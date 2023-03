Deux royautés de Globex gagnent en potentiel et en valeur

/EIN News/ -- ROUYN-NORANDA, Québec, 03 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) est heureuse de faire une mise à jour des deux royautés que détient Globex sur Kewagama Gold Mine et New Alger Gold Mine, propriétés appartenant à Ressources minières Radisson (TSXV : RDS, OTC : RMRDF). Globex détient une redevance nette de fonderie de 2% sur Kewagama Gold Mine et une redevance nette de fonderie de 1% sur New Alger Gold Mine.



Radisson a émis un communiqué de presse le 2 mars 2023 ( appuyez ici pour visualiser le communiqué de presse de Radisson ) dans lequel il divulgue “Qu’il existe un très fort potentiel d’expansion des ressources en ciblant les vecteurs d’enrichissement modélisés et forés depuis 2019”. Ceux-ci comprennent les Vecteurs #2, #3 et #4 lesquels plongent tous à forts angles (80° à 85°) sur le terrain de la royauté de Globex Kewagama Gold Mine. Se référer aux longitudinales dans le communiqué de presse de Radisson pour visualiser ces vecteurs et leurs potentiels.

Dans le communiqué de presse de Radisson, on annonce une augmentation significative des ressources Indiquées et Présumées sans faire la distinction entre les différents vecteurs cependant, on indique que les vecteurs aurifères #2, #3 and #4, plongeant vers l’est sur la royauté Kewagama Gold Mine, demeurent ouvertes sous les 900 m, 500 m et 500 m respectivement. Les communiquées antérieurs de Radisson donnaient plus de détails en rapport avec ces vecteurs en présentant les intersections à hautes teneurs et les nombreuses zones identifiées potentiellement comme ressource minérale.

De plus, Radisson mentionne que “Les ressources minérales sont ouvertes sur 750 m supplémentaires à l’est” correspondant au vecteur #5, après lequel la royauté Kewagama Gold Mine de Globex se bute contre la propriété Mines d’Or Central Cadillac-Wood détenue à 100% par Globex.

Radisson a aussi mentionné “La modélisation et la réinterprétation des données de forage disponibles sur la partie de la faille FLLC (Faille de Larder Lake-Cadillac) de la propriété Mine d’Or New Alger ont permis (à Radisson) d’établir des ressources Présumées totalisant 293 000 tonnes à une teneur de 7,59 g/t Au pour 72 000 onces”. La propriété Mine d’Or New Alger fait partie de ce que Radisson appelle O’Brien Ouest et on dit “Avec environ 2,5 km de terrain le long de la prolifique faille Larder-Lake-Cadillac ayant connu des travaux d’exploration limités au cours des dernières années, O’Brien Ouest reste également ouvert dans toutes les directions”.

Globex est heureuse des progrès effectués par Radisson sur les terrains des royautés Kewagama et Mine d’Or New Alger de Globex et attend avec impatience les efforts additionnels de Radisson dans le but d’accroître les ressources et par le fait même la valeur des deux royautés de Globex.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.

