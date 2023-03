LEGISLATIVE NEWS: House passes bill to regulate conditions in private detention facilities / Cámara aprueba proyecto de ley para regular condiciones en centros privados de detención

Watch Rep. Lillian Ortiz-Self’s Floor remarks / Vea el discurso en el Pleno de la Rep. Lillian Ortiz-Self (incluye subtítulos en español):

Ver más abajo para la versión en español

OLYMPIA—This past Tuesday, the Washington House of Representatives passed, with a bipartisan majority, a bill regulating conditions in private detention facilities in Washington. House Bill 1470, sponsored by Rep. Lillian Ortiz-Self (D-Mukilteo), mandates that conditions at private detention facilities are up to the same standards as public facilities. It tasks the Department of Health with regulating and inspecting these facilities, and it allows the Attorney General to enforce violations of these rules. The bill also creates a private right of action and civil penalties for violations and subjects these facilities to the Public Records Act.

“This bill is about sending a message to private detention facilities that, if they are going to make money off of people in our state, they must abide by the same standards as our public facilities,” said Ortiz-Self. “This bill is about making sure these private corporations understand that basic human rights are not an option. If you operate a facility for profit in Washington, you will abide by our rules. This bill will increase transparency and accountability when they do not provide the basic human rights everyone is entitled to.”

Currently, there is only one private detention facility in Washington, the Northwest ICE Processing Center in Tacoma, which is run by the Florida-based corporation, GEO Group Inc. In 2021, the Legislature passed HB 1090, also authored by Rep. Ortiz-Self, which banned private detention facilities in Washington. However, that legislation is still currently being litigated.

“Despite working on this issue, year after year, we continue to hear about the intolerable and abominable conditions in the Northwest ICE Processing Center. For years we have been hearing about ongoing abuses as this facility. It is a center that continues to have hunger strikes and punishes people for engaging in hunger strikes. I don’t know what it takes to be so desperate that you go on a hunger strike, but people in this center are doing that,” said Ortiz-Self. “These violations continue, despite the fact that they know we are watching them. Transparency is not part of their contract. This bill will send a clear message that if you make money in our state off of our most vulnerable population, you will respect basic needs and everyone’s humanity.”

During the hearing for HB 1470, the Community Safety, Justice, & Reentry Committee heard extensive and disturbing testimony about the Northwest ICE Processing Center, formerly the Northwest Detention Center.

“On Friday, February 2nd, detainees at NW Detention Center began a hunger strike, joined by over 150 people. Their demands were simple. We want real food. We want real meal times. We want clean spaces. We want adult sized blankets, instead of child sized blankets. We want appropriate medical services. GEO responded by sending in a tactical unit to shower protestors with tear gas and pepper spray.” -Manuel Abrego, former detainee at Northwest ICE Processing Center.

“My son has been held in detention in civil immigration in Tacoma. I work cleaning houses and I send him money so he can eat a little from the commissary,” testified Maria Leonides Perez, mother of detainee at Northwest ICE Processing Center. “My son has a chronic illness and needs proper nutrition. Everything is expensive there, food, communication, etc. My son has had COVID there three times and he had to go to segregation to avoid getting sick again. Now he has been in segregation for two months.”

“Our state agencies and local health departments should have the right to inspect any private detention facility and ensure that basic public health and safety standards are met. Private detention facilities in our state should not be afraid of being inspected if they are meeting the basic human needs of those under their custody… When people are under the custody of these agencies, they are responsible for those human beings, their welfare, and their lives,” testified Maru Mora Villalpando, a member of La Resistencia, at the hearing.

“I met a young man from Guatemala, Elvin, who had been sexually and physically assaulted by another detainee in the Northwest Detention Center. He received no care, no services, no mental health check-up. The perpetrator was not moved to a different unit. The multiple incidents were caught on video… What struck me about Elvin was his artistry. He would make these incredible intricate sculptures of swans and Disney characters from construction paper and honey that he bought from the commissary. I’m sure it was how he stayed sane amidst the haunting life of for-profit detention centers.” Molly Matter, attorney representing detainees at Northwest ICE Processing Center.

HB 1470 passed the House with a vote of 58-39. It now heads to the Senate for consideration.

————————–

Cámara aprueba proyecto de ley para regular condiciones en centros privados de detención

OLYMPIA—El pasado martes, la Cámara de Representantes de Washington aprobó, con una mayoría bipartidista, un proyecto de ley que regulará las condiciones en los centros privados de detención en Washington. El Proyecto de Ley HB 1470 patrocinado por la Representante Lillian Ortiz-Self (Demócrata de Mukilteo), exige que las condiciones en los centros de detención privados cumplan con los mismos estándares que en los centros públicos. Dirige al Departamento de Salud que regule e inspeccione estas instalaciones, y le permite al Fiscal General traer consecuencias legales en caso de que estas reglas sean violadas. El proyecto de ley también crea un derecho privado de acción y sanciones civiles por violaciones, y sujeta estas instalaciones a la Ley de Registros Públicos.

