Des experts partagent des données sur l'évolution du paysage des vaccins à l'échelle mondiale, y compris les tendances des vaccins ARNm

Les données de recherche de Novotech montrent qu'entre 2017 et 2021, il y a eu à l'échelle mondiale près de 1 400 essais cliniques sur des vaccins parrainés par l'industrie dans un seul pays, la région Asie-Pacifique ayant été impliquée dans plus de 45 % des essais. La Chine continentale, l'Inde, le Japon, l'Australie et la Corée du Sud ont été les lieux les plus fréquemment impliqués dans la région.

Durant cette période, les 3 principales régions, comprenant les États-Unis (369), l'UE7 (162) et l'APAC5 (541), ont contribué ensemble à hauteur de plus de 1 000 essais de vaccins, la région Asie-Pacifique réalisant à elle seule plus de 50 % de la part mondiale d'essais.

Téléchargez notre dernier rapport de données ici : Vaccines – Asia Pacific Clinical Trial Landscape (Vaccins - Paysage des essais cliniques en Asie-Pacifique)

Novotech propose aux biotechs une suite unique et inégalée de services CRO de phase précoce à tardive à travers l'Europe et les États-Unis, avec un accent particulier mis sur l'Asie-Pacifique, où la société s'est forgée la réputation de fournir des essais cliniques accélérés de haute qualité.

Le webinaire d'Endpoints, Keeping pace with the evolving global landscape in vaccine development, (Suivre le rythme de l'évolution du paysage mondial du développement des vaccins) entendra un panel d'experts des sciences de la vie s'exprimer sur les dernières avancées et les modalités innovantes qui ouvrent la voie dans l'espace mondial du développement de vaccins, notamment :

L'impact de la COVID-19 sur le développement des médicaments et le paysage réglementaire, y compris les vaccins ARNm.

Les facteurs clés contribuant à la reconnaissance de l'Asie-Pacifique en tant que place centrale du développement des vaccins et des opportunités dont les biotechs peuvent tirer parti.

Les principaux points clés à prendre en considération pour la planification pré-clinique et clinique de l'accélération du développement de vaccins, soutenant une solide stratégie mondiale.



Date/Heure : le 9 mars, de 11 h 00 à 12 h 00 EST

Inscrivez-vous ici

Panélistes :

SUSHANT SAHASTRABUDDHE

DIRECTEUR GÉNÉRAL ASSOCIÉ, INTERNATIONAL VACCINE INSTITUTE (IVI)

Dr Sushant Sahastrabuddhe, directeur général associé à l'International Vaccine Institute (IVI), a rejoint l'institut en juillet 2010, pour diriger les essais cliniques de l'IVI sur le vaccin contre la typhoïde et le processus pour l'obtention de son homologation, le développement clinique mondial et l'homologation des vaccins contre la COVID-19 de SK bioscience et les essais de phase 1 et 2 du vaccin contre le chikungunya de Bharat Biotech. Avec plus de 17 ans d'expérience acquise dans de nombreux pays et toutes sortes de projets, ce passionné des vaccins continue de diriger des efforts de collaboration avec des entreprises et des partenaires en Corée, en Inde et dans le monde entier pour faire passer ces vaccins du stade précoce au stade avancé de leur développement clinique. Le Dr Sahastrabuddhe est également corédacteur des vaccins pour les maladies tropicales et associé à l'université Yonsei en tant que professeur de recherche, et à l'université Claude Bernard, à Lyon, en tant que chercheur attaché à l'université. En 2021, le Dr Sahastrabuddhe a été déclaré « Citoyen d'honneur de Séoul » pour ses contributions aux efforts menés conjointement avec les sociétés coréennes et les partenaires internationaux pour le développement de vaccins contre la COVID-19 et d'autres maladies.

PAUL GRIFFIN

PROFESSEUR AGRÉGÉ, MÉDECIN SPÉCIALISÉ DANS LES MALADIES INFECTIEUSES, MICROBIOLOGISTE, UNIVERSITÉ DU QUEENSLAND

Le Dr Paul Griffin, médecin spécialisé dans les maladies infectieuses et microbiologiste, a été nommé directeur des maladies infectieuses chez Mater Health Services en 2013 et continue d'occuper un poste de professeur agrégé de médecine à la faculté de médecine de l'université du Queensland. Par ailleurs, le Dr Griffin préside l'Advanced Training Committee in Infectious Diseases (Comité de formation avancée en maladies infectieuses) avec le Royal Australasian College of Physicians (Collège royal australasien des médecins), le comité qui supervise la formation des spécialistes des maladies infectieuses en Australie.

