une vitesse de rechargement triplée. Les limites des microbatteries Li-ion empêchaient les fabricants de produits de répondre à la demande grandissante du marché en nouvelles fonctions et capacités de rechargement améliorées.



Ensurge a fourni aux participants de la conférence TechBlick des données de tests des cellules de base de sa microbatterie. Ensurge a fourni des cellules de base similaires à des fabricants et partenaires stratégiques potentiels en octobre. Arvind Kamath, vice-président de la technologie et de l'ingénierie chez Ensurge, a été invité aux côtés d'autres fabricants, centres de recherche et analystes du marché de premier plan pour s'exprimer le mois dernier lors du forum, dont le sujet était « Solid-State Batteries: Innovations, Promising Start-ups & Future Roadmap » (Batteries à l'état solide : innovations, start-ups prometteuses et feuille de route pour l'avenir).

« Les couches productrices d'énergie de la microbatterie Ensurge sont assez fines et la clé pour obtenir une densité volumétrique d'énergie (volumetric energy density, VED) élevée consiste à minimiser l'espace occupé par les matériaux non producteurs d'énergie comme les substrats et le packaging », a déclaré M. Kamath. « Notre utilisation de substrats d'acier inoxydable de 10 microns et d'un processus exclusif d'empilage et de packaging des cellules de base nous permet d'atteindre la VED sans précédent de plus de 700 Watts-heure par litre (Wh/L) dans nos capacités cibles de 1 à 100 milliampères-heure. »

M. Kamath a évoqué le choix d'Ensurge d'opter pour une chimie au lithium à l'état solide sans anode et l'utilisation de sa propre installation de traitement en rouleaux permettant à Ensurge d'adapter la production dans un environnement de fabrication conventionnel. Il a aussi partagé les résultats de rechargement, de déchargement et de spectroscopie d'impédance électromécanique (Electromechanical Impedance Spectroscopy, EIS) démontrant la capacité de rechargement rapide de la microbatterie d'Ensurge, atteignant une capacité de 80 % en moins de 20 minutes. Kamath a partagé des données démontrant que les cellules de base de la microbatterie d'Ensurge avaient réalisé des centaines de cycles au cours des quelques derniers mois.

« Ces étapes majeures en termes de performance démontrent une nouvelle fois que la microbatterie au lithium à l'état solide d'Ensurge devrait remplacer les alternatives au Li-ion dans les appareils portables et audibles tout en conférant à ces produits de nouvelles fonctions et capacités transformatrices », a commenté M. Kamath. « Les microbatteries d'Ensurge, qui seront produites en masse cette année, combleront un très vaste fossé du marché : celui des batteries de petite taille et ultra-fines optimisées pour les exigences spécifiques des applicables portables et audibles. »

Ensurge a développé une microbatterie au lithium à l'état solide qui peut, pour la première fois, être fabriquée en utilisant un processus de fabrication standard en rouleaux plutôt qu'en employant un environnement de production à zéro humidité et basé sur l'argon (AR). Ceci, associé à des techniques de packaging avancées et à un empilage de cellules à haute densité, offre des facteurs de forme personnalisables pour la microbatterie et davantage de capacité énergétique que le Li-ion dans un package plus petit avec un rechargement plus rapide. Cette microbatterie fournit aussi à la fois la puissance et la capacité nécessaires pour de plus longues périodes de connectivité sans fil et des impulsions de courant plus élevées pour la transmission sans fil. Elle peut être assemblée dans les produits portables et audibles en utilisant la même technologie de montage en surface (Surface Mount Technology, SMT) standard que les autres composants électroniques, contrairement aux batteries Li-ion qui requièrent l'assemblage ou le soudage manuel d'un support pour pile bouton sur les circuits imprimés (CI).

À propos d'Ensurge Micropower

Fidèle à son slogan Energizing Innovation™, Ensurge énergise l'innovation avec la première microbatterie au lithium à l'état solide ultra-fine, flexible, fiable et fondamentalement sûre pour la classe d'appareils portatifs, de capteurs connectés et autres de 1 à 100 milliampères-heure (mAh). La microbatterie innovante d'Ensurge permet des produits rechargeables à haute densité énergétique, idéaux pour les applications à facteur de forme limité, y compris les audibles (prothèses auditives et casques sans fil), les appareils portables numériques et de santé, les appareils de sport et de fitness, ainsi que les solutions de capteurs IdO qui utilisent la récupération d'énergie pour alimenter des objets du quotidien. L'usine de fabrication de pointe de la société, située au cœur de la Silicon Valley, combine une technologie brevetée des procédés et l'innovation des matériaux à l'échelle de méthodes de production en rouleaux pour apporter les avantages de la technologie d'Ensurge aux marchés établis et en expansion.

Contact

Vijay Parmer

VP de la vente et du marketing

vijay.parmar@ensurge.com