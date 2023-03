Ensurge veröffentlicht technische Daten, die belegen, dass die Leistung von Festkörper-Lithium-Mikrobatterien die Hindernisse für Innovationen im Bereich von Wearables und Hearables beseitigen wird

Arvind Kamath, Executive Vice President von Ensurge, hat zusammen mit anderen Batterieexperten auf der TechBlick-Veranstaltung über wichtige Meilensteine in der Entwicklung der wiederaufladbaren Lithium-Mikrobatterie-Technologie berichtet

/EIN News/ -- SAN JOSE, Kalifornien, March 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ensurge Micropower (OSE: ENSU und OTCIQ: ENMPY), hat Daten veröffentlicht, die zeigen, dass seine Festkörper-Lithium-Mikrobatterie-Technologie die Leistung von Lithium-Ionen (Li-ion)-Alternativen in Wearable- und Hearable-Produkten übertreffen wird – mit einer doppelt so hohen Energiedichte und einer dreimal so hohen Ladegeschwindigkeit. Die Beschränkungen von Li-Ionen-Mikrobatterien haben Produkthersteller bisher daran gehindert, die wachsende Marktnachfrage nach neuen Funktionen und verbesserten Lademöglichkeiten zu erfüllen.



Ensurge stellte den Teilnehmern der TechBlick-Konferenz Daten zur Verfügung, die das Unternehmen bei Tests der Kernzellen seiner Mikrobatterie gesammelt hatte. Ensurge hat im Oktober ähnliche Kernzellen für Hersteller und potenzielle strategische Partner bereitgestellt. Arvind Kamath, Vice President of Technology and Engineering bei Ensurge, wurde zusammen mit anderen führenden Herstellern, Forschungszentren und Marktanalysten eingeladen, auf dem Forum mit dem Schwerpunkt „ Solid-State Batteries: Innovations, Promising Start-ups & Future Roadmap “ (Festkörperbatterien: Innovationen, vielversprechende Start-ups und Zukunftsfahrplan), das im letzten Monat stattfand, einen Vortrag zu halten.

„Die energieerzeugenden Schichten in der Ensurge-Mikrobatterie sind recht dünn, und der Schlüssel zum Erreichen einer hohen volumetrischen Energiedichte (VED) liegt in der Minimierung des Platzbedarfs für nicht energieerzeugende Materialien wie die Substrate und die Verpackung“, so Kamath. „Unsere Verwendung von 10-Mikron-Edelstahlsubstraten und ein proprietäres Verfahren zum Stapeln und Verpacken von Kernzellen ermöglichen es uns, eine beispiellose VED von mehr als 700 Wattstunden pro Liter (Wh/l) innerhalb unserer angestrebten Kapazitäten von 1-100 Milliamperestunden zu erreichen.“

Kamath erläuterte die Entscheidung von Ensurge für eine anodenlose Festkörper-Lithiumchemie und die Verwendung einer eigenen Rolle-zu-Rolle-Verarbeitungsanlage, die es Ensurge ermöglicht, die Produktion in einer konventionellen Fertigungsumgebung zu skalieren. Er berichtete auch über die Ergebnisse der Lade- und Entladevorgänge sowie der elektromechanischen Impedanzspektroskopie (EIS), die die Schnellladefähigkeit der Ensurge-Mikrobatterie belegen, die in weniger als 20 Minuten 80 Prozent der Kapazität erreicht. Kamath präsentierte Daten, die zeigten, dass die Kernzellen der Ensurge-Mikrobatterie in den letzten Monaten Hunderte von Zyklen erreicht haben.

„Diese Leistungsmeilensteine sind eine weitere Bestätigung dafür, dass die Festkörper-Lithium-Mikrobatterie von Ensurge in der Lage ist, Li-Ionen-Alternativen in Wearables und Hearables zu ersetzen und diesen Produkten neue, transformative Funktionen und Fähigkeiten zu verleihen“, so Kamath. „Die Ensurge-Mikrobatterien, die in diesem Jahr in die Serienproduktion gehen, werden eine sehr große Marktlücke für kleine, ultradünne Batterien füllen, die für die speziellen Anforderungen von Anwendungen in Wearables und Hearables optimiert sind.“

Ensurge hat eine Festkörper-Lithium-Mikrobatterie entwickelt, die zum ersten Mal in einem Standard-Rolle-zu-Rolle-Fertigungsverfahren und nicht in einer feuchtigkeitsfreien und argonbasierten Produktionsumgebung hergestellt werden kann. In Verbindung mit der Stapelung von Zellen mit hoher Dichte und fortschrittlichen Verpackungstechniken ermöglicht dies anpassbare Mikrobatterie-Formfaktoren und eine höhere Energiekapazität als bei Lithium-Ionen-Batterien in einem kleineren Gehäuse mit schnellerem Laden. Die Mikrobatterie liefert außerdem sowohl die Leistung als auch die Kapazität für längere Zeiträume der drahtlosen Verbindung und höhere Stromimpulse für die drahtlose Übertragung. Im Gegensatz zu Li-Ionen-Batterien, bei denen ein Knopfzellen-Sockel von Hand zusammengesetzt oder auf die Leiterplatten gelötet werden muss, können sie in Wearable- und Hearable-Produkte mit der gleichen Standard-Oberflächenmontagetechnik (SMT) wie andere elektronische Komponenten eingebaut werden.

Ensurge is Energizing Innovation™ – mit der ersten ultradünnen, flexiblen, zuverlässigen und grundlegend sicheren Festkörper-Lithium-Mikrobatterie für tragbare Geräte, vernetzte Sensoren und weitere Anwendungen aus der Klasse 1 bis 100 mAh. Die innovative Mikrobatterie von Ensurge ermöglicht energiedichte, wiederaufladbare Produkte, die optimal für Anwendungen mit Abmessungseinschränkungen geeignet sind, wie z. B. Hearables (Hörgeräte und kabellose Kopfhörer), digitale und gesundheitsbezogene Wearables, Sport- und Fitnessgeräte sowie IoT-Sensorlösungen, die die Energiegewinnung zur Stromversorgung von Alltagsgegenständen nutzen. Die hochmoderne Produktionsanlage des Unternehmens im Herzen des Silicon Valley kombiniert patentierte Prozesstechnologie und Materialinnovation mit Produktionsmethoden im Rolle-zu-Rolle-Verfahren, um die Vorteile der Ensurge-Technologie auf etablierte und expandierende Märkte zu bringen.