Auparavant, le Dr Griffin était chercheur principal (PI pour Principal Investigator) et directeur médical chez Nucleus Network, une organisation de recherche contractuelle spécialisée dans les essais sur les maladies infectieuses, qui comprenait un poste de PI dans plus de 125 essais cliniques, principalement dans les maladies infectieuses, notamment les nouveaux vaccins et les vaccins contre la COVID-19. Grâce à des bourses de recherche en maladies infectieuses accordées par le Royal Australasian College of Physicians (Collège royal australasien des médecins), en microbiologie clinique, accordées par le Royal College of Pathologists of Australasia (Collège royal des pathologistes d'Australasie) et par l'Australasian College of Tropical Medicine (Faculté australasienne de médecine tropicale), le Dr Griffin s'intéresse activement à l'éducation et à la défense des vaccins. Il est devenu une autorité médiatique et un porte-parole de confiance dans tout le pays pendant la pandémie de COVID-19.

BABAJI YADAV

CONSULTANT SÉNIOR, CONSEIL EN DÉVELOPPEMENT DE MÉDICAMENTS DE NOVOTECH

Babaji Yadav est un consultant sénior qui possède plus de huit ans d'expérience universitaire dans le développement préclinique de médicaments oncologiques et huit ans d'expérience dans l'industrie du développement de médicaments. Babaji Yadav a une solide formation en sciences pharmaceutiques avec un doctorat en pharmacologie et en toxicologie obtenu à l'université d'Otago, en Nouvelle-Zélande. Auparavant, il travaillait en tant que chef de projet de recherche et supervisait les études de toxicologie d'autorisation de DNR (drogue nouvelle de recherche) pour les principaux médicaments oncologiques et, avant de rejoindre Novotech, il était chef de projet clinique pour les essais de phase précoce en oncologie. Babaji Yadav est un toxicologue agréé au Royaume-Uni, et chez Novotech, il se concentre sur la fourniture de conseils toxicologiques techniques et sur les stratégies de développement de produits afin de faciliter l'entrée des composés du client dans les essais cliniques. Babaji Yadav est expérimenté dans les petites molécules, les produits mixtes et les produits biologiques comprenant les vaccins, les protéines, les anticorps monoclonaux et les thérapies géniques et cellulaires avancées.

JENNIFER ARELLANO

DIRECTRICE DES SERVICES CLINIQUES (PHILIPPINES), NOVOTECH

Jennifer Arellano, directrice des services cliniques aux Philippines, possède plus de 25 ans d'expérience technique et de direction dans la gestion des opérations d'essais cliniques pour les sponsors et les CRO. Titulaire d'un baccalauréat en pharmacie industrielle de l'université des Philippines et d'une licence de pharmacien, l'expérience de Jennifer dans les opérations de recherche comprend le suivi, l'audit, la direction de projet, la faisabilité, le démarrage d'étude, la conduite de la préparation à l'inspection et l'organisation de l'inspection réglementaire, de l'engagement des clients et du développement commercial, de l'apprentissage et du développement, et du développement/de l'examen des SOP de l'organisation. Jennifer Arellano a contribué à la transformation de l'industrie de la recherche clinique aux Philippines, en apportant des améliorations à la réglementation et aux pratiques locales de recherche clinique. Elle occupe le poste de présidente fondatrice d'une organisation à but non lucratif, la Philippine Clinical Research Professionals Inc, qui compte plus de 400 membres du secteur pharmaceutique et de CRO, et plus récemment, pendant la pandémie de Covid-19, elle a offert bénévolement des services de conseils en gestion d'essais pour les essais financés par le ministère de la Santé des Philippines, comme les essais Solidarity COVID-19 Treatment and Vaccine de l'OMS, l'essai de traitement Avigan COVID-19 et l'étude sur les résultats cardiovasculaires financée par la Philippine Heart Association.

Novotech a récemment acquis EastHORN, une CRO européenne ayant une expertise clinique, médicale et réglementaire dans plusieurs régions d'importance stratégique à travers le continent. Cette acquisition fait partie du programme d'expansion mondiale de Novotech en Europe et aux États-Unis.

Novotech a été classée parmi les 10 meilleures CRO du monde, elle a reçu le prix Asia Pacific Cell & Gene Therapy Clinical Trials Excellence (Prix d'excellence des essais cliniques en thérapie cellulaire et génique en Asie-Pacifique) et le prix Asia-Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award, (Prix de l'entreprise CRO de l'année en Asie-Pacifique) et a signé des accords de partenariat d'avant-garde au cours des 3 dernières années.

À propos de Novotech Novotech-CRO.com

Novotech est la principale CRO en biotechnologie centrée sur l'Asie-Pacifique avec des capacités d'exécution mondiales. Novotech est une CRO clinique équipée de laboratoires, d'installations de phase I, de services de consulting sur le développement de médicaments et d'une expertise réglementaire de la FDA. Elle a acquis de l'expérience dans plus de 5 000 projets cliniques, notamment des essais cliniques de la Phase I à la Phase IV et des études de bioéquivalence. Novotech est positionnée pour servir les clients biotechnologiques qui mènent des essais cliniques en Asie-Pacifique, aux États-Unis et en Europe. Novotech compte plus de 3 000 employés dans le monde et 33 bureaux à travers les États-Unis, l'Europe et la région Asie-Pacifique.

