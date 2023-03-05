享譽全球的領先律師事務所 ROSEN 鼓勵蒙受損失的 BlockFi Interest Account 投資者在針對 Zac Prince，Flori Marquez，Amit Cheela，David Olsson 和 Samia Bayou 的證券集體訴訟的重要截止日期前聘請律師

/EIN News/ -- 紐約, March 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 宣布代表 BlockFi Interest Accounts （「BIA」） 的投資者在 2019 年 3 月 4 日至 2022 年 11 月 28 日（含上述兩日）期間（「集體訴訟期」）對 Zac Prince, Flori Marquez, Amit Cheela, David Olsson, 以及 Samia Bayou（統稱為「被告」）提起集體訴訟。該案已提起集體訴訟。若您希望擔任首席原告，請務必於 2023 年 5 月 1 日前向法院提出申請。



影響：若您在集體訴訟期間購買了 BIA 證券，您可能有權獲得賠償，並透過後酬約定而無須支付任何自付費用或成本。

下一步行動：欲加入針對 BlockFi 的集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=12656 ，或撥打免費電話 866-767-3653 或發送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 諮詢 Phillip Kim 律師，瞭解集體訴訟案的資訊。該案已提起集體訴訟。若您希望擔任首席原告，請務必於 2023 年 5 月 1 日前向法院提出申請。首席原告是集體訴訟中代表其他成員主導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 為全球投資者代理法律事務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，被告作出虛假和誤導性陳述以推廣 BIA，包括 BIA 是一種安全的收息方法。此外，訴訟指控，除其他事項外，被告遺漏並隱瞞了與 BIA 相關風險的重要資訊，透過 BlockFi 將相關資訊洩露給 FTX Trading，Ltd.（「FTX」）和 Sam Bankman-Fried 的交易公司 Alameda Research（「Alameda」），隨後 FTX 和 Alameda 這兩家公司在大規模欺詐行為被揭露後倒閉。在 FTX 倒閉後，訴訟指控 BlockFi 凍結了 BIA 的提款，損害了 BIA 投資者的利益。此外，BIA 投資者對 BlockFi 與其他實體之間的利益衝突和自我交易一無所知，例如由 Tyler 和 Cameron Winklevoss 控制的 Gemini Trust LLC。訴訟進一步指控 BlockFi 和個別被告違反 1933 年《證券法》第 5、11、12 (a) (2) 和 15 條，向投資者出售 BIA，從事非法提供和出售證券。訴訟還指控被告違反了 1934 年《證券交易法》第10 (b) 條和第 20 條以及麻薩諸塞州普通法第 110A 章。

欲加入針對 BlockFi 的集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=12656 ，或撥打免費電話 866-767-3653 或發送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 諮詢 Phillip Kim 律師，瞭解集體訴訟案的資訊。

上述集體訴訟尚未得到認證。在集體訴訟獲得認證之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師，也可以繼續作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否擔任首席原告無關。

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