“Este proyecto de ley se trata de enviar un mensaje a los centros de detención privados de que, si van a ganar dinero con las personas en nuestro estado, deben cumplir con los mismos estándares que nuestras instalaciones públicas”, dijo Ortiz-Self. “Este proyecto de ley se trata de asegurarnos que estas corporaciones privadas entiendan que los derechos humanos básicos no son una opción. Si opera una instalación con fines de lucro en Washington, cumplirá con nuestras reglas. Este proyecto de ley proporcionará una mayor transparencia y rendición de cuentas cuando no se otorguen los derechos humanos básicos que todos deben tener”.

Actualmente, solo hay un centro de detención privado en Washington, el Centro de Procesamiento de ICE del Noroeste en Tacoma, que está a cargo de la corporación con sede en Florida, GEO Group Inc. En 2021, la Legislatura aprobó la HB 1090, también de la autoría de la representante Ortiz-Self, que prohíbe centros privados de detención en Washington. Sin embargo, esa legislación todavía está siendo objeto de litigio.

“A pesar de trabajar en este tema, año tras año, seguimos escuchando sobre las condiciones intolerables y abominables en el Centro de Procesamiento de ICE del Noroeste. Durante años hemos estado escuchando acerca de los continuos abusos en esta instalación. Es un centro que sigue teniendo huelgas de hambre y castiga a las personas por hacer huelgas de hambre. No sé lo que se necesita para estar tan desesperado que uno decide hacer huelgas de hambre, pero la gente en este centro lo está haciendo”, dijo Ortiz-Self. “Estas violaciones continúan, a pesar de que saben que los estamos observando. La transparencia no es parte de su contrato. Este proyecto de ley enviará un mensaje claro de que si gana dinero en nuestro estado con nuestra población más vulnerable, deberá respetar las necesidades básicas y la humanidad de todos”.

Durante la audiencia de la HB 1470, el Comité de Seguridad Comunitaria, Justicia y Reingreso escuchó un extenso e inquietante testimonio sobre el Centro de Procesamiento de ICE del Noroeste, anteriormente el Centro de Detención del Noroeste.

“El viernes 2 de febrero, los detenidos en el Centro de Detención NW comenzaron una huelga de hambre, a la que se unieron más de 150 personas. Sus demandas eran simples. Queremos comida de verdad. Queremos tiempos de comida reales. Queremos espacios limpios. Queremos mantas de tamaño adulto, en lugar de mantas de tamaño infantil. Queremos servicios médicos apropiados. GEO respondió enviando una unidad táctica para rociar a los manifestantes con gas lacrimógeno y gas pimienta”. -Manuel Abrego, ex detenido en el Centro de Procesamiento de ICE del Noroeste.

“Mi hijo ha estado detenido en inmigración civil en Tacoma. Trabajo limpiando casas y le mando dinero para que coma un poco de la comisaría”, testificó María Leonides Pérez, madre de un detenido en el Centro de Procesamiento de ICE del Noroeste. “Mi hijo tiene una enfermedad crónica y necesita una nutrición adecuada. Allí todo es caro, la comida, la comunicación, etc. Mi hijo ha tenido COVID allí tres veces y tuvo que ir a segregación para no volver a enfermar. Ahora lleva dos meses en segregación”.

“Nuestras agencias estatales y los departamentos de salud locales deben tener derecho a inspeccionar cualquier centro de detención privado y garantizar que se cumplan las normas básicas de seguridad y salud pública. Los centros privados de detención en nuestro estado no deben tener miedo de ser inspeccionados si cubren las necesidades humanas básicas de quienes están bajo su custodia… Cuando las personas están bajo la custodia de estas agencias, son responsables de esos seres humanos, de su bienestar y de sus vidas”, declaró en la audiencia Maru Mora Villalpando, integrante de La Resistencia.

“Conocí a un joven de Guatemala, Elvin, que había sido agredido sexual y físicamente por otro detenido en el Centro de Detención del Noroeste. No recibió atención, ni servicios, ni chequeo de salud mental. El perpetrador no fue trasladado a una unidad diferente. Los múltiples incidentes fueron captados en video… Lo que me impresionó de Elvin fue su arte. Hacía estas increíbles e intrincadas esculturas de cisnes y personajes de Disney con papel de construcción y miel que compraba en la comisaría. Estoy segura de que fue así como se mantuvo cuerdo en medio de la inquietante vida de los centros de detención con fines de lucro”. Molly Matter, abogada que representa a los detenidos en el Centro de Procesamiento de ICE del Noroeste.

La HB 1470 fue aprobada por la Cámara con un voto de 58-39. Ahora se dirige al Senado para su consideración.

—

Rep. Lillian Ortiz-Self, D-Mukilteo (21st Legislative District), represents parts of Snohomish County including Mukilteo, Lynnwood, Edmonds, and Everett, among others.

