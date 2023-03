Virtual Science lance un outil aux fonctionnalités innovantes basées sur l'IA destiné aux missions de conseil des acteurs majeurs du secteur de la santé. Cet outil permettra, à l'échelle des entreprises du secteur des sciences de la vie, de générer des…

Les fonctionnalités adaptées à l'entreprise de cette plateforme permettent de collecter la totalité des données des comités consultatifs provenant de multiples activités, pays et groupes de parties prenantes. Cela permet d'identifier et d'agir sur des perspectives nouvelles de manière plus efficiente et effective.

Les fonctions d'IA de Virtual Science, adaptées à la médecine, fournissent des informations et des analyses qualitatives et quantitatives exploitables concernant les activités interactives des comités consultatifs.

L'application de l'IA supprime la nécessité de rédiger des rapports médicaux coûteux et chronophages.

Cette plateforme évolutive s'adapte à l'entreprise et est conçue pour apporter des moyens aux équipes internationales et locales. Ainsi, des milliers de collègues dans les entreprises peuvent partager rapidement leurs connaissances et mener des actions, en proposant un traitement aux patients plus rapidement.

/EIN News/ -- LONDRES, 03 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Basée à Londres et opérant en Europe et en Amérique du Nord, Virtual Science crée des logiciels d'avant-garde dans le domaine du service (SaaS) pour les secteurs des sciences de la vie et des soins de santé.

Tom Hughes, PDG de Virtual Science, met en avant les avantages de la plateforme d'IA sur les points suivants :

« Nous avons développé une approche révolutionnaire des processus des comités consultatifs pour aider les entreprises à prendre des décisions plus rapides à grande échelle, afin à de permettre aux patients qui en ont besoin de bénéficier de leurs traitements. Ce processus peut s'appliquer en continu, et notre plateforme d'IA adaptée à la médecine remplace la nécessité de dépendre d'une rédaction médicale complexe qu'exige la création de rapports des comités consultatifs. »

« C'est une période très intéressante pour Virtual Science, car nous travaillons avec des organisations pharmaceutiques de premier plan au niveau mondial. Les hauts dirigeants considèrent cette approche comme un moyen intelligent d'accélérer le processus décisionnel dans l'entreprise et de prendre de l'avance sur la concurrence. »

Chih Han Chen, directeur de la technologie de Virtual Science et expert de longue date dans le domaine de l'IA, a ajouté :

« Nous avons élaboré notre plateforme d'IA dans une optique médicale, pour capturer et analyser de manière exhaustive les interactions entre les acteurs majeurs du secteur de la santé. C'est la première fois que cette technologie est utilisée dans le cadre d'un comité consultatif scientifique, ce qui permet un processus décisionnel plus éclairé et plus rapide à l'échelle de l'entreprise. »

Rassembler les points de vue des parties prenantes du secteur de la santé prend souvent beaucoup de temps et nécessite de nombreuses délibérations et consultations. Cependant, Virtual Science s'efforce d'aider les clients du secteur à améliorer le processus, en assurant un processus plus transparent et plus rapide sans compromettre la qualité de la décision ou du résultat.

Ces solutions permettent aux équipes des sciences de la vie d'avoir des interactions conformes avec les professionnels de la santé, les communautés de patients et les décideurs dans un environnement virtuel qui améliore la prise de décision stratégique.

Pour plus de plus amples informations sur Virtual Science, consultez le site Internet : www.virtualscienceai.com .

À propos de Virtual Science

Virtual Science est un fournisseur mondial de services d'interaction auprès des acteurs majeurs externes dans le domaine pharmaceutique, tels que dans les comités consultatifs. La société s'appuie sur sa plateforme virtuelle et ses modèles d'IA pour améliorer efficacement l'engagement des parties prenantes dans les domaines de R&D, des affaires médicales, des affaires publiques, de tarification et d'accès, ainsi qu'auprès des entreprises commerciales intervenant dans le domaine des sciences de la vie et des soins de santé.